¼ÒÆâ¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¥³¥ó¥Ú¤¬¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤ÎÌ±¼ç²½¡×¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤¿ÏÃ¡¡¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ð¥ó¥¯¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¡×¡¢¥Ç¡¼¥¿ÀïÎ¬Éô¤ÎÆ£ÅÄ¤Ç¤¹¡£
¤Õ¤¯¤ª¤«¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×»±²¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¡ÊM¡Ë¡¢¥¼¥í¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡ÊZ¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆiBank¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Êi¡Ë¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¶ä¹Ô¡¦³«È¯¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÀìÌçÀ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢Ã±ÆÈ¤Ç¤ÏÀ®¤·ÆÀ¤Ê¤¤¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¡¢3¼Ò¹çÆ±¤Ç¡Ö¥Ü¡¼¥À¥ì¥¹´ë²è²ñµÄ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Üºö¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê3¼Ò¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¤È¤Ã¤Æ¡ÖiMZ¡Ê3·»Äï¡Ë¡×¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
¤½¤ó¤Ê»ä¤¿¤Á¤¬ÀèÆü¡¢½é¤Î»î¤ß¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¼ÒÆâ¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¥³¥ó¥Ú¡ÖBox Data Challenge 2025¡ÁBox¤ÎÌ¤Íè¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¡Á¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÖiMZ¡×¤Î»×ÁÛ¤òÂÎ¸½¤·¤¿¤³¤Î¥³¥ó¥Ú¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤¬¡Ö¥Ç¡¼¥¿¡×¤ò¶¦ÄÌ¸À¸ì¤Ë¶¨Æ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÀìÌç²È°Ê³°¤â¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤ÎÌ±¼ç²½¡×¤òÂ¥¤¹¡¢Âç¤¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥³¥ó¥Ú¤òÄÌ¤¸¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡¢¡Ö½é¿´¼Ô¤ÎÊ¬ÀÏ¥¹¥¥ë¤ò¤É¤¦¾å¤²¤ë¤«¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¼çÂÎÀ¤ò°ú¤½Ð¤»¤ë¤«¡©¡×¡Ö¡ÈÄó°Æ¤Ç½ª¤ï¤ê¡É¤Ë¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤¬»î¹Ôºø¸í¤¹¤ëÃæ¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¿¥Ò¥ó¥È¤ò¡¢Í¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Box Data Challenge 2025¤È¤Ï¡©
¢¥¿Þ¡§¡ÖBox Data Challenge 2025¡×¼Â»Ü³µÍ×
¼ÒÆâ¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¥³¥ó¥Ú¡ÖBox Data Challenge 2025¡×¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¤Î¼çÍ×¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î°ì¤Ä¡¢ÌÜÅªÊÌ¤Ë¤ª¶â¤òÃù¤á¤é¤ì¤ë¡ÖBox¡ÊÃùÃßÍÂ¶â¡Ë¡×¤Î¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤«¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥ó¤ÎÎ©°Æ¡¢¤½¤·¤Æ·Ð±ÄÁØ¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¤ò¡¢4¡Á5¿Í¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç1¥«·î´Ö¶î¤±È´¤±¤ë¼ÂÁ©Åª¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
¢¥¿Þ¡§¡ÖBox Data Challenge 2025¡×¼Â»Ü¤Î³µÍ×
º£²ó¤Î¥³¥ó¥Ú¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¡¼¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤ÇÈ¯ÁÛ¤¹¤ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¤ÎÌ¤Íè¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢BoxÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ë¿·¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥ó¤ÎÎ©°Æ¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤Î·Ð¸³¤ä½êÂ°Éô½ð¡¢Ç¯¼¡¤Ê¤É¤ò°ìÀÚÌä¤ï¤º¤Ë¡¢¼ÒÆâ¤Ç»²²Ã¼Ô¤òÊç½¸¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¢¥Þ¡¼¥±¥¿¡¼¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¥¯¥»¥¹¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬25Ì¾½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½é³«ºÅ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿³èÍÑ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤Î¹â¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÆâ¤Ç¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¥³¥ó¥Ú¤ò½é¤á¤Æ³«ºÅ¤·¤¿3¤Ä¤ÎÁÀ¤¤
