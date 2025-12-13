¡ÖÆü¥Æ¥ì¤¬·ì¤Î³¤¤Ë¡×»ëÄ°Î¨6.6%¤Ç¡È»Ë¾åºÇÄã¡ÉµÏ¿¤Î¡ØTHE W¡Ù¤Ëº£Ç¯¤ÏÃíÌÜ¤Ç¤¤ëÍýÍ³¡£Åö¤¿¤ê¾ã¤ê¤Ê¤¤¿³ºº¤ËÊÑ²½¤«¡©
¡ÈÆüËÜ°ì¤ª¤â¤í¤¤½÷¡É¤ò·è¤á¤ë¡Ø½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï THE W 2025¡Ù¤¬¡¢12·î13Æü¤Ë·è¾¡¤òÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¢¡¡ÖTHE W¡×¤ËÉº¤¦ÄãÄ´¥à¡¼¥É¤È»ëÄ°¼Ô¤Î´Ø¿´Î¥¤ì
º£Ç¯¤Ï¡¢²áµîºÇÂ¿¤Î1044ÁÈ¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¡¢8ÁÈ¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤Ë¿Ê½Ð¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÏºòÇ¯¤Î12ÁÈ¤«¤é8ÁÈ¤Ø¤È¸º¤ê¡¢º°Ìî¤Ö¤ë¤Þ¡¢¤â¤á¤ó¤È¡¢ÅÅµ¤¥¸¥å¡¼¥¹¡¢¥¨¥ë¥Õ¡¢¥Ë¥Ã¥Á¥§¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤¢¤ä¡¢¥ä¥á¥Ô¡¢¥Ñ¥ó¥ÄËüÇî¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢5ÁÈ¤¬·è¾¡½é¿Ê½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¡ØTHE W 2025¡Ù¤À¤¬¡¢·è¾¡¤¬ÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤Ê¤¬¤éÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤ÇÛ¤¬¤¢¤Þ¤êÌµ¤¤¡£¤ª¾Ð¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÃíÌÜ¤·¡¢¤É¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬ºÇ¸å¤Î1ÏÈ¤È¤Ê¤ë¡ÖÇÔ¼ÔÉü³èÀï¡×¤Ç¾¡¤Ä¤Î¤«¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤³¤È¤ËË»¤·¤¤¡£
¤½¤â¤½¤â¡ÖTHE W¡×¤À¤¬¡¢ÍðÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¾Þ¥ì¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤âÃíÌÜÅÙ¤¬Äã¤¤Âç²ñ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¤ÎÊüÁ÷¤ÏÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ç6.6¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¦´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ»Ë¾åºÇÄã¤òµÏ¿¡£Í¥¾¡¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤Ë¤Ü¤·¤¤¤ï¤·¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤º¡¢SNS¤Ç¤ÏÂç²ñ¤ËÈãÈ½Åª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¿ô»ú¤Ç¤â¿Íµ¤¤Ç¤âÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¤è¤ê¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤Ç·è¾¡¤Ë»Ä¤Ã¤¿½÷À¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥è¥Í¥À2000¤Î¤Û¤¦¤¬¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢¡ÁÆÉÊÅêÆþ¤Ï¥Æ¥³Æþ¤ìºö¡©À©ºî¥µ¥¤¥É¤ÎËÜµ¤ÅÙ
¸·¤·¤¤¸½¾õ¤Î¡ÖTHE W¡×¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¯Âç¤¤ÊÊÑ³×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤ÎÁÆÉÊ¤¬¡¢½é¤á¤ÆÆ±Âç²ñ¤Î¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤³¤È¤À¡£
ÁÆÉÊ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢º£Ç¯3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØÂè14²óytvÌ¡ºÍ¿·¿Í¾Þ·èÄêÀï¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Î¿³ºº°÷¤ò½é¤á¤ÆÃ´Åö¤·¤¿¡£ÁÆÉÊ¤Ï¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤ëºÝ¤Ë¡ÖÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¿Í¤¬Í¥¾¡¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¿³ºº¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¤Ë¡¢¶áÇ¯¤Î¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¡ÖÄãÆÀÅÀ¡×¤òÂ¿¤¯½Ð¤·¤Ä¤ÄÅª³Î¤Ç¸·¤·¤¤À£É¾¤òÏ¢È¯¤·¡¢¤ª¾Ð¤¤¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¡ØytvÌ¡ºÍ¿·¿Í¾Þ¡Ù¤ÏÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¢¡¡Ö²¶¤¬THE W¤òµß¤¦¡×Àë¸À¤Î¿¿°Õ¤È´üÂÔ´¶
