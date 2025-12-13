¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò³«¤±¤¿¤é¥¹¥Ô¡¼¥¯¥¤¡¼¥¸¡¼¤¬½Ð¸½¡ª ½ÂÃ«¥¥ã¥¹¥È¤Ç¡Ö¥¦¥Ã¥É¥Õ¥©¡¼¥É¥ê¥¶¡¼¥Ö¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅÃæ
¥Ö¥é¥¦¥ó¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¡¼¥Ü¥ó¡Ö¥¦¥Ã¥É¥Õ¥©¡¼¥É¥ê¥¶¡¼¥Ö¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖA SPECTACLE FOR THE SENSES - HOLIDAY GARDEN & BAR -¡×¤¬¡¢½ÂÃ«¥¥ã¥¹¥È¤Ç12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£²°³°¤Î¡ÖHOLIDAY GARDEN¡×¤È²°Æâ¤Î¥Ð¡¼¶õ´Ö¡ÖHOLIDAY BAR¡×¤Î2½ê¤Ç¥«¥¯¥Æ¥ë¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤Ç¥«¥¯¥Æ¥ë¤È¥Û¥Ã¥È³Ú¤·¤à
HOLIDAY GARDEN¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ð¥é¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÊ»Àß¤·¤¿¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤òÀßÃÖ¡£¼èºà»þ¤Ë¤ÏFLUGLEN TOKYO¡×¤ÎÇë¸¶À»»Ê¤µ¤ó´Æ½¤¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Û¥Ã¥È¥«¥¯¥Æ¥ë¡ÖSunny Sloth¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¦¥Ã¥É¥Õ¥©¡¼¥É¥ê¥¶¡¼¥Ö ¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥é¡¼¥º¥»¥ì¥¯¥È¡×¤Ë¡¢¥ì¥â¥ó¥¸¥å¡¼¥¹¡¢¥Ð¥Ë¥é¥·¥í¥Ã¥×¡¢¥í¡¼¥º¥Æ¥£¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Û¥Ã¥È¥«¥¯¥Æ¥ë¡£ÂÎ¤¬²¹¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ÃíÊ¸¤·¤¿¿Í¤Ë¤Ï5¼ïÎà¤Î¥Ð¥é¤«¤é1ËÜ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£HOLIDAY BAR¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¥Ð¥é¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤ò1ÇÕÌÜÈ¾³Û¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¶Ø¼òË¡»þÂå¤Î¤â¤°¤ê¼ò¾ì¤ò¥¤¥á¡¼¥¸
HOLIDAY BAR¤ÎÆþ¸ý¤Ï¡¢µðÂç¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÌÏ¤·¤¿¥É¥¢¡£¶Ø¼òË¡»þÂå¤Î¥¹¥Ô¡¼¥¯¥¤¡¼¥¸¡¼¡Ê¤â¤°¤ê¼ò¾ì¡Ë¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿±é½Ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥Ã¥É¥Õ¥©¡¼¥É¥ê¥¶¡¼¥Ö¤Î¥Ü¥È¥ë¤¬ÊÂ¤ÖÄÌÏ©¤òÄÌ¤êÈ´¤±¤ë¤È¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿¥Ð¡¼¶õ´Ö¤¬½Ð¸½¡£
²ñ´üÃæ¤ËÁ´15¼ïÎà¤Î¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ª¡¼¥ë¥É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥É¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÆü°û¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¥«¥¯¥Æ¥ë¤â¡¢ÊÉ¤ËÅ¸¼¨¤·¤¿¥«¥¯¥Æ¥ë¥µ¥ó¥×¥ë¤Î²£¤Ë¤¢¤ëQR¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¤ò¹Í°Æ¤·¤¿¥Ð¡¼¤Î¾ðÊó¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£15¼ïÎà¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢²ñ¾ìÆâ¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥³¡¼¥É¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ÇÃíÊ¸¤Ç¤¤ë¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥«¥¯¥Æ¥ë¤âÄó¶¡Ãæ¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ª¡¼¥ë¥É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥É¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ÖAromatic Fashioned¡×¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥Ã¥É¥Õ¥©¡¼¥É¥ê¥¶¡¼¥Ö ¥À¥Ö¥ë¥ª¡¼¥¯¥É¡×¤Ë¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¡¢¥«¥«¥ª¥ê¥¥å¡¼¥ë¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ô¡¼¥ë¡¢¥¯¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¥¸¥å¡¼¥¹¡¢¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¢¥¢¥ó¥´¥¹¥Á¥å¥é¥Ó¥¿¡¼¥º¡¢¥¹¥¿¡¼¥¢¥Ë¥¹¡¢¥È¥Ë¥Ã¥¯¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥«¥¯¥Æ¥ë¡£
ÅÔÆâ¤Î¥Ð¡¼¤«¤é½ÐÄ¥¤·¤¿¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤µ¤ó¤È¤Î²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥¦¥Ã¥É¥Õ¥©¡¼¥É¥ê¥¶¡¼¥Ö¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î½µËö¡¢½ÂÃ«¤òË¬¤ì¤ë¿Í¤Ï½ÂÃ«¥¥ã¥¹¥È¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§A SPECTACLE FOR THE SENSES ¡Ý HOLIDAY GARDEN & BAR ¡Ý
¡¦²ñ´ü¡§2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á14Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦»þ´Ö¡§13:00¡Á21:00 ¢¨¥é¥¹¥È¥ª¡¼¥À¡¼¡¦ºÇ½ªÆþ¾ì20:30
¢¨12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î¤ß16:00¥ª¡¼¥×¥ó
¡¦²ñ¾ì¡§½ÂÃ«¥¥ã¥¹¥È ¥¬¡¼¥Ç¥ó¡¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«1-23-21¡Ë
¡¦¥¢¥¯¥»¥¹¡§Åìµþ¥á¥È¥í¡Ö½ÂÃ«±Ø¡×B1½Ð¸ý¤è¤êÅÌÊâ1Ê¬
¡¦Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ ¢¨¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþÀ©