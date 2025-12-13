ÆüËÜ¥¢¥Ë¥á¤ÎÂåÉ½¤Ï¥¸¥Ö¥ê¤«¤é¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Ø¡ÄŽ¢µ´¤ÈÀï¤¦15ºÐ¤Î¾¯Ç¯Ž£¤ËÀ¤³¦Ãæ¤Î¼ã¼Ô¤¬¿´¤ò¿Ì¤ï¤»¤ëÍýÍ³
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Ã«ËÜ¿¿Í³Èþ¡ØÀ¤³¦¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆüËÜ¿Í¤Ï²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤7¡Ù¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡ÚPLUS¡Û¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÆüËÜ±Ç²è»Ë¾å1°Ì¡×¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿
ÆüËÜ¤Ç¤Ï³¤³°¤Ç¤Î¥¢¥Ë¥á¿Íµ¤¤¬ÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê¸å¤Ï¤½¤Î¿Íµ¤¤¬¤µ¤é¤Ë²ÃÇ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶Ã¤¯¤³¤È¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤³¤³ºÇ¶á¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÎÆÃ»£±Ç²è¤ò¤·¤Î¤°¤è¤¦¤Ê¿Íµ¤¤Ö¤ê¤Ç¡¢°ÊÁ°¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤¬¥á¥¸¥ã¡¼²½¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¤½¤ÎÂåÉ½¤¬ÆüËÜ¤Ç¤âÂç¿Íµ¤¤Î¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï2020Ç¯10·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡× Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¡ÊKimetsu noYaiba¡§MugenTrain¡Ë¤Ï¡¢±Ç²è¶½¹Ô¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¤Î¥¶¡¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥º¡ÊTheNumbers¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤ÈÀ¤³¦¶½¼ý¤¬Ìó5.07²¯¥É¥ë¡ÊÅö»þ¤Î¥ì¡¼¥È¤ÇÌó517²¯±ß¡Ë¤ÈÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÆüËÜ±Ç²è»Ë¾å1°Ì¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆâÌõ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç4990Ëü¥É¥ë¡¢²¤½£¤Ç¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç608Ëü¥É¥ë¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤È¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Ç191Ëü¥É¥ë¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ç42Ëü¥É¥ë¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Ç28.6Ëü¥É¥ë¤Ç¤¹¡£
¢£¥Þ¡¼¥Ù¥ë¤È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÎËÜ¾ì¤Ç¤â·òÆ®
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÏ·ÊÞ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶È³¦»ï¡Ö¥ô¥¡¥é¥¨¥Æ¥£¡×¡ÊVariety¡Ë¤È±Ç²è¶½¹Ô¼ýÆþ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥â¥¸¥ç¡×¡ÊBox Office Mojo¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¸ø³«½é½µ¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤Î¡Ö¥â¡¼¥¿¥ë¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¡×¤ËÆùÇö¤·¡¢³°¹ñ¸ì±Ç²è¤È¤·¤Æ°ÛÎã¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢½µËö2°Ì¡¢¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯´ü¤Î¾ÝÄ§Åª¥Ò¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¾ïÇ¯¤ÎËÌÊÆ¶½¼ýµ¬ÌÏ¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¦¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¡¿¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¥È¥Ã¥×ºîÉÊ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤À¤±¤Ç3¡Á5²¯¥É¥ë¡¢À¤³¦¤Ç7¡Á10²¯¥É¥ëÄ¶¤ÎÇä¾å¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤ÎËÌÊÆ¤Ç¤ÎÊÆ¹ñÌó4990Ëü¥É¥ë¤Ï°ì¸«¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢Ã±ÉÊ¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¼Â¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¿ô»ú¤Ç¤¹¡£
¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¦¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¡¿¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ï¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤¬¤¢¤ê¡¢¥·¥ê¡¼¥ººî¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ç¤ÏµÚ¤Ó¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¡Ö±Ç²èºîÉÊ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¾å±Ç¤ä½é½µËö¤Î¶ÉÃÏÅª¤Ê¾å±Ç¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¢£¸ø³«Á°¤«¤é¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡Ù¤òÄ¶¤¨¤ë¹âÉ¾²Á
ÆîÊÆ¤Ç¤âµ´ÌÇ¤ÏÂç¿Íµ¤¤Ç¡¢¥á¥¥·¥³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤Î¥¨¥¹¥Ç¡¼¥Ú¡¼¡¦¥Î¥Æ¥£¥·¥¢¥¹¡ÊSDP Noticias¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥á¥¥·¥³¤Ç¤ÏÁ°Çä¤ê³«»Ï»þ¤Ë¥·¥Í¥Ý¥ê¥¹¤È¥·¥Í¥á¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤¦Âç¼ê¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¥µ¥¤¥È¤¬°ì»þÅª¤Ë¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬½¸Ãæ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°³ÎÄêÃÍ¤ÏÌ¤¸øÉ½¤Ç¤¹¤¬¡¢À¤³¦¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¥Ç¡¼¥¿¤È±Ç²è¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖGlobal Box Office¡×¡Ê¡÷GlobalBoxOff¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÈÆîÊÆ¤Ç¤Ï¡ÖÈ¯Çä³«»Ï¤«¤é¤¿¤Ã¤¿16Æü¤ÇËÜÇ¯¸ø³«¤Î¥¢¥Ë¥á¤ÇºÇÂçµé¤ÎÁ°Çä¤ê¤ËÃ£¤·¤¿¡×¤È¤Î¾ðÊó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ê¤ó¤È»þÂå¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤È¸À¤¨¤Ð¡Ö¥¸¥Ö¥ê¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤Ï¡Öµ´ÌÇ¡×¤¬ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëºîÉÊ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ó¥¿¥áÁí¹ç¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¤¢¤ë¥²¡¼¥à¥¹¥ì¡¼¥À¡¼¥×¥é¥¹¡ÊGamesRadar¡Ü¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢±Ç²èÉ¾²Á¥µ¥¤¥È¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡¦¥à¡¼¥Ó¡¼¡¦¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¡ÊIMDb¡Ë¤Ç¤Ï»°Éôºî¤ÎÂè°ìºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡ÊInfinity Castle¡Ë¡Ù¤Ï¸ø³«Á°¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º10ÅÀÃæ8.9¤È¹â¤¤É¾²Á¤Ç¡¢¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡Ù¡Ê8.4¡Ë¤Ê¤ÉÎòÂå¤ÎÍÌ¾¥¢¥Ë¥á¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¤Ë¤Ï¤Ê¤¤±ÇÁüÈþ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë
¤Ç¤Ï¤Ê¤¼³¤³°¤Î´ÑµÒ¤Ï¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÍýÍ³¤Ï¡ÖÄ¶¹âÉÊ¼Á¤Îºî²è¡ßIMAX¤Ê¤É¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¡×¡Ö´¶¾ð°ÜÆþ¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÂ¸ºß¡×¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î·Ç¼¨ÈÄ·¿SNS¤Ç¤¢¤ë¥ì¥Ç¥£¥Ã¥È¡ÊReddit¡Ë¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¡Ö±Ç²è¡Öµ´ÌÇ¤Î¿ÏÌµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤í¤¦¡×¡ÊKimetsu no Yaiba¡§ Mugen Train Movie Discussion¡Ë¡¢¡Öµ´ÌÇ¤Î¿ÏÌµ¸Â¾ëÊÔÂè1¾Ï¡ÖàÈãÝºÂºÆÍè¡×ÆüËÜ¸ø³«¤Þ¤È¤á¥¹¥ì¡×¡Ê'Demon Slayer¡§ Kimetsu no Yaiba Infinity Castle - Chapter 1¡§ The Return of Akaza' Japan release megathread¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥·¥Í¥Þ¥È¥°¥é¥Õ¥£¡Ê»£±Æµ»½Ñ¤ä±ÇÁüÉ½¸½¡Ë¡¢ÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ú²Ì¤Î¹â¤µ¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢·Ý½ÑÀ¤Î¹â¤µ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë·à¾ì¤Ë´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÎSF±Ç²è¤è¤ê¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÇÈþ¤·¤¤É½¸½¤ò¥¢¥Ë¥á¤Ç¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¯Êý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²»³Ú¤ÈÆ°²è¤Î¥æ¥Ë¥¾¥ó¤âº£¤ÎVTuberÀ¤Âå¤Ë»É¤µ¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¢£¼ç¿Í¸ø¤ÎÅ¨¤Ç¤¢¤ëµ´¤â¡ÖÈï³²¼Ô¡×
³¤³°¤Î´ÑµÒ¤¬ÆüËÜ¿Í¤ÎÁÛÁü°Ê¾å¤Ë´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£
¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢Ãº¾Æ¤¿¦¿Í¤Î²È¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ëÃº¼£Ïº¤¬¡¢µ´¤Ë²ÈÂ²¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ò³§»¦¤·¤Ë¤µ¤ì¡¢¤Ê¤ó¤È¤«À¸¤±ä¤Ó¤¿¤â¤Î¤Îµ´¡Ê¥¾¥ó¥Ó¡Ë²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ëå¤ÎÇ©Æ¦»Ò¤ò¿Í´Ö¤ËÌá¤¹¤¿¤á¤Ë½¤¹Ô¤ò½Å¤Í¡¢Ãç´Ö¤È¤È¤â¤Ëµ´¤ÈÀï¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¡£¾¯Ç¯¤¬Ãç´Ö¤È°¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤Î²¦Æ»Åª¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¡Ê¤È¤¯¤ËÉ¹²Ï´üÀ¤Âå¤ÎÊý¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¦¤Ê¤º¤«¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ë¡£
¤·¤«¤·µ´¤Ï¤â¤È¤â¤È¿Í´Ö¤Ç¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤Ïº¹ÊÌ¡¢ÉÏº¤¡¢¸¢ÎÏ¼Ô¤äÉÙÍµÁØ¤Ë¤Ò¤É¤¤ÌÜ¤ËÁø¤ï¤µ¤ì¡¢ÅÜ¤ê¤äÈá¤·¤ß¤Î·ë²Ì¡¢µ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£µ´¤Ë¤â°¤ÎÆ»¤ËÍî¤Á¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¤ÏÀµµ¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤ê¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤ò²ó¸Ü¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¼ç¿Í¸ø¤ÎÃº¼£Ïº¤äÃç´Ö¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤Æµ´¤â¡¢²ÈÂ²»×¤¤¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿Æ¯¤¤¤¿¤êÀï¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤Ê¤¼¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤³¤ó¤Ê¤Ë¶ì¤·¤¤¤Î¤«¡×
ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯º£¤ÎÀè¿Ê¹ñ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä¼ã¤¤À¤Âå¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¾õ¶·¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤Ê¤¼Èà¤é¤¬¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¶¦´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤¯¤Ë³¤³°¤Î¾ì¹ç¤ÏÆüËÜ°Ê¾å¤ËºÇ¶á¤Ï·ÐºÑÅª¤Ê¾õ¶·¤¬°¤¯¡¢¼«Ê¬¤ä²ÈÂ²¤¬ÊÙ¶¯¤ä»Å»ö¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤Ê¤ê¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç»×¤¦¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤¬¤Ç¤¤ºÈó¾ï¤Ë¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