º£²ó¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¼ÒÆâ¤Ç¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¥³¥ó¥Ú¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤Î¤Ë¤Ï¡¢3¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1. ¼Ò°÷¤Î¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¡¦³èÍÑ¥¹¥¥ë¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë
¡Ö¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¥¹¥¥ë¤òËá¤¤¿¤¤¤¬¡¢ÉáÃÊ¤Î¶ÈÌ³¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«µ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×¡£¤½¤ó¤Ê¥¸¥ì¥ó¥Þ¤òÊú¤¨¤ë¼Ò°÷¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¥³¥ó¥Ú¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÀøºßÅª¤Ê°ÕÍß¤ò»ý¤Ä¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê³Ø¤Ó¤Î¡Ö¤¤Ã¤«¤±¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2. ¥Ç¡¼¥¿¥É¥ê¥Ö¥óÊ¸²½¤ò¾úÀ®¤¹¤ë
Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿´ë²èÎ©°Æ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¼Ò°÷¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤ÇËÜ¥³¥ó¥Ú¤Ë¤Ï¡¢¼ÂÌ³¤Ë¶á¤¤·Á¤Ç¥Ç¡¼¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¡ÖÂÎ´¶¡×¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ò°Õ¿Þ¤·¤ÆÀß·×¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÅÙ¤Ç¤âÀ®¸ùÂÎ¸³¤òÀÑ¤à¤³¤È¤¬¡¢Ê¸²½¿»Æ©¤Î²¿¤è¤ê¤Î¶áÆ»¤À¤È¹Í¤¨¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
3. ¥Ç¡¼¥¿³èÍÑ¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ëBI¥Ä¡¼¥ë¡ÖLooker¡×¤ÎÉáµÚ¤ò¿Ê¤á¤ë
¥Ç¡¼¥¿¤«¤é²ÁÃÍ¤¢¤ëÆ¶»¡¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î°Õ»×·èÄê¤Ë³è¤«¤¹¾å¤Ç¡¢BI¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡Ë¥Ä¡¼¥ë¤Ïº£¤äÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¤Ç¤Ï¤½¤Î¤¿¤á¤Î¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¡¢Google Cloud¤Î¡ÖLooker¡×¡Ê¢¨¡Ë¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Èó¾ï¤Ë¹âµ¡Ç½¤ÊÈ¿ÌÌ¡¢Á´¤Æ¤Î¹Ô°÷¤¬»È¤¤¤³¤Ê¤»¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Looker ¤Ï¡¢BI¡¢¥Ç¡¼¥¿ ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¢ÁÈ¤ß¹þ¤ß·¿¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¸þ¤±¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¹¡£¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎÊ¬ÀÏ¾ðÊó¤òÄ´ºº¡¢¶¦Í¤Ç¤¤Þ¤¹¡£https://cloud.google.com/looker?hl=ja
Looker¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼·ó³«È¯¼Ô¤Ç¤¢¤ëÉ®¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤Ë¤â¤É¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³ÆÉô½ð¤Ë¡Ö½é¿´¼Ô°Ê¾å¡¢Ãæµé¼ÔÌ¤Ëþ¡×¤ÎLooker¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬°ì¿Í¤Ç¤â¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤òµ¯ÅÀ¤Ë¥Ä¡¼¥ëÍøÍÑ¤¬ÇÈµÚ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ã»´ü´Ö¤Ç½¸ÃæÅª¤ËLooker¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤Î¥³¥ó¥Ú¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿Íºâ¤ò°éÀ®¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Î´ë²è¤Ç¤·¤¿¡£
´ë²è¤Î¸ú²Ì¤òºÇÂç²½¤¹¤ë ¡È3¤Ä¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡É
Ã±¤Ê¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥³¥ó¥Ú¤Ç¤Ï´ë²è¤Î¸ú²Ì¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÆÃ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1. ³Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¡ÖÀìÂ°Ê¬ÀÏ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡×¤òÇÛÃÖ
