¡Ö¤ª¤Ã¤µ¤ó¤º¥é¥Ö¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¡©Åú¤¨¤Ï2Ê¸»ú¤Ç¤¹...¡ª
¤¢¤Ê¤¿¤¬ÉáÃÊ¡¢Æü¾ï¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¤â¤·¤«¤·¤ÆÎ¬¸ì¤«¤â¡ª¡©¤³¤Î¥¯¥¤¥º¤ÇÀµ¼°Ì¾¾Î¤ò³Ð¤¨¤è¤¦¡£
¡Ö¤ª¤Ã¤µ¤ó¤º¥é¥Ö¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¡©
¡Ö¤ª¤Ã¤µ¤ó¤º¥é¥Ö¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¥í¡¼¥ÞÊ¸»ú¤Ç¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡ÖOL¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ø¤ª¤Ã¤µ¤ó¤º¥é¥Ö¡Ù¤È¤Ï¡¢2016Ç¯¤«¤é¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¤ª¤Ã¤µ¤óÆ±»Î¤ÎÎø°¦¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤³¤È¡£
2016Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¿¼Ìë¤ÎÃ±È¯¥É¥é¥Þ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢2018Ç¯¤Ë½é¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ²½¤¬¤µ¤ì¤ë¤È¡¢2019Ç¯¤ËÂè2¥·¥ê¡¼¥º¡õ±Ç²è²½¡¢2024Ç¯¤Ë¤ÏÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ëÂè3¥·¥ê¡¼¥º¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Î¬¾Î¤ÎOL¤È¤Ï¡¢¡ÖOssan¡Çs Love¡Ê¡Ø¤ª¤Ã¤µ¤ó¤º¥é¥Ö¡Ù¡Ë¡×¤Î¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤ò¤È¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¡Ø¤ª¤Ã¤µ¤ó¤º¥é¥Ö¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤³¤È¤ò¡ÈOLÌ±¡É¤È¸Æ¤Ö¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡Ø¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ù
¡¦¡ØTELASA¡Ù
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô