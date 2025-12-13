BLACKPINK¡¦¥¸¥¹¡¢Å¾ÅÝ¤·Ç¾¿Ì¤È¤¦¡õ¼º¸ì¾É¤Ë¤Ê¤ê¤«¤±¤¿¡©²ÈÂ²¤¬¡Ö¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¤Ë¡×
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×BLACKPINK¤Î¥¸¥¹¤Î»Ð¤¬¡¢Ç¾¿Ì¤È¤¦¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼áÌÀ¤·¤¿¡£
µî¤ë12·î12Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖSeller-brity¡×¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Á¥ç¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥à¤òÊá¤Þ¤¨¤ë¿·¿Í¥»¥é¡¼¡×¡Ê¸¶Âê¡Ë¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥¹¤Î¼Â¤Î»Ð¥¥à¡¦¥¸¥æ¥ó¤¬½Ð±é¤·¤¿¤Ê¤«¡¢Ëå¤ÎÈ¯¸À¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤ò¤µ¤ì¤¿¡£
¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥à¤¬¡¢¡Ö¥¸¥¹¤Î»Ð¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¥¥à¡¦¥¸¥æ¥ó¤Ï¡Ö¤½¤¦¤À¡£»Ð¤Ê¤Î¤Ï³Î¤«¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Ð¤À¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¡ÊËå¤ÎÏÃ¤ò¡Ë¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¼«¿®¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¥¯¡¼¥ë¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¥¡¼¥ï¡¼¥É¡ÖÇ¾¿Ì¤È¤¦¤Î¥³¥É¥¥¥ë¥à¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢¥¸¥¹¤Ï¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ¾¿Ì¤È¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤«¤±¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¥à¡¦¥¸¥æ¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥¸¥¹¤¬¤¹¤´¤¯ÍÄ¤¤º¢¡¢4ÎØ¤Î¥í¡¼¥é¡¼¥¹¥±¡¼¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤òÍú¤¤¤Æ³ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢²¼¤êºä¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤º¤Ã¤ÈÉÝ¤¯¤Æ²¼¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤Ë²¼¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç»ä¤¬²¡¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤é¡¢Å¾¤ó¤À¡£²¡¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢²¡¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÅ¾¤ó¤À¸å¡¢¤Þ¤ÀÍÄ¤¤¤«¤é¾×·â¤ò¼õ¤±¤ÆµÞ¤ËÏÃ¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£»ä¤â¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¡¢¥¸¥¹¤¬1ÈÖ¹¥¤¤Ê¥³¥É¥¥¥ë¥à¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤òÇã¤Ã¤¿¡£¾¯¤·¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿ÏÃ¤·½Ð¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¤Ç¤â¤½¤ì¤ò¤¢¤¢¤ä¤Ã¤Æ¡Ê»ä¤¬¡Ë°¤¤¿Í¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ç¾¿Ì¤È¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤«¤±¤ëÀ£Á°¤Ë¤µ¤»¤¿¤ÈÏÃ¤¹¤«¤é¡Ä¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼áÌÀ¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥¸¥¹ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1995Ç¯1·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¥à¡¦¥¸¥¹¡£¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥É¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿²Î¾§ÎÏ¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£BLACKPINK¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¤ÇÍ¥²í¤ÊÈþËÆ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤¬¡¢¼Â¤ÏÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬Ç§¤á¤ë¥®¥ã¥°¥»¥ó¥¹¤Î»ý¤Á¼ç¡£2024Ç¯2·î21Æü¡¢¸Ä¿Í»öÌ³½êBLISSOOÀßÎ©¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£