ÀõÅÄÈþÂå»Ò¡¡À¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¡ÖÌÌÇò¤¤¤³¤È¤Ð¤Ã¤«¤ê¸À¤Ã¤Æ¤ë¡×¡¡ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÂÔ¤Á»þ´Ö¤Î²á¤´¤·Êý
¡¡½÷Í¥¤ÎÀõÅÄÈþÂå»Ò¡Ê69¡Ë¤¬13ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥´¥Ã¥É¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡¡¥¢¥Ã¥³¤Î¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë1000²ó¡×¡ÊÅÚÍËÁ°11¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£±Ç²è¡ÖÄà¤ê¥Ð¥«Æü»ï¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÉ×ÉØÌò¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÀ¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯76¡Ë¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¡ÖÀ¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¤È¤Î²¿¤«¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÀõÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤â¤¦³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤Î¿Í¤âÌÌÇò¤¤¤³¤È¤Ð¤Ã¤«¤ê¸À¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢Í¥¤·¤¤¤·¡£¤¿¤À¡¢¡È¥Ï¥Þ¤Á¤ã¤ó¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤ä¤¿¤é²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤½¤ì¤â¥í¥Ã¥¯¤È¤«¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦·Ï¤Î¡¢·ë¹½Âç¤¤Ê²»¤Ç¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤È¤«¡£¡È¤³¤¦¤¤¤¦¼ñÌ£¤¢¤ë¤ó¤À¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¢¤È°û¤ß¤Þ¤¹¤Í¡£»ä¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÃÏÊý¤Î¥í¥±¹Ô¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ï¤â¤¦¡¢±ã²ñ¾ì¤Ë¤º¤é¡¼¤Ã¤ÈÆüËÜ¼ò¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ß¤ó¤Ê¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¡£Á´Éô°û¤ó¤¸¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£»ä¤âÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë°û¤ó¤Ç¡¢ÂçÆóÆü¿ì¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£