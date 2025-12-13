¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤Î¸µºÊ¡¦Âç²ÏÆâ»ÖÊÝ¡¢¹üÀÞÃæ¤Ëºî¤Ã¤¿¹ë²Ú¤Ê¼êÎÁÍý¤ËÈ¿¶Á¡ÖÏÂ¿©ÎÁÍý¤Î¤ªÅ¹¤Ë¤â¾¡¤ë¡×
¡¡ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Î¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤Î¸µºÊ¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤äÎÁÍý¸¦µæ²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÂç²ÏÆâ»ÖÊÝ¡Ê54¡Ë¤¬11Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¹üÀÞÃæ¤Ëºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¡ÈÅß¤ÎÌ£³Ð¡É¤ò»È¤Ã¤¿¹ë²Ú¤ÊÎÁÍý¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂç²ÏÆâ»ÖÊÝ¤Î¡ÖÈ±¥Ü¥µ¡¢¥Î¡¼¥á¥¤¥¯¡×¤Ç¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤ëÍÍ»Ò
¡¡Âç²ÏÆâ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Instagram¤Ç¡Ö¥¹¥Ã¥Ô¥ó¤ÇÌµ¿´¤Ë¶Ú¥È¥ì¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤à»Ñ¤ä¡¢¡ÖÈ±¥Ü¥µ¡¢¥Î¡¼¥á¥¤¥¯¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Éô²°Ãå¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê»Ñ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤Ò¤·¤ª¡×¤ò»È¤Ã¤¿¼êÎÁÍý¤ò¸ø³«
¡¡2025Ç¯12·î11Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¹üÀÞ¤·¤¿Â¤Î»Ø¤âÄË¤¤¤Î¤Ç½Ð³Ý¤±¤º¡¢»Ä¤êÊª¤ÇÍ¥¤·¤¤ÏÅ¤¤¤ò¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¤µ¤µ¤Ã¤Èºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö¤Ò¤·¤ª¡×¤ò»È¤Ã¤¿¼êÎÁÍý¤ò¸ø³«¡£
¡¡Åß¤ÎÌ£³Ð¡Ö´¨òÞ¡×¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¤Ò¤·¤ªòÞÂçº¬¡×¤ÎÂ¾¡¢¡Ö¥¹¥ë¥á¥¤¥«¤ï¤¿Æþ¤ê¤Ò¤·¤ª¡¢¼«²ÈÀ½Ì£Á¹ÆÚ½Á¡¢¼«²ÈÀ½¤¿¤¯¤¢¤ó¡×¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ö¡¢¹ë²Ú¤Ê¿©Âî¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÏÂ¿©ÎÁÍý¤Î¤ªÅ¹¤Ë¤â¾¡¤ë¤ªÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¡×¡Ö¤µ¤µ¤Ã¤È¤³¤Î¤ªÎÁÍý¤¬ºî¤ì¤ë»ÖÊÝ¤µ¤ó¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë