40Âå¤ÎÂç³Ø½Ú¶µ¼ø¡£¡Ö¥¹¥Ú¥Ã¥¯½½Ê¬¡×¡Ö¹âË¾¤ß¥¼¥í¡×¤Ê¤Î¤Ë¡ÄÁ´Á³·ëº§¤Ç¤¤Ê¤¤¥ï¥±¡£½÷À¤ò¥É¥ó°ú¤¤µ¤»¤¿¡È·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ÎÄËº¨¤Î¥ß¥¹¡É¤È¤Ï
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç3000¿Í°Ê¾å¤ÎÃË½÷¤ÎÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢Îø°¦¡¦º§³è¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÎµÆÇµ¤Ç¤¹¡£È±¤â¥Ü¥µ¥Ü¥µ¤Ç²½¾Ñ¤â¤·¤Ê¤¤¡È´°Á´¤Ê¤ëÈó¥â¥Æ¡É¤«¤éÃ¦½Ð¤·¤¿·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Î¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤ò¤´»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯¤â¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡ÖÎø°¦¤ËÌòÎ©¤Ä¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ðÊó¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¹âË¾¤ß¤Ê¤·¡¢40Âå¤ÎÂç³Ø½Ú¶µ¼ø¤¬¡¢·ëº§¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡©
2021Ç¯¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É³ÈÂç¤ÎºÇÃæ¤Ëº§³è¤ò³«»Ï¤·¡¢2025Ç¯¤Îº£¤âº§³èÃæ¤È¤¤¤¦ÃËÀ¡¦Î´¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦45ºÐ¡Ë¤¬ÁêÃÌ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âç³Ø¤Ç¶µÊÜ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎ´¤µ¤ó¤Ï¡¢·ëº§ÁêÃÌ½ê¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º§³èÎò¤Ï4Ç¯ÌÜ¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢²ñ¤Ã¤¿¿Í¿ô¤Ï10¿ÍÁ°¸å¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¿Í¿ô¤Î¾¯¤Ê¤µ¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ç¤·¤¿¡£
Î´¤µ¤ó¤Ï¡¢Ç¯¼ý¤ä³ØÎò¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¼ã¤¤½÷À¤È·ëº§¤·¤¿¤¤¤Ê¤É¤ÎÌµËÅ¤Ê¹âË¾¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤´ËÜ¿Í¤ÏÅìµþºß½»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½ÐÄ¥¤¬Â¿¤¯Åìµþ¤ËÍè¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢¼óÅÔ·÷¤Î½÷À¤âÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡70Âå½÷À¤È50Âå¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢Ï·ÊÞ·ëº§ÁêÃÌ½ê
Î´¤µ¤ó¤Îº§³è¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï41ºÐ¤Ç¤¹¡£¼ã¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤Ç¯Îð¤Ç¤¹¤¬¡¢·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Î½÷À²ñ°÷¤Ï30Âå¸åÈ¾¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢³èÆ°¤Ë»Ù¾ã¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¼õ¸³¥·¡¼¥º¥ó¤Ê¤ÉÂ¿Ë»¤Çº§³è¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤±¤Ê¤¤»þ´ü¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â²ñ¤¨¤¿¿Í¿ô¤¬¤ä¤¿¤é¾¯¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Ãç¿Í¤Ë¤âÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãç¿Í¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤âµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×
Î´¤µ¤ó¤¬ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï30Ç¯¤°¤é¤¤¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ëÏ·ÊÞ·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Ç¤¹¡£¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¸«¤ë¤È¡¢60Âå¤°¤é¤¤¤Î²½¾Ñ¤¬Ç»¤¤½÷À¤Î¼Ì¿¿¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Î´¤µ¤ó¤¬¸À¤¦¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤«¤Ê¤êÁ°¤Î¤â¤Î¤é¤·¤¯¡¢ÂåÉ½¤Ï70Âå°Ê¾å¤Î½÷À¤Ç¡¢50Âå¤°¤é¤¤¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È2¿Í¤Ç±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÖÏ·ÊÞ¤À¤«¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¯¸¡Æ¤¤·¤Ê¤¤¤ÇÅÐÏ¿¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÁêÃÌ½ê¤Ç¤ÏZoom¤¬»È¤¨¤º¡¢Ï¢Íí¤ÏÅÅÏÃ¤¬¥á¥¤¥ó¡£¥á¡¼¥ë¤ÇÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¤âÊÖ¿®¤¬ÃÙ¤¤¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÁêÃÌ½ê¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢»Å»ö¤È¤¤¤¦¤è¤ê¼ñÌ£´¶³Ð¤Ç±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¹âÇ¯¤ÎÃç¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡º§³è¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¸¶°ø¡É
Ãæ¹âÇ¯¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¿Í¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤¬¥À¥µ¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ë»þÂåÃÙ¤ì¤Ê¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£º£¤Î»þÂå¤Ç¤â¡¢½÷À¤Ë²ÖÊÁ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ä¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¥Ë¥Ã¥È¤ò¿ä¾©¤¹¤ëÃç¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤ÇÎ´¤µ¤ó¤Ë¡¢¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÏÂç³Ø¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Ì¾Á°¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¤È¤¹¤°¤Ë¿¦¾ì¤Ï¥Ð¥ì¤Þ¤¹¤·¡¢¶µ¤¨»Ò¤Ë¸«¤Ä¤«¤ë¤Î¤âº¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼Ì¿¿¤ÏÈó¸ø³«¤Çº§³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤¨¡© ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÁê¼êÃµ¤·¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¡©¡×
Î´¤µ¤ó¤Ï·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Î²ñ°÷ÍÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤Ç½÷À¤ò¸¡º÷¤·¤Æ¡¢¿½¤·¹þ¤ß¡Ê²ñ¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ»×É½¼¨¡Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿½÷À¤¬¤¤¤¿¤é¡¢Ãç¿Í¤ËÏ¢Íí¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼¡¤ËÃç¿Í¤¬Áê¼ê½÷À¤Î·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Ë¡Ö¤¦¤Á¤Ë¡¢Âç³Ø¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¼Ì¿¿Èó¸ø³«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ²ñ°÷¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤Á¤é¤Î½÷À²ñ°÷¤È¤Î¤ª¸«¹ç¤¤¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢½÷À²ñ°÷¤Ë¿½¤·¹þ¤ß¤·¤¿¤é¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÏ¢Íí¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Áê¼ê½÷À¤ÎÎ»¾µ¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤é¿½¤·¹þ¤ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿½÷À¤È¤Ï¡¢²ñÏÃ¤¬À®Î©¤»¤º
¤³¤ì¤Þ¤Ç2¿Í¤Û¤É¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãç¿Í¤«¤é¡Ö¤³¤Î½÷À¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÄó°Æ¤µ¤ì¤Æ²ñ¤Ã¤¿½÷À¤â¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¤É¤Á¤é¤Î½÷À¤âÂç¿Í¤·¤¯¡¢¤³¤Á¤é¤¬¼ÁÌä¤·¤¿¤³¤È¤ËÅú¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯¤ÏÁêÃÌ½ê¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤Ç¤ª¸«¹ç¤¤¤¬À®Î©¤·¤Å¤é¤¤½÷À¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
