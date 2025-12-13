¶õ¼«¤Î¡ÈºÇ¿·±Ô¥¹¥Æ¥ë¥¹ÀïÆ®µ¡¡É¤¬¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¡Ö¤¢¤ì¡© É½ÌÌ¤È¤«¤Ë¤¤¤í¤¤¤íÅÉ¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¶Ã¤¤ÎÍýÍ³¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
¶õ¼«½é¤ÎSTOVLµ¡¤¬½é°ìÈÌ¸ø³«
¡¡12·î7Æü¤ËµÜºê¸©¤Î¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¿·ÅÄ¸¶´ðÃÏ¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¿·±ÔÀïÆ®µ¡F-35B¡Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥° II¡×¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÆâ¤Î1µ¡¤Ïµ¡ÂÎ¤ÎµÇ°ÅÉÁõµ¡¤È¤·¤Æ¡¢°ìÉô¤Ë·³ÍÑµ¡¤é¤·¤«¤é¤Ì¥Ï¥Ç¤ÊÌÏÍÍ¤Ç¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤¢¡ª ³Î¤«¤Ë¥·¡¼¥ë¤Ã¤Ý¤¤¤«¤â!? ¡ÈµÇ°ÅÉÁõ¡É¤ò¶ù¡¹¤Þ¤Ç¸«¤¿·ë²Ì
¡¡µ¡ÂÎ¤Ï¡Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¡×¤Î¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤Ë°ø¤ó¤Ç¡¢°ðºÊ¤¬Áö¤ëÌÏÍÍ¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢µÜºê¸©¤ÎÃÏ¿Þ¤òÌÏ¤Ã¤¿¿·ÅÄ¸¶´ðÃÏ¤Î¥í¥´¤äÊ¸»ú¤Ê¤É¤¬Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Ç¤ÏÎ¦¾åµ¡·¿¤ÎA·¿¤ò¤¹¤Ç¤ËÀÄ¿¹¸©¤Î»°Âô´ðÃÏ¤È¡¢ÀÐÀî¸©¤Î¾®¾¾´ðÃÏ¤ËÇÛÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¿·ÅÄ¸¶´ðÃÏ¤ËÇÛÈ÷¤µ¤ì¤¿B·¿¤Ï¡¢STOVL¡ÊÃ»µ÷Î¥Î¥Î¦¿âÄ¾ÃåÎ¦¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµ¡ÂÎ¤Ç¡¢Ã»¤¤³êÁöÏ©¤ä¾®·¿¶õÊìÅù¤«¤é¤ÎÎ¥Ãå´Ï¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Î¡Ö¤¤¤º¤â¡×·¿¸î±Ò´Ï¤Ç¤Î¶õÊìÅª¤Ê±¿ÍÑ¤¬¤µ¤ì¤ë¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎµÇ°ÅÉÁõµ¡¤È¤·¤ÆÌÜÎ©¤ÄÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÍýÍ³¤â¤³¤ÎÊÕ¤Î»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢F-35¤Ï¥ì¡¼¥À¡¼¤Ë¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¥¹¥Æ¥ë¥¹µ¡¤Ç¤¢¤ê¡¢Áê¼ê¤«¤é¾È¼Í¤µ¤ì¤¿¥ì¡¼¥À¡¼ÇÈ¤ÎÈ¿¼Í¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î½èÃÖ¤¬µ¡ÂÎÉ½ÌÌ¤Ë»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢µ¡ÂÎÉ½ÌÌ¤ÎÅÉÁõ¤Ë¤ÏÀìÍÑ¤ÎÅÉÎÁ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢º£²ó¤ÎF-35B¤Î¤è¤¦¤ÊµÇ°ÅÉÁõµ¡¤Ï¥¹¥Æ¥ë¥¹À¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´é¤È¤·¤Æ¹Ò¶õº×¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÆÃ¼ì»ÅÍÍ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤ËÌá¤»¤Þ¤¹¡×¤¨¡¢¤Ê¤¼¡©
¡¡·ëÏÀ¤«¤é¤¤¤¨¤Ð¡¢º£²ó¤Î¡ÖµÇ°ÅÉÁõ¡×µ¡¤Ï¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤ÎËÜÍè¤ÎÇ¤Ì³¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤é±Æ¶Á¤ÎÌµ¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¸¤Ä¤Ï¤³¤Îµ¡ÂÎÉ½ÌÌ¤Î¿ÞÊÁ¤ÏÅÉÁõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ÞÊÁ¤¬°õºþ¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥ë¤òÅ½¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï²ñ¾ìÀµÌÌ¤ËÃóµ¡¤·¤¿ÄÌ¾ïÅÉÁõ¤ÎF-35B¡£¹Ò¶õº×¤Ç¤ÏÈô¹Ô¤ò¹Ô¤¤´ÑµÒ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡ÊÉÛÎ±Àî »Ê»£±Æ¡Ë
¡¡ÅÉÁõºî¶È¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¥·¡¼¥ë¤Î¾ì¹ç¤ÏÅ½¤êÉÕ¤±ºî¶È¤¬Ã»»þ´Ö¤Ç½ª¤ï¤ê¡¢¿·ÅÄ¸¶´ðÃÏ¤Î¹Ò¶õº×¤¬½ª¤ï¤ë¤ÈÂ®¤ä¤«¤ËÇí¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¹¤°¤ËÇ¤Ì³¤ËÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤ÇÈô¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¡¢¤Þ¤µ¤Ë¹Ò¶õº×Å¸¼¨¸ÂÄê¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ÊµÇ°ÅÉÁõµ¡¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤âÅÉÁõ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢µÇ°ÅÉÁõµ¡¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤â¸·Ì©¤Ë¤¤¤¨¤ÐÀµ¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¼«±ÒÂâ¤Ç¤Ï¹Ò¶õº×¤äÉôÂâ¤ÎµÇ°¹Ô»öÅù¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆµÇ°ÅÉÁõµ¡¤òÀ½ºî¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅÉÁõ¤Î¾ì¹ç¤Ïµ¡ÂÎÉ½ÌÌ¤Î¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¿§¿ô¤Ë±þ¤¸¤¿ÅÉÁõ¤È´¥Áçºî¶È¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î°Ù¤Ëµ¡ÂÎ¤¬°ìÄê¤Î¤¢¤¤¤ÀÇ¤Ì³¤Ç»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢F-35¤ËÆÃÊÌÅÉÁõ¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÅÉÎÁ¤ÇÅÉÁõ¤¹¤ë¤È¥¹¥Æ¥ë¥¹À¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÅÉÁõ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÅÉÎÁ¤òÍÑ°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½¾õ¡¢¿·ÅÄ¸¶´ðÃÏ¤ÎF-35BÇÛÈ÷¿ô¤Ï¤ï¤º¤«3µ¡¤È¾¯¤Ê¤¯±¿ÍÑ¤¹¤ëÉôÂâ¤â¡ÖÎ×»þF-35BÈô¹ÔÂâ¡×¤È¤·¤Æ¿Í°÷¤ÈÁÈ¿¥¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉôÂâ¤È¤·¤ÆÂ¿Ë»¤Ê»þ´ü¤Ë¡¢µÇ°ÅÉÁõµ¡¤Î½àÈ÷¤Ç·±Îý¤Ë»Ù¾ã¤ò½Ð¤¹¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤º¡¢¤½¤ì¤¬º£²ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¡ÖµÇ°ÅÉÁõ¡×µ¡¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£