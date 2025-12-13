¡Ú¡ÈÆüËÜ°ì²Ä°¦¤¤¿·ÆþÀ¸¡É·èÄê¡ÛÀ®¾ëÂç³Ø¡¦ÀÐÀîÆàÏÂ¤µ¤ó¤¬¼õ¾Þ¡ãFRESH CAMPUS CONTEST 2025¡ä
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/13¡ÛÆüËÜ°ì¤Î¿·ÆþÀ¸¤ò·è¤á¤ë¥ß¥¹¥³¥ó¡ÖFRESH CAMPUS CONTEST¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Õ¥ì¥¥ã¥ó¡Ë¤ÎÉ½¾´¼°¤¬13Æü¡¢ÉÊÀî¥¤¥ó¥¿¡¼¥·¥Æ¥£¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢À®¾ëÂç³Ø1Ç¯¤ÎÀÐÀîÆàÏÂ¡Ê¤¤¤·¤«¤ï¡¦¤Ê¤ª¡Ë¤µ¤ó¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£Ç¯¤âÈþ½÷Â·¤¤¡ÈÆüËÜ°ì²Ä°¦¤¤¿·ÆþÀ¸¡É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¿¤Á
Ì¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤È¡¢¾Ð´é¤Ç¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ÀÐÀî¤µ¤ó¡£¼õ¾Þ¤Î¿´¶¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖËÜÅö¤Ë¡ÄËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶³´¿¼¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¼«¿®¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÀµÄ¾¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿®¤¸¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤«¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬¿Íµ¤¤Ê¤³¤È¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢18¿Í¤ÎÃæ¤Ç1ÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¸·¤·¤¤Àï¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È¸ý¤Ë¡£¡Ö²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÁÇÅ¨¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¾Íè¤ÎÌ´¤Ï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤À¤È¤¤¤¤¡Ö1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ò¾Ð´é¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£¤Þ¤¿¡¢¥°¥é¥ó¥×¥êÆÃÅµ¡Ö100Ëü±ß¡×¤Î»È¤¤Æ»¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤È¤Î¥ª¥Õ²ñ¤È¤«¤Ç»È¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
É½¾´¼°¤Ë¤Ï¡¢¿³ºº¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È18¿Í¤¬ÅÐÃÅ¡£½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¤Ï¶â¾ë³Ø±¡Âç³Ø¤ÎÊ¿ÌîÉ´ºÚ¡Ê¤Ò¤é¤Î¡¦¤â¤â¤Ê¡Ë¤µ¤ó¡¢¿ÀÅÄ³°¸ìÂç³Ø¤Î¾®ÎÓÍ¼²Ú¡Ê¤³¤Ð¤ä¤·¡¦¤æ¤¦¤«¡Ë¤µ¤ó¡¢¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤Ë¤ÏÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤Î²ÆÆäÎ¤µ¨¡Ê¤Ê¤Ä¤Ê¤®¡¦¤ê¤ê¡Ë¤µ¤ó¡¢À®¾ëÂç³Ø¤Î¿åÌî½ãÎë¡Ê¤ß¤º¤Î¡¦¤¹¤ß¤ì¡Ë¤µ¤ó¡¢ÄÅÅÄ½ÎÂç³Ø¤Î¿û°æ½ã°¦¡Ê¤¹¤¬¤¤¡¦¤¢¤ê¤¢¡Ë¤µ¤ó¡¢¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¾Þ¤Ë¤Ï¿û°æ¤µ¤ó¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
Âç³Ø¡§À®¾ëÂç³Ø
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
ÃÂÀ¸Æü¡§2·î10Æü
¼ñÌ£¡§´Å¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¡¦¿Í¤ÈÏÃ¤¹¡¦²Î¤ò²Î¤¦
ÆÃµ»¡§¿Í¤ò¾Ð¤ï¤»¤ë¡¦¥Æ¥Ë¥¹¡¦³¨¤òÉÁ¤¯
¡ÖFRESH CAMPUS CONTEST¡×¤Ï¡¢Âç³Ø¡¦ÀìÌç³Ø¹»¿·ÆþÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡£2010Ç¯ÅÙ¤Î½é³«ºÅ¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£¼ç¤Ê½Ð¿È¼Ô¤Ë¤Ï¡¢±§ÆâÍüº»¡ÊTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢¾åÂ¼ºÌ⼦¡ÊTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢ÂìºÚ·î¡Ê⽇ËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢ÃæÂ¼ËãÈþ ¡Ê¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë¡¢°æ⼝°½⼦¡Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡Ë¡¢ÃæÀî¹ÈÍÕ¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢ÀÆÆ£Î¤Æà¡Ê¥â¥Ç¥ë¡¦¥ß¥¹½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ë¡¢Ä¹Ã«Àî¿·Æà¡Ê¸µAKB48¡Ë¡¢ÆîÌîÇÃÆá¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢Í²ìÎç¹á¡Ê¥Æ¥ìÄ«³ØÀ¸¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ë¡¢±ÝËÜ¤æ¤¤¤Ê¡Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡ËÅù¤¬¤¤¤ë¡£
16Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿º£Ç¯¤âÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÌ´¤ò¤â¤ÄÂ¿¤¯¤Î³ØÀ¸¤¬¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë»²²Ã¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¡¢»¨»ï¡¢Âç·¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Î½Ð±é¸¢¤Ê¤É¤â·ü¤±¤¿¸·¤·¤¤¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢18¿Í¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬É½¾´¼°¤ÎÉñÂæ¤ËÎ×¤ó¤À¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
