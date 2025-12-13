ÀéÍÕ¤¬17Ç¯¤Ö¤êJ1Éüµ¢¡Ö¥¯¥é¥Ö¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡×¿¿¤Ã²«¿§¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë»Ø´ø´±¤¬Ç®¤¤¥¹¥Ô¡¼¥Á
¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼J1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡ ÀéÍÕ1-0ÆÁÅç(13Æü¡¢¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê)
¥µ¥Ã¥«¡¼J1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡¤¬13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤¬ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤òÇË¤ê¡¢J1¾º³Ê¤¬·èÄê¡£¾®ÎÓ·Ä¹Ô´ÆÆÄ¤Ï¿¿¤Ã²«¿§¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
0-0¤Î¸åÈ¾24Ê¬¡¢DF¹â¶¶°íÚðÁª¼ê¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ËFW¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹ ¥¸¥å¥Ë¥ªÁª¼ê¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢»î¹ç¤Î¶Ñ¹Õ¤òÇË¤ëÀèÀ©ÅÀ¡£¤³¤Î1ÅÀ¤ò¼é¤êÈ´¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀéÍÕ¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½à·è¾¡¤ÇRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ë0-3¤«¤é4ÆÀÅÀ¤ÇÂçµÕÅ¾¾¡Íø¡£·è¾¡¤Ï²áµî2ÅÙJ1¾º³Ê¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1¤ÎÉñÂæ¤ØÊÖ¤êºé¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾ìÆâ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈè¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾®ÎÓ´ÆÆÄ¡£¡Ö¸åÈ¾¡¢ÆÁÅç¤µ¤ó¤¬¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£¥Ð¡¼¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¤¢¤Î¥´¡¼¥ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤µ¤é¤ËÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ÇÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤â²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¿¤ÀÇ´¤ê¶¯¤¯¼éÈ÷¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬ºÇ¸å¤Ë¼Â¤ò·ë¤ó¤À¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÆÍÇË¤Ç¤Ä¤«¤ó¤ÀJ1¾º³Ê¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ë¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¿¿¤Ã²«¿§¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸«²ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢À¼¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò¾å¤²¤Æ¡¢¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¶«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î3Ç¯´Ö¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ï¡¢2²ó¤Ë1²ó¤Ï¾¡¤Á»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÍèÇ¯J1¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê´ÊÃ±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢Æñ¤·¤¤»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¡¢¥¯¥é¥Ö¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡Öº£¤ÏºÇ¹â¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢³§¤µ¤ó¤È´î¤Ó¹ç¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¤Ç¤â¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â³§¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¤º¤Ã¤È¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÀï¤¤Â³¤±¤é¤ì¤¿¤é¹¬¤»¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤½¤ì¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÄù¤á¡¢½ËÊ¡¤Î¥¦¥ª¡¼¥¿¡¼¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£