ËÌÊÆ¤È²¤½£¤Î¾ì¹ç¤Ï¶µ°éÈñÍÑ¤¬¹âÆ¤·¡¢¤ä¤ëµ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¿Ê³Ø¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤êÂç³Ø¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¡¢¿Ê³Ø¤Ç¤¤Æ¤âÇüÂç¤Ê¼Ú¶â¤òÇØÉé¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤º¡¢¤·¤«¤·¥³¥Í¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÇÎÉ¤¤»Å»ö¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼ã¼Ô¤¬ÂçÀª¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤ÇÉÙÍµÁØ¤ÏÀÇ¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò²óÈò¤·¤¿¤ê¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥µ¡¼¥¯¥ë¤ÎÃæ¤Ç»Å»ö¤ò²ó¤·¹ç¤Ã¤ÆÂçÌÙ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤¿¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Èà¤é¤Î¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¥È¥é¥ó¥×»Ù±ç¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¡¢²¤½£¤Ç¤Ï¶Ë±¦¤Î»Ù±ç¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¾ì¹ç¤Ï2025Ç¯7·î¤Î»²±¡Áª¤Ç20Âå¤Î¼ã¼Ô¤¬»²À¯ÅÞ¤ä¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ä¤Þ¤êÈà¤é¤Ï´ûÆÀ¸¢¼Ô¤ä¸¢ÎÏ¼Ô¡¢ÉÙÍµÁØ¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·ÂçÊÑ¤ÊÅÜ¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£°ìÀ¸·üÌ¿¤¬¤ó¤Ð¤ë¥¥ã¥é¤Ë¤Ä¤¤´¶¾ð°ÜÆþ
ÆîÊÆ¤ä¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢Æî¥¢¥¸¥¢¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÀ¯ÉÜ¤äÉÙÍµÁØ¤Î±ø¿¦¤¬¤Ò¤É¤¤¤¿¤á¡¢ÃÏ¸µ¤ÏÉÏº¤¤Î¶Ë¤ß¡¢³Êº¹¤¬¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¯¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤âÇç¤¤¾å¤¬¤ì¤º¡¢¿©ÎÁ¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÏÀè¿Ê¹ñ¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¤·¤Î¤®¡¢ÃÏ¸µ¤Ï»Å»ö¤â¤Ê¤¯¡¢¿ÆÂ²¤Ï´í¸±¤òÈÈ¤·¤ÆÀè¿Ê¹ñ¤Ë½Ð²Ô¤®¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤êÌ©Æþ¹ñ¤·¤ÆÃÏ¸µ¤Ë»ÅÁ÷¤ê¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¤É¤³¤Î»Ò¤É¤â¤â¼ã¼Ô¤â¡¢ÄøÅÙ¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ì¡¢¸¢ÎÏ¼Ô¤äÉÙÍµÁØ¤ä³°¹ñ¿Í¤Î¸í¤Ã¤¿°Õ»×·èÄê¤ä»ñ¸»ÇÛÊ¬¡¢»äÊ¢¤òÈî¤ä¤¹°¹Ô¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤Ò¤É¤¤ÌÜ¤ËÁø¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ç¤Îµ¾À·¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Èà¤é¤Ï¶ìÆñ¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ëÃº¼£Ïº¤äÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ë´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ëµ´¤ÎÈá¤·¤ß¤ò¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ³¤³°¤Î»Ò¤É¤â¤ä¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ïµ´ÌÇ¤ÎÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ï¡ÖÌ£Êý¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï¡Öµ´ÌÇ¡×¤Î¤è¤¦¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Ç¤¢¤ë¼ã¼Ô¤Î¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤òÈ¿±Ç¤·¶¦´¶¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤â¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯¶¦´¶¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¼Ò²ñÀµµÁ¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÀï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ÆÂ²¤äÃç´Ö¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÀï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤âÈà¤é¤ÏËÜ¶È¤¬¸øÌ³°÷¤äÉÙ¹ë¤ÇÈþÃËÈþ½÷¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¼å²»¤òÅÇ¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢°¼Ô¥¥ã¥é¤âµ´ÌÇ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëµ´¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤±§Ãè¿Í¤È¤«²ø½Ã¤È¤«°»ö¤ò¤ä¤ëÍýÍ³¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤°¿Í¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â¶áÇ¯¤ÎÀ¯¼£ÅªÀµ¤·¤µ¡Ê¥Ý¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¡¦¥³¥ì¥¯¥È¥Í¥¹¡¢¥Ý¥ê¥³¥ì¡Ë¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼±Ç²è¤ÎÌò¼Ô¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤òÂåÉ½¤·¤Ê¤¤ÉÙÍµÁØ¤Î½÷À¤ä¥¢¥Õ¥ê¥«·Ï¤ä¥²¥¤¤Ç¤¹¡£Åù¿ÈÂç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¿ÆÂ²¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç»´»¦¤µ¤ì¤¿¤êÉÙÍµÁØ¤ËµÔÂÔ¤µ¤ì¡¢¤·¤«¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤ÎáÜ¤ä¾ã³²¤Î¤¢¤ëÃº¼£Ïº¤¿¤Á¤äµ´¤¿¤Á¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£15ºÐ¤Î´ÑµÒ¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤Ð¤é¤·¤¤±Ç²è¤À¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎµðÂç¤Ê·Ç¼¨ÈÄ·¿SNS¤Ç¤¢¤ë¥ì¥Ç¥£¥Ã¥È¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¡Ö¡Øµ´ÌÇ¤Î¿ÏÌµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù±Ç²è´¶ÁÛ¡¦¹Í»¡¥¹¥ì¡×¡ÊKimetsu no Yaiba¡§ Mugen Train Movie Discussion¡Ë¤¬¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖºòÆü¤Î¸á¸å¡¢Êì¤È°ì½ï¤Ë´Ñ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÎ¾Êý¤È¤âµã¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤Èµã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤â¤·¤í¤¤¤³¤È¤Ë¡¢±Ç²è´Û¤Çµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤ª¤½¤é¤¯»ä¤¿¤Á¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£»ä¤Î²ÈÂ²¤ÈÆ±¤¸¼ïÎà¤Î±Ç²è¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤Ï15ºÐ¤Ç¡¢2Ç¯Á°¤ËÉã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ãº¼£Ïº¤Ï´ðËÜÅª¤Ë15ºÐ¤Ç¡¢¼Â¼Á»ÕÄï´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿Îû¹ö¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¡¢¤½¤·¤ÆÈà¤é¤¬±Ç²è¤òÄÌ¤·¤Æ¶¦Í¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î½Ö´Ö¤Ï¡¢Éã¤ÈÆ±¤¸·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¤È¡¢»ä¤ò¤È¤Æ¤âµã¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï»ä¤Îº²¡¢»ä¤ÎÉã¤Îº²¡¢»ä¤ÎÍ§¿Í¤Îº²¡¢¤½¤ì¤é¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤«µ¿Ìä¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤Ð¤é¤·¤¤±Ç²è¤À¡£¤â¤¦¥·¡¼¥º¥ó2¤È¥Ó¥Ç¥ª¥²¡¼¥à¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¤Ç¤¹¡£´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
----------
Ã«ËÜ ¿¿Í³Èþ¡Ê¤¿¤Ë¤â¤È¡¦¤Þ¤æ¤ß¡Ë
Ãø½Ò²È¡¢¸µ¹ñÏ¢¿¦°÷
1975Ç¯¡¢¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£¥·¥é¥¥å¡¼¥¹Âç³ØÂç³Ø±¡¤Ë¤Æ¹ñºÝ´Ø·¸ÏÀ¤ª¤è¤Ó¾ðÊó´ÉÍý³Ø½¤»Î¤ò¼èÆÀ¡£IT¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡¡¼¥à¡¢¹ñÏ¢ÀìÌçµ¡´Ø¡¢³°»ñ·Ï¶âÍ»²ñ¼Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¥í¥ó¥É¥óºß½»¡£ÆüËÜ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ê¤ÉÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¤Î½¢Ï«·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¾å¤Ç¤Ï¡¢¡ÖMay_Roma¡×¡Ê¤á¤¤¤í¤Þ¡Ë¤È¤·¤ÆÀåË¯±Ô¤¤¥Ä¥¤¡¼¥È¤Ç¹¥É¾¤òÇî¤¹¤ë¡£
----------
¡ÊÃø½Ò²È¡¢¸µ¹ñÏ¢¿¦°÷ Ã«ËÜ ¿¿Í³Èþ¡Ë