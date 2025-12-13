¡Ö³§¤µ¤ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×ÀéÍÕ¤Î¼ç¾¡¦ÎëÌÚÂçÊå¤¬Òã¤¨¤¿¡ª °ú¤Ê¬¤±¤Ç¤â¾º³Ê¤¬·è¤Þ¤ë°ìÀï¡Ö¾¡¤Ã¤Æ·è¤á¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¤ÇÎ×¤ó¤À¡×¡ÚJ£±¾º³ÊPO·è¾¡¡Û
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¤ò£³°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤Ï¡¢12·î13Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿J£±¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡ÊPO¡Ë·è¾¡¤ÇÆ±£´°Ì¤ÎÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡£69Ê¬¤Ë¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¤Î¹ë²÷¤Ê¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°ÃÆ¤ÇÃ¥¤Ã¤¿£±ÅÀ¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤Æ£±¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¤·¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ£±Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡ÀéÍÕ¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ëÎëÌÚÂçÊå¤Ï»î¹ç¸å¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢ÌÜ¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡ÖËÍ¤é¤¬J£±¾º³Ê¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç·Ò¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿OB¤ÎÊý¤â´Þ¤á¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Æü¤Î»î¹ç¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¾å¡¢°ú¤Ê¬¤±°Ê¾å¤ÇÀéÍÕ¤ÎJ£±¾º³Ê¤¬·è¤Þ¤ë¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¡¢¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£Íê¤ì¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡Ö°ú¤Ê¬¤±¤ÇÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¡¤Ã¤Æ·è¤á¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¤ÇÎ×¤ó¤À¤Î¤Ç¡¢À¨¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö17Ç¯´Ö¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿Ãæ¤Ç¤â¡¢¿®¤¸Â³¤±¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤«¡¢ËÍ¤é¤¬¤º¤Ã¤ÈÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤³¤È¡£¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤¿¤éµ¡¤Ï½Ï¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë³§¤Î¤ª¤«¤²¡×
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ø¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÒã¤¨¤¿¡£
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
