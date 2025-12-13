¸÷±ÊÎ¼ÂÀ¡Ö²¶¤¿¤Á¥¸¥§¥Õ¡ª¡ª¡×¡¡ÀéÍÕ¤Î17Ç¯¤Ö¤êJ1Éüµ¢´î¤Ö¡Öµã¤±¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡ª¡ª¡×¥æ¡¼¥¹½Ð¿È
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¸÷±ÊÎ¼ÂÀ¡Ê45¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡ÊPO¡Ë·è¾¡¤ò¾¡Íø¤·¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1Éüµ¢¤ò·è¤á¤¿ÀéÍÕ¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡ÎÞ¤òÎ®¤¹´éÊ¸»ú¤È½Ë¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤Ç¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤¼¡¼¡ª¡ª¡ª¡×¤È´¿´î¡£¡Ö¤É¤ì¤À¤±¤³¤Î½Ö´Ö¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤«¡Äµã¤±¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡ª¡ª¡×¤ÈÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö²¶¤¿¤Á¥¸¥§¥Õ¡ª¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¸áÁ°¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Öº£Æü¤âÂçºå¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤Î¤¿¤á¡¢¥Õ¥¯¥¢¥ê¤Ë¹Ô¤±¤Þ¤»¤ó¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬ÂåÉ®¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥Õ¥¯¥¢¥ê¤ÇOver²Î¤¦¤¾¡ª¸÷±ÊÎ¼ÂÀ¡ÊÂå¡Ë¡×¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿´ú¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡ÖÌóÂ«¤Î¾ì½ê¤Ø¤¢¤È¤Ò¤È¤Ä¡ª¥¸¥§¥Õ¥µ¥Ý¤Î¤¢¤Ê¤¿¤ËÁÛ¤¤¤òÂ÷¤·¤Þ¤¹¡ª¡ªÍê¤ó¤À¡ª¡ª¡×¤È¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ËÂ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸÷±Ê¤ÏJ¥ê¡¼¥°¡¦»Ô¸¶¡Ê¸½J2ÀéÍÕ¡Ë¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹½Ð¿È¡£¡ÖOver¡×¤ÏÀéÍÕ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ¸÷±Ê¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤·¤¿¶Ê¡£