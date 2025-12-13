º£Æü13Æü¤ÏÅìµþÅÔ¿´¤ÇºÇ¹âµ¤²¹8¡îÂæ¤Èº£µ¨½é¤Ò¤È·å¡¡ÌÀÆü14Æü°Ê¹ß¤Îµ¤²¹¤É¤¦¤Ê¤ë
º£Æü13Æü(ÅÚ)¤Ï¡¢ÆüÃæ¤âµ¤²¹¤Î¾å¤¬¤êÊý¤¬Æß¤¯¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï8¡îÂæ¤È¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó½é¤Î¤Ò¤È·å¤Ç¿¿ÅßÊÂ¤ß¤Î´¨¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀÆü14Æü(Æü)°Ê¹ß¡¢µ¤²¹¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë?
º£Ä«(13Æü)¤ÏÅßÆüÃÏÅÀ¤¬º£Ç¯ºÇÂ¿¡¡ÆüÃæ¤âÅìµþ¤Ê¤É¿¿Åß¤Î´¨¤µ
º£Ä«(13Æü)¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤ËÎä¤¨¹þ¤ß¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£900ÃÏÅÀ¤¢¤Þ¤ê¤¢¤ëÁ´¹ñ¥¢¥á¥À¥¹¤ÎÆâ¡¢558ÃÏÅÀ(ÉÙ»Î»³½ü¤¯:Ìó6³ä)¤ÇºÇÄãµ¤²¹¤¬0¡îÌ¤Ëþ¤ÎÅßÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿(¸áÁ°9»þ¤Þ¤Ç)¡£ÅßÆüÃÏÅÀ¤È¤·¤Æ¤Ïº£Ç¯ºÇÂ¿¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦Î¦ÊÌ¤Ç¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹24.7¡î¤Èº£µ¨Á´¹ñ¤ÇºÇÄãµ¤²¹¤òµÏ¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÀçÂæ¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹1.3¡î¤È¡¢º£¥·¡¼¥º¥óºÇ¤â´¨¤¤Ä«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔ¿´¤â¡¢2.9¡î¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÀè¤Ï´¨¤µ´Ë¤ßºÆ¤Ó¶õµ¤¤¬´¥Áç
ÌÀÆü14Æü(Æü)¡Á15Æü(·î)¤ÏÈ¯Ã£¤¹¤ëÄãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ËÌÆüËÜ¤äËÌÎ¦¤Ç¤ÏÂçÀã¤äÌÔ¤Õ¤Ö¤¤Ê¤É¹ÓÅ·¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ËÌÆüËÜ¤Ç¤Ï15Æü(·î)°Ê¹ß¡¢µ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«¹â¤¯¡¢ÆÃ¤Ë½µ¤Î¸åÈ¾20Æü(ÅÚ)¤Î»¥ËÚ¤Ï7¡î¤È11·î²¼½ÜÊÂ¤ß¡¢ÀÄ¿¹¡¦È¬¸Í¤Ï12¡î¤È11·îÃæ½ÜÊÂ¤ß¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
À¾ÆüËÜ¡¦ÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢15Æü(·î)°Ê¹ß¤ÏÀ²¤ì¤Æ¡¢µ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¤Æü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼¡¤Î½µËö20Æü(ÅÚ)¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ï16¡î¤È11·îÃæ½ÜÊÂ¤ß¡¢Ê¡²¬¤Ï21¡î¤È10·î²¼½ÜÊÂ¤ß¤ÎÍÛµ¤¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Æü¡¹¤Îµ¤²¹º¹¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÆ¤Ó¡¢¶õµ¤¤¬´¥Áç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²Ð¤Î¸µ¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±²¼¤µ¤¤¡£
µ¤²¹¤ÈÉþÁõ¤³¤ì¤ß¤Æ°Â¿´
µ¤²¹¤ÈÉþÁõ¤ÎÌÜ°Â¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ë20¡î¤ò²¼²ó¤ë¤È¥·¥ã¥Ä¤Ë¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ê¤É±©¿¥¤ëÊª¤¬Íß¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£15¡î¤ò²¼²ó¤ë¤È¥»¡¼¥¿¡¼¡¢10¡î¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¥È¥ì¥ó¥Á¥³¡¼¥È¤¬³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë10¡î¤ò²¼²ó¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¥³¡¼¥È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Í¤Ë¤è¤ê½ë¤µ¤ä´¨¤µ¤Î´¶¤¸Êý¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÌÜ°Â¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉþÁõÁª¤Ó¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Æü¡¹¤Îµ¤²¹º¹¤Ë²Ã¤¨¡¢°ìÆü¤ÎÃæ¤Ç¤âµ¤²¹º¹¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¡£ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