¤½¤Î¼ÂÎÏ¤òÇã¤ï¤ì¤Æ¡ØTHE W 2025¡Ù¤Î¿³ºº°÷¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢ÁÆÉÊ¤¬ÄãÌÂ¤¹¤ë¾Þ¥ì¡¼¥¹¤ÎµßÀ¤¼ç¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¤Á¤Ê¤ß¤ËÁÆÉÊ¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç11·î29Æü¤Ë¡Ö²¶¤¬THE W¤òµß¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤ä¤ëµ¤¤Ï½½Ê¬¤Ç¡¢Âç²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»ÑÀª¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢ÁÆÉÊ¤¬¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¾Ð¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬ÂçÉý¤ËÁý¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¡ØytvÌ¡ºÍ¿·¿Í¾Þ¡Ù¤ÇÀÚ¤ìÌ£±Ô¤¤¿³ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÁÆÉÊ¤¬¡¢½÷À·Ý¿Í¤òÁê¼ê¤Ë¤É¤ó¤Ê¹ÖÉ¾¤ò¤¹¤ë¤Î¤«»ëÄ°¼Ô¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ã±½ã¤Ë»ëÄ°Î¨¤ä¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤¬¿¤Ó¤½¤¦¤Ç¡¢ÁÆÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ô»ú¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
¢¡¿³ºº´ð½à¤ÎÛ£Ëæ¤µ¤Ë¥á¥¹¡©THE W²þ³×¤Î²ÄÇ½À
ÁÆÉÊ¤¬¡ÖTHE W¡×¤Î¿³ºº°÷¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢Âç²ñ¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡ÖTHE W¡×¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¿³ºº°÷¤Î¡ÈÅö¤¿¤ê¾ã¤ê¤Î¤Ê¤¤¥³¥á¥ó¥È¡É¤ä¡¢»ëÄ°¼ÔÅêÉ¼¤È¤«¤±Î¥¤ì¤¿·ë²Ì¤¬ÈãÈ½¤òÍá¤Ó¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó±ê¾å¤·¤Æ¤¤¿¡£ÅêÉ¼À©ÅÙ¤¬Ê£»¨¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¿³ºº´ð½à¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¤È¤Î»ØÅ¦¤âÂ¿¤¯¡¢¿³ºº°÷¤¬SNS¤ÇÈãÈ½¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÁÆÉÊ¤Î¡È³Ë¿´¤òÆÍ¤¯¿³ºº¡É¡£11Æü¤Ë¸ø¼°X¤¬¸ø³«¤·¤¿¿³ºº°÷¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÁÆÉÊ¤¬¡Ö¡Ê¡ÖTHE W¡×¡Ë¥ì¥Ù¥ë¤¬Äã¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÆü¥Æ¥ì¤¬·ì¤Î³¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈ¯¸À¡£±óÎ¸¤Î¤Ê¤¤¿É¸ýÉ¾²Á¤ò¼¨º¶¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤âÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃË½÷Ìä¤ï¤ºÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤·Ý¤Ë¤ÏÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¥Ä¥Ã¥³¤àÁÆÉÊ¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¶ÛÄ¥´¶¤¬Âç²ñ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£¡ÈÃæÅÓÈ¾Ã¼¡É¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¡ÖTHE W¡×¤¬¡¢°ìµ¤¤Ë°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿Âç²ñ¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤ÆÁÆÉÊ¤ÏÀë¸ÀÄÌ¤ê¡¢¡ÖTHE W¡×¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£º£Ç¯¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢ÎãÇ¯°Ê¾å¤Ë¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ãÊ¸¡¿¤æ¤ë¤Þ¾®ÎÓ¡ä
¡Ú¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ¡Û
Ë¿¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÀ©ºî¡£Âà¼Ò¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤ò¼¹É®
