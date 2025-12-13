ËÜ¶¿°ÉÆà¡¡É×¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤«¤éÌÔ¥¢¥¿¥Ã¥¯¡Ö10²ó¤ÏÃÇ¤Ã¤¿¡×¤â¿´¶ÊÑ²½¡Ö¤³¤ó¤À¤±»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎËÜ¶¿°ÉÆà¡Ê34¡Ë¤¬13ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Öº£ÅÄ¡õÃæ»³¤Î¡ª¤Ê¤ó¤Ç·ëº§¤·¤¿¤Î¡©¡×¤Ë½Ð±é¡£É×¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥ÓEXIT¤Î¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¡Ê39¡Ë¤È¤Î¤Ê¤ì¤½¤á¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡SNS¤ÎDM¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢ËÜ¶¿¤Ï¡Ö¶¦±é¤·¤Æ¡¢2Ç¯¸å¤¯¤é¤¤¤Ë¤¤¤¤Ê¤êDM¡×¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¼ÂºÝ2¿Í¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£°Õ³°¤È¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤·¤Ä¤³¤«¤Ã¤¿¥¿¥¤¥×¡×¡Ö10²ó¤ÏÃÇ¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢MC¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¤Ï¡Ö¤Ç¤âÊ¹¤¯¤è¤Í¡£1²ó¡¢2²ó¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¡È¤³¤ó¤Ê¤Ë¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡ËÜ¶¿¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ó¤À¤±»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£