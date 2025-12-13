¡Úºå¿À£±£±£Ò¡¦¥ê¥²¥ë£Ó¡Û¥é¥ó¥¹¥ª¥Ö¥«¥ª¥¹¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇÂª¤¨ÀÚ¤Ã¤Æ£Ö¡¡µÈÂ¼À¿Ç·½õµ³¼ê¡Ö¤â¤¦°ìÃÊ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡£±£²·î£±£³Æü¤Îºå¿À£±£±£Ò¡¦¥ê¥²¥ë£Ó¡Ê£³ºÐ¾å¥ª¡¼¥×¥ó¡¦¥ê¥¹¥Æ¥Ã¥É¡¢¼Ç£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡á£±£³Æ¬Î©¤Æ¡Ë¤ÏÃ±¾¡£±ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥é¥ó¥¹¥ª¥Ö¥«¥ª¥¹¡Ê²´£³ºÐ¡¢·ªÅì¡¦±üÂ¼Ë±¹¼Ë¡¢Éã¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥Æ¡¼¥È¡Ë¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¼óº¹¤ÇÂª¤¨ÀÚ¤ê¡¢¾¡Íø¤·¤¿¡£¾¡¤Á»þ·×¤Ï£±Ê¬£³£±ÉÃ£¸¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡Æ»Ãæ¤Ï£µ¡¢£¶ÈÖ¼ê¤Î³°¤á¤òÄÉÁö¡££´¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤éÇÏ¾ì¤Î¿¿¤óÃæ¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£Á°¤ËÊÉ¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ýÂ³¤¹¤ëËöµÓ¤Ç¥°¥ó¥°¥ó¤È²ÃÂ®¡£ÅÐ¤êºä¤â¥°¥Ã¤ÈÆ§¤óÄ¥¤êÀÚ¤ê¡¢ÌÜ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËµÓ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤ÏÆÍ¤È´¤±¤ëÀª¤¤¤Ç¡¢£²ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥ï¡¼¥ë¥º¥¨¥ó¥É¡Ê²´£´ºÐ¡¢·ªÅì¡¦ÃÓÅº³Ø±¹¼Ë¡¢Éã¥í¡¼¥É¥«¥Ê¥í¥¢¡Ë¤â¤«¤ï¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·ÇÏ¤«¤é£·ÀïÏ¢Â³¤Ç¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤ÀµÈÂ¼À¿Ç·½õµ³¼ê¤Ï¡Ö¤â¤¦¤Ò¤È¹Ê¤ê¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÆ°¤±¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦°ìÃÊÇÏ¤Ë¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÁêËÀ¤Î¹¹¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡±üÂ¼ËÄ´¶µ»Õ¤Ï¡ÖÈó¾ï¤Ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ÎÉ¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤êÄ´À°¤Ç¤¤¿¤Î¤ÇÎÏ¤ò½Ð¤»¤ë¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£Á°²ó¤Ï¡Ê¥Þ¥¤¥ë£Ã£Ó¤ò¡Ë½ü³°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Íè½Õ¤Ë¸þ¤±¤Æ¾Þ¶â¤ò²Ã»»¤Ç¤¤Æ¤Ò¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡×¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£º£¸å¤ÏºÆ¤Ó½Å¾ÞÀïÀþ¤ØÄ©¤àÍ½Äê¡£¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡Ö¡ÊµþÅÔ¡Ë¶âÇÕ¡¢Åìµþ¿·Ê¹ÇÕ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¡Ä¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£