»²²Ã¥Á¡¼¥à¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¡¢¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¤Î¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¡ÖÀìÂ°Ê¬ÀÏ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡×¤È¤·¤Æ¥¢¥µ¥¤¥ó¤·¡¢Ê¬ÀÏ¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤äÁêÃÌ¤Ë¾è¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ÏÊ¬ÀÏ½é¿´¼Ô¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âè°ì¤ÎÌÜÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢·Ð¸³¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¼ÂÁ©Åª¤ÊÊ¬ÀÏ¥¹¥¥ë¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤¬È¼Áö¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÂ³Ø¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ³Ø¤Ù¤Ê¤¤¡Ö¼ÂÌ³¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´ª½ê¡×¤¬¿ôÂ¿¤¯¶¦Í¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢¥³¥ó¥Ú½ªÎ»¸å¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¤³¤Î»Üºö¤¬ºÇ¤â¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê»Üºö¤À¤Ã¤¿¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥¼Ì¿¿¡§ÀìÂ°Ê¬ÀÏ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼Ìò¤Î¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¡¢»²²Ã¥Á¡¼¥à¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È
2. »²²Ã¼ÔÁ´°÷¤Ç³Ø¤Ó¹ç¤¦¡Ö¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¾Þ¡×¤ÎÀßÃÖ
¥³¥ó¥Ú¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖºÇÍ¥½¨¾Þ¡×¤ä¡Ö¥Ç¡¼¥¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¾Þ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É¾²Á¼´¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Î³Ø¤Ó¹ç¤¤¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¾Þ¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¾Þ¡×¤òÀß¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¾Þ¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ú´ü´ÖÃæ¡¢Â¾¥Á¡¼¥à¤ËÌòÎ©¤ÄÃÎ¸«¡Ê¥Ê¥ì¥Ã¥¸¡Ë¤ò¶¦Í¤·¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ËÂ£¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾Þ¤Ë¤Ï¡¢Ã±¤Ë³Ø¤Ó¤¬¿¼¤Þ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤Éû¼¡¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥Á¡¼¥à¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿¸òÎ®¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë
¡¦Ê¬ÀÏ¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ç¤â¡¢¾ðÊó¶¦Í¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë
¡¦»²²Ã¼Ô¤Î¼ê»ý¤ÁÌµº»ÂÁ¤òËÉ¤®¡¢¼çÂÎÅª¤Ê´ØÍ¿¤òÂ¥¤¹
¡¦Äê´üÅª¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¤¬¡¢¥³¥ó¥ÚÁ´ÂÎ¤ÎÇ®ÎÌ¤ò¹â¤á¤ë
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¥³¥ó¥Ú¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖKaggle¡×¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
3. ¡ÖÄó°Æ¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¡×¤Ë¤·¤Ê¤¤¡¢¼ÂÌ³¤Ø¤ÎÀÜÂ³
»ä¤¿¤Á¤¬´ë²èÃÊ³¬¤ÇÆÃ¤Ë°Õ¼±¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò°ì²áÀ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¼ÂÌ³¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡ÖÄó°Æ¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢´ë²èÃÊ³¬¤«¤é¡Ö¼ÂÌ³¤Ø¤ÎÀÜÂ³¡×¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤¿Àß·×¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÉ¾²Á¹àÌÜ¤Ë¡Ö¼Â¸½²ÄÇ½À¡×¤È¤¤¤¦¼´¤òÌÀ³Î¤ËÀßÄê¡£¤µ¤é¤Ë»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹³«È¯¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¤Ë¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë»Üºö¡×¤òÀ¹¤ê¹þ¤à¤è¤¦Â¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¹©É×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤Î»ëÅÀ¤¬Ã±¤Ê¤ë¡ÖÌÌÇò¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¡×¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¡Ö¼Â¹Ô²ÄÇ½¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥ó¡×¤Ø¤È¼«Á³¤Ë¿¼¤Þ¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ¤ËÂ¤ÎÉÕ¤¤¤¿ËÜ³ÊÅª¤Ê¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ÛÄ¥¤ÎºÇ½ª¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó
¢¥¼Ì¿¿¡§·Ð±ÄÁØ¤â»²²Ã¤¹¤ëºÇ½ª¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÍÍ»Ò
¤¤¤è¤¤¤è¡¢ºÇ½ª¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÆü¡£
iMZ¤ÎµòÅÀ¤¬¤¢¤ëÊ¡²¬¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÈÅìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¥ê¥â¡¼¥È¤Ç·ë¤ó¤À²ñ¾ì¤Ï¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó±Û¤·¤Ë¤âÅÁ¤ï¤ë¤Û¤É¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ä¤¤¤Ë¡¢Ç®Àï¤Î²Ð³¸¤¬ÀÚ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³Æ¥Á¡¼¥à¤¬¡ÖÈ¯É½¡×¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¶ÈÌ³¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ4½µ´ÖËá¤¾å¤²¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎËÜ³ÊÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ë¡¢¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤ë·Ð±ÄÁØ¤â¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Çð÷¤¤Þ¤¹¡£
Â³¤¯¡Ö¼Áµ¿±þÅú¡×¤âÇòÇ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¼ÂÌ³¤Ë³è¤«¤»¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦±Ô¤¤»ØÅ¦¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢È¯É½¼Ô¤â¼«¿È¤Î¸ÀÍÕ¤Ç·üÌ¿¤Ë»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¥¼Ì¿¿¡§É½¾´¼°¤ÎÌÏÍÍ¡£ºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡ÖGiga¥Á¡¼¥à¡×¤Î³§¤µ¤ó
¤½¤·¤Æ¸·Àµ¤Ê¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢Æ±ÆüÃæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÉ½¾´¼°¡×¡£Æþ¾Þ¥Á¡¼¥à¤«¤é¤³¤Ü¤ì¤ë°ÂÅÈ¤È´î¤Ó¤ËËþ¤Á¤¿¾Ð´é¤¬¡¢²¿¤è¤ê¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
ÁíÉ¾¤Ç¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô Æ¬¼è¤Î±ÊµÈ¤µ¤ó¤«¤é¡¢¼¡¤ÎÎÏ¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÄó°Æ¤â¼Â¸úÀ¤¬¹â¤¯¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï·Ð±Ä¤ÎÌò³ä¤È¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÄó°Æ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±»ß¤á¡¢¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»ÏÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¤Þ¤Þ¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¡¢¼ÂºÝ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ø¤È¾º²Ú¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï±¿±Ä¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ç³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤ë
¥³¥ó¥Ú¤ÎÇ®ÎÌ¤ò°ì²áÀ¤Î¤â¤Î¤Ë¤»¤º¡¢¼¡¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¸å¤Ë¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤È±¿±Ä¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢Á´¥Á¡¼¥à¤È¿³ºº°÷¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡Ö¿¶¤êÊÖ¤ê²ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢¿³ºº°÷¤«¤é³Æ¥Á¡¼¥à¤Ø¡¢¤è¤êÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Î¼Áµ¿±þÅú¤À¤±¤Ç¤ÏÅÁ¤¨¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¼ÂÌ³¤Ëº¬º¹¤·¤¿»ëÅÀ¤Ç¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¡¢»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡Öº£¸å¤Î¶ÈÌ³¤ËÄ¾ÀÜ³è¤«¤»¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥¼Ì¿¿¡§¡ÖBox Data Challenge 2025¡×¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤È±¿±Ä¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê²ñ¤ò¼Â»Ü
¤Þ¤¿¡¢±¿±Ä¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤âº£²ó¤Î·Ð¸³¤ò¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢»²²Ã¼Ô¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Keep¡ÊÎÉ¤«¤Ã¤¿ÅÀ¡¦·ÑÂ³¤·¤¿¤¤¤³¤È¡Ë¡¢Problem¡Ê²ÝÂê¡¦²þÁ±ÅÀ¡Ë¡¢Try¡Ê¼¡¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¡Ë¤Î3¤Ä¤Î´ÑÅÀ¤ÇµÄÏÀ¤¹¤ë¡ÖKPT¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¡×¤òÍÑ¤¤¤¿¿¶¤êÊÖ¤ê¤ò¼Â»Ü¡£
ËþÂÅÙ¤ÏÊ¿¶Ñ4.3ÅÀ¡Ê5ÃÊ³¬É¾²Á¡Ë¤È¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î²ÝÂê¤âÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¼ÂÁ©¤ò½Å»ë¤·¤¿¤¿¤á¡¢Ê¬ÀÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðÁÃÅª¤ÊºÂ³Ø¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö½é¿´¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ê¬ÀÏ¤Î¿Ê¤áÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¦»²²Ã¼Ô¤Î½êÂ°Éô½ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ç¡¼¥¿¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â¤Ëº¹¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ï¾Ã²½ÉÔÎÉ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¡£¸øÊ¿¤ÊÊ¬ÀÏ´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤¬º£¸å¤Î²ÝÂê¡£
¡¦ÀìÂ°¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î´ØÍ¿ÅÙ¹ç¤¤¤ÎÄ´À°¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤Î¼çÂÎÀ¤òÂº½Å¤·¤Ä¤Ä¸ú²ÌÅª¤Ê»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î¡¢±¿±ÄÂ¦¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤¬É¬Í×¡£
¤³¤ì¤é¤Ï¼¡²ó¤Ë¸þ¤±¤Æ²þÁ±¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤ï¤ê¤Ë¡Á¥Ç¡¼¥¿³èÍÑ¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤òÁ´¼Ò¤Ø
º£²ó¡¢½é¤á¤Æ¤Î»î¤ß¤È¤·¤Æ¼ÒÆâ¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¥³¥ó¥Ú¤ò´ë²è¡¦±¿±Ä¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÆÀ¤¿¤Î¤ÏÁÛÁü¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ë¡Ö¼ê±þ¤¨¡×¤Ç¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤ÎÇ®°Õ¡¢Ì¤·Ð¸³¤«¤é¥Ä¡¼¥ë¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤Þ¤Ç¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÁÈ¿¥¤Î»ê¤ë½ê¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ç¡¼¥¿³èÍÑ¤Ø¤Î³éË¾¡£¤³¤ì¤é°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¤Î¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤ÎÌ±¼ç²½¡×¤òÎÏ¶¯¤¯²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡¢²¿¤è¤ê¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£ ¤³¤Î¥³¥ó¥Ú¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ç®ÎÌ¤ò·è¤·¤ÆÀä¤ä¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢Ã¯¤â¤¬¥Ç¡¼¥¿¤È¶¦¤ËÌ¤Íè¤òÁÏÂ¤¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤·Æ±¤¸¤è¤¦¤ËBI¥Ä¡¼¥ë¤ÎÉáµÚ¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ì¤Ð¡¢¤¼¤Ò¡Ö¼ÒÆâ¥³¥ó¥Ú¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¤Ã¤È¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ÎÇ®¤¬¤½¤³¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
É®¼Ô¾Ò²ð
Æ£ÅÄ Þ«²ð
¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô ¥Ç¡¼¥¿ÀïÎ¬Éô½êÂ°¤Î¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¡£Âç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢¥Ç¡¼¥¿³èÍÑ»Ù±ç²ñ¼Ò¤Ë¤ÆÂç´ë¶È¸þ¤±¤ÎÊ¬ÀÏ»Ù±ç¤äµ¡³£³Ø½¬¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤Ë½¾»ö¡£Å¾¿¦¤òµ¡¤ËÅìµþ¤«¤éÊ¡²¬¤Ë°Ü½»¤·¡¢2023Ç¯¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¤ËÆþ¹Ô¡£¸½ºß¤ÏLooker¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Á´¼ÒÅª¤Ê¥Ç¡¼¥¿Íø³èÍÑ¿ä¿Ê¤ò¥ê¡¼¥É¡£ºÇ¶á¤Ï¥Ç¡¼¥¿Ì±¼ç²½¤È¥Ç¡¼¥¿¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ÎÎ¾Î©¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡£
