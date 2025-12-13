»å°æ²ÅÃË»á¡Ö´ÆÆÄÍ×ÀÁ¤¬Íè¤¿¤é¡©¡×¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¡ª¿¿ÃæËþ»á¤ÏÌÔ¥×¥Ã¥·¥å¡Ö¤ªÀ¤¼È´¤¤ËÌÌÇò¤¤¤È»×¤¦¤è¡×
¡¡BS10¤ÎÌîµå¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¥À¥°¥¢¥¦¥È!!!¡×¡ÊÌÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤¬11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ç¸½ºß¤âÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤ÎÆÊÌÚ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Ç¸½Ìò¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÀîºê½¡Â§¡Ê44¡Ë¤È¡¢ºå¿À¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡ÊSA¡Ë¤òÌ³¤á¤ë»å°æ²ÅÃË»á¡Ê44¡Ë¤Î¡ÈÆ±³ØÇ¯¥³¥ó¥Ó¡É¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£»å°æ»á¤¬¡Ö´ÆÆÄÍ×ÀÁ¤¬Íè¤¿¤é¡©¡×¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¥À¥°¥¢¥¦¥È!!!¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¼«¤é¤³¤Î¼ÁÌä¤ò°ú¤Åö¤Æ¤¿»å°æ»á¡£¡ÖÀäÂÐ¤±¡¼¤Ø¤ó¤±¤É¡ª¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö´ÆÆÄÍ×ÀÁ¤¬Íè¤¿¤é¡©¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥á¥â¤ò¥«¥á¥é¤ËÆÍ¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤ë¸µ¥ä¥¯¥ë¥È´ÆÆÄ¤Î¿¿ÃæËþ»á¡Ê54¡Ë¤«¤é¡Ö¤Þ¤º°ú¤¼õ¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©´ÆÆÄÍ×ÀÁ¡¢Íè¤¿¤é¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢»å°æ»á¤Ï¡ÖÍè¤¿¤é¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡Ö¤¹¤¥¡Á¡×¤ÈÂ©¤òµÛ¤¤¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤¢¤Î¡Ä¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤¬¡ÄÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡×¤È¤¤¤¤Ê¤ê¾ò·ï¤òÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÆ±¤¸¤¯MC¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖTIM¡×¥ì¥Ã¥ÉµÈÅÄ¡Ê60¡Ë¤¬¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ø¥Ã¥É¡¢Ã¯¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢»å°æ»á¤ÏµÞ¤Ë¤µ¤µ¤ä¤À¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¿¿Ãæ¤µ¤ó¡Ä¡×¤È¡È½¢Ç¤Í×ÀÁ¡É¡£
¡¡2015Ç¯¤Ë´ÆÆÄ½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤ò14Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¿¿Ãæ»á¤¬¡Ö²¶¤Ç¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤È¶Ã¤¤Ä¤Ä¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡¢1²ó¹Í¤¨¤µ¤»¤Æ¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢µÈÅÄ¤Ï¡Ö¥µ¥¤¥ó¡¢¿¿Ãæ¤µ¤ó¤¬½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ä¡×¤ÈÁÛÁü¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤ÇÀîºê¤¬¿¿Ãæ»á¤Ø¤Î½¢Ç¤Í×ÀÁ¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¿¿Ãæ»á¤Ï¡Ö²¶¤Ï¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿¤ó¤Ç¡£1·³¤ÎÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Î¡£¤Ç¡¢·¹¤¤¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Î9·î¤ÎÈ¾¤Ð¤°¤é¤¤¤«¤Ê¡¢¼ÒÄ¹¤Î¤Û¤¦¤«¤éÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡ÈÍèÇ¯¡¢»Ø´ø¼¹¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È¡£²¶¤Ï2·³¤Î´ÆÆÄ¤â¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¤â¤·¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦½àÈ÷¤Ï¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤ó¤Ê¤ê¡ÈÀ§Èó¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡É¤Ã¤Æ¡£Íè¤¿»þ¤Ï°ú¤¼õ¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¿¿ÌÌÌÜ¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢»å°æ»á¤Ï¡Ö¾õ¶·¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¡Ä¡£¡Ê¿¿Ãæ»á¤Ï¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¡Ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡¢¤½¤³¤«¤é¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡Ä¡×¤È¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÔ°Â¤ò¤Î¤¾¤«¤»¡Ö¤³¤Î¾õÂÖ¤Ç¡Ê¼«Ê¬¤Ë½¢Ç¤Í×ÀÁ¤¬¡ËÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤¬¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¿·¾±¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¾õÂÖ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È2022Ç¯¤Ë¤¤¤¤Ê¤êÆüËÜ¥Ï¥à´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤Î¥±¡¼¥¹¤òµó¤²¤ë¤È¡¢»å°æ»á¤Ï¡Ö¤Þ¤º¥·¥ã¥Äºî¤é¤Ê¤¢¤«¤ó¤Ã¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿ÍÀ¸¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È´ÆÆÄ½¢Ç¤¤Ë¡È¿§µ¤¡É¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¿¿Ãæ»á¤¬¡Ö¤Ç¤â¡¢ÌÌÇò¤¤¤È»×¤¦¤è¡£¿·¾±´ÆÆÄ¤âºÇ½é¤Ï¸½¾ì¤Ë¤¤¤º¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¿´ÇÛ¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢ÀµÄ¾¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤¶´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤À¤·¤¿¤é¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨¤¿¤ê¡¢Áª¼ê¤Îµ¯ÍÑ¤âÀ¨¤¯¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤È¡¢»å°æ»á¤Ï¡Ö¿·¾±¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤¢¤¢¤ä¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¤±¤É¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌîµå¸«¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¼Â¤Ï¡£¿Í¤Î¤³¤È¤âÀ¨¤¤¸«¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ïº£¤¢¤ëµåÃÄ¤·¤«¸«¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡Ä¡×¡£
¡¡µÈÅÄ¤¬¡Öº£¤Ïºå¿À¤·¤«¸«¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Æü¥Ï¥à¤â¤¢¤ì¤Ð¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤â¤¢¤ë¤·¡Ä¡×¤È¸ÅÁã¤òÁªÂò»è¤Ëµó¤²¤ë¤È¡¢»å°æ»á¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¡Ê´ßÅÄ¸î¡Ë´ÆÆÄ¤ÏËÍ¡¢Æ±µéÀ¸¡ÊÆ±³ØÇ¯¡Ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤ÇÅâÆÍ¤Ë¡Ö¤ä¤ë¤Ã¡ª¡ª¡ª¡×¤È¹â¤é¤«¤ËÀë¸À¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¿¿Ãæ»á¤Ï¡Ö¤ªÀ¤¼È´¤¤ËÌÌÇò¤¤¤È»×¤¦¤è¡×¤ÈÌÔ¥×¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
