°æ¾å¾°Ìï¤¬Äï¡¦Âó¿¿¤È¥¹¥Ñ¡¼¡ª¡¡12.27¥Ô¥«¥½Àï¤Ï¡ÖKO·èÃå¤·¤¿¤¤¡×¡¡ÎòÂåºÇÂ¿µÏ¿¤ÎÀ¤³¦Àï27Ï¢¾¡¤ØËüÁ´¤Î½àÈ÷
27Æü¤Ë°æ¾å¾°ÌïVS¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬13Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤Î½êÂ°¥¸¥à¤Ç¸ø³«Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£°æ¾å¤Ï27Æü¤ËWBCÀ¤³¦Æ±µé2°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤ËÎ×¤à¡£»î¹ç¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¼óÅÔ¥ê¥ä¥É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂç·¿¶½¹Ô¡ÖThe Ring V: Night of the Samurai¡Ê¥Ê¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥µ¥à¥é¥¤¡Ë¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡£°æ¾å¤ÏÎòÂåÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ëÀ¤³¦Àï27Ï¢¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤¿¡£ÀïÀÓ¤Ï32ºÐ¤Î°æ¾å¤¬31¾¡¡Ê27KO¡Ë¡¢25ºÐ¤Î¥Ô¥«¥½¤¬32¾¡¡Ê17KO¡Ë1Ê¬¡£
¡¡°æ¾å¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¸ø³«Îý½¬¤ÎÁ°¤Ë¡Öº£²ó¤ÏKO·èÃå¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À¡£¡ÖÇ¯4»î¹ç¤Ï¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¡£Àï¤¦¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£ÆñÅ¨¥Ô¥«¥½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£Ä«¤â±ÇÁü¤ò¸«¤¿¡£¥À¥é¥À¥éÂÇ¤Á¹ç¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¤Ä¤±¤ÆÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Îý½¬¤Ç¤Ï¡¢Äï¤ÇWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦Âó¿¿¤È¤Î¥Þ¥¹¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤òÈäÏª¡£¾åÈ¾¿ÈÍç¤Î»Ñ¤Ç¡¢¥Ø¥Ã¥É¥®¥¢¤ä¥×¥í¥Æ¥¯¥¿¡¼¤Ï¤Ä¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤Ã¤Æ´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¥Ô¥«¥½¤Ë¾¡¤Æ¤Ð°æ¾å¤Ï¡¢¸µÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¥¸¥ç¡¼¡¦¥ë¥¤¥¹¡¢¸µ5³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤Î¥Õ¥í¥¤¥É¡¦¥á¥¤¥¦¥§¥¶¡¼¡Ê¤È¤â¤ËÊÆ¹ñ¡Ë¤òÈ´¤¡¢ÎòÂåÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ÎÀ¤³¦Àï27Ï¢¾¡¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡°æ¾å¤Ï9·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Á°Àï¤Ç¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤Ë3-0¤ÇÈ½Äê¾¡¤Á¡£°æ¾å¿Ø±Ä¤¬¡Ö¥¥ã¥ê¥¢ºÇÂç¤Î¶¯Å¨¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤¿Áê¼ê¤Ë¡¢µ÷Î¥¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é³Î¼Â¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÃßÀÑ¡£ºÇ½ª12²ó¤Þ¤ÇÁ´¤¯·ä¤ò¸«¤»¤º¤Ë°µÅÝ¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¤Ï1·î¤Ë¥¥à¡¦¥¤¥§¥¸¥å¥ó¡Ê4²óKO¾¡¤Á¡Ë¡¢5·î¤Ë¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¡Ê8²óTKO¾¡¤Á¡Ë¡¢9·î¤Ë¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê3-0È½Äê¾¡¤Á¡Ë¤È´û¤Ë3»î¹ç¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡£°æ¾å¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï2013Ç¯°ÊÍè¡¢12Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÇ¯´Ö4»î¹çÌÜ¡£ÍèÇ¯5·î¤Ë¤ÏÅìµþD¤ÇÁ°WBC¡¢IBFÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅý°ì²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡ÊM.T¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤»î¹ç¤À¡£
¡¡°æ¾å¡½¥Ô¥«¥½Àï¤ÏÅö½é¡¢º£Ç¯5·î¤ËÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ô¥«¥½¿Ø±Ä¤¬ÂÐÀï¤ò¼Âà¡£¥é¥â¥ó¡¦¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£¥Ô¥«¥½¤ÏWBC¤Î»ØÌ¾Ä©Àï¼Ô¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢ÌµÇÔ¤Î¤Þ¤Þ°æ¾å¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£
¡¡¶½¹Ô¤ÏNTT¥É¥³¥â¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖLemino¡×¤Ç¹ñÆâÆÈÀêÀ¸ÇÛ¿®¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë