Amazon¥®¥Õ¥È·ô¤ò¡Ö¤ªÆÀ¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ëÊýË¡¡×¡£¡ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤À¤±ÆÀ¤ò¤¹¤ë¡ÉÇ¯Ëö¤Î¡Ö¹â´Ô¸µ¥Ý¥¤³è¡×¤Þ¤È¤á
¡¡¥Ý¥¤³è·Ý¿Í¤Î°æ¾å¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¼ñÌ£¤Ï¥Ý¥¤³è¡¢ÆÃµ»¤Ï¸úÎ¨¤è¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤ë¤³¤È¡£¤¢¤é¤æ¤ë¥Ý¥¤³è¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢ËèÇ¯50Ëü±ßÊ¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯¡Á2024Ç¯¤Ë¤Ï110Ëü±ßÊ¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤º¡¢¥²¡¼¥à´¶³Ð¤ÇÀáÌó¤È¥Ý¥¤³è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Amazon¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¤Î¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³«ºÅÃæ
¡¡Àè½µ¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤äAEON Pay¡¢¥â¥Ð¥¤¥ëICOCA¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¸þ¤±¤Æ12·î¤Ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Û¤«¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Çº£²ó¤Ï¤½¤Á¤é¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏAmazon¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£Amazon¤Ç¤ÏÂÐ¾Ý¼Ô¸ÂÄê¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¤¤¦¾ò·ï¤ÇÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤ÏAmazon¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤ÈºÇÂç700¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¤Þ¤Ç¤Ë¤¢¤Þ¤êÍøÍÑÍúÎò¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢ºÇÂç1,500¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤Ï12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£¤³¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Æ¡¢E¥á¡¼¥ë¥¿¥¤¥×¡¢PDF°õºþ¥¿¥¤¥×¡¢ÇÛÁ÷¥¿¥¤¥×¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ÎAmazon¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤É¤Á¤é¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â5,000¡Á9,999±ß¤Î¹ØÆþ¤Ç300¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢10,000¡Á19,999±ß¤Ç500¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢2Ëü±ß°Ê¾å¤Ç700¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤Ç¤¹¡£ºÇÂç1,500¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÂÐ¾Ý¤À¤È5Ëü±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤Ç1,500¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡´Ô¸µÎ¨¤È¤·¤Æ¤Ï5Àé±ß¤¬¤â¤Ã¤È¤â¤ªÆÀ
¡¡´Ô¸µÎ¨¤Ï5,000±ßÊ¬¤Î¹ØÆþ¤Ç6¡ó¡¢10,000±ß¤Ç5¡ó¡¢20,000±ß¤Ç3.5¡ó¡¢50,000±ß¤Ç3¡ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢´Ô¸µÎ¨¤È¤·¤Æ¤Ï5,000±ßÊ¬¤Î¹ØÆþ¤¬°ìÈÖ¤ªÆÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢Amazon¤Ç¤è¤¯Çã¤¤Êª¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤Ï5,000±ß°Ê³°¤Î¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï1¿Í1²ó¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó½ªÎ»Æü¤«¤éÌó1½µ´Ö¸å¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤ÆÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£´ü¸Â¤ÏÉÕÍ¿¤µ¤ì¤¿Æü¤ÎÍâ·îËö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤·Ç¯Æâ¤ËÉÕÍ¿¤µ¤ì¤¿¤é´ü¸Â¤Ï2026Ç¯1·îËö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ã»¤¤¤Î¤Ç¼º¸ú¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼¡¤ÎAmazon¤ÎÇã¤¤Êª¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ËÍ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤ÏE¥á¡¼¥ë¥¿¥¤¥×¤ÎAmazon¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¤Ç¤¹¡£¹ØÆþ¤¹¤ë¤ÈÅÐÏ¿¤·¤¿¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë¤¹¤°¤ËÆÏ¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼«Ê¬¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë»Ä¹â¥Á¥ã¡¼¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤¬¤ªÆÀ
¡¡¼¡¤Ï³ÚÅ·¥Ú¥¤¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥æ¡¼¥¶¡¼¸ÂÄê¤Ç¡¢¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ç³ÚÅ·¥Ú¥¤Ê§¤¤¤ò¤¹¤ë¤ÈºÇÂç20ÇÜ´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤Ï3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤Ï¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¸å¤«¤é¤ÎÇã¤¤Êª¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£º£¤«¤é³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤ò·ÀÌó¤·¤Æ¤â¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÄÌ¾ï¡¢¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ç¤Ï³ÚÅ·¥Ú¥¤Ê§¤¤¤Ç1¡ó´Ô¸µ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤Ï20¡ó´Ô¸µ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¾ò·ï¼¡Âè¤Ç¤Ï30%´Ô¸µ¤Ë¡ª
¡¡¤Þ¤¿¡¢³ÚÅ·¥Ú¥¤¤Î»ÙÊ§¤¤¸µ¤ò³ÚÅ·¥¥ã¥Ã¥·¥å¤Ë¤·¤Æ¡¢¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤È1.5¡ó´Ô¸µ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ò·ï¤Ï¡ÖÁ°¡¹·î16Æü¡ÁÁ°·î15Æü¤Î´Ö¤Ë³ÚÅ·¥Ú¥¤¥¢¥×¥êÆâ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¤·¤Æ¡¢1¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾å¤ò2²ó³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤òËþ¤¿¤¹¤È1.5¡ó´Ô¸µ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤Ï20ÇÜ¤Ç30¡ó´Ô¸µ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥¿¥Ð¥³¤Ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾Ý³°¤Ê¤Î¤Ç¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡´Ô¸µ¾å¸Â¤Ï1,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢ÍèÇ¯5·î31Æü¡ÊÆü¡Ëº¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢Í¸ú´ü¸Â¤Ï6¥«·î¤Ç¤¹¡£´ü´Ö¸ÂÄê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï³ÚÅ·»Ô¾ì¤ä³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ê¤É¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤¿¤é¡¢Ëè²ó³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ë½¼¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Amazon¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¤Î¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³«ºÅÃæ
¡¡Àè½µ¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤äAEON Pay¡¢¥â¥Ð¥¤¥ëICOCA¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¸þ¤±¤Æ12·î¤Ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Û¤«¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Çº£²ó¤Ï¤½¤Á¤é¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¤Þ¤Ç¤Ë¤¢¤Þ¤êÍøÍÑÍúÎò¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢ºÇÂç1,500¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤Ï12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£¤³¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Æ¡¢E¥á¡¼¥ë¥¿¥¤¥×¡¢PDF°õºþ¥¿¥¤¥×¡¢ÇÛÁ÷¥¿¥¤¥×¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ÎAmazon¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤É¤Á¤é¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â5,000¡Á9,999±ß¤Î¹ØÆþ¤Ç300¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢10,000¡Á19,999±ß¤Ç500¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢2Ëü±ß°Ê¾å¤Ç700¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤Ç¤¹¡£ºÇÂç1,500¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÂÐ¾Ý¤À¤È5Ëü±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤Ç1,500¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡´Ô¸µÎ¨¤È¤·¤Æ¤Ï5Àé±ß¤¬¤â¤Ã¤È¤â¤ªÆÀ
¡¡´Ô¸µÎ¨¤Ï5,000±ßÊ¬¤Î¹ØÆþ¤Ç6¡ó¡¢10,000±ß¤Ç5¡ó¡¢20,000±ß¤Ç3.5¡ó¡¢50,000±ß¤Ç3¡ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢´Ô¸µÎ¨¤È¤·¤Æ¤Ï5,000±ßÊ¬¤Î¹ØÆþ¤¬°ìÈÖ¤ªÆÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢Amazon¤Ç¤è¤¯Çã¤¤Êª¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤Ï5,000±ß°Ê³°¤Î¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï1¿Í1²ó¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó½ªÎ»Æü¤«¤éÌó1½µ´Ö¸å¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤ÆÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£´ü¸Â¤ÏÉÕÍ¿¤µ¤ì¤¿Æü¤ÎÍâ·îËö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤·Ç¯Æâ¤ËÉÕÍ¿¤µ¤ì¤¿¤é´ü¸Â¤Ï2026Ç¯1·îËö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ã»¤¤¤Î¤Ç¼º¸ú¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼¡¤ÎAmazon¤ÎÇã¤¤Êª¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ËÍ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤ÏE¥á¡¼¥ë¥¿¥¤¥×¤ÎAmazon¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¤Ç¤¹¡£¹ØÆþ¤¹¤ë¤ÈÅÐÏ¿¤·¤¿¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë¤¹¤°¤ËÆÏ¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼«Ê¬¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë»Ä¹â¥Á¥ã¡¼¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤¬¤ªÆÀ
¡¡¼¡¤Ï³ÚÅ·¥Ú¥¤¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥æ¡¼¥¶¡¼¸ÂÄê¤Ç¡¢¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ç³ÚÅ·¥Ú¥¤Ê§¤¤¤ò¤¹¤ë¤ÈºÇÂç20ÇÜ´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤Ï3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤Ï¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¸å¤«¤é¤ÎÇã¤¤Êª¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£º£¤«¤é³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤ò·ÀÌó¤·¤Æ¤â¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÄÌ¾ï¡¢¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ç¤Ï³ÚÅ·¥Ú¥¤Ê§¤¤¤Ç1¡ó´Ô¸µ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤Ï20¡ó´Ô¸µ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¾ò·ï¼¡Âè¤Ç¤Ï30%´Ô¸µ¤Ë¡ª
¡¡¤Þ¤¿¡¢³ÚÅ·¥Ú¥¤¤Î»ÙÊ§¤¤¸µ¤ò³ÚÅ·¥¥ã¥Ã¥·¥å¤Ë¤·¤Æ¡¢¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤È1.5¡ó´Ô¸µ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ò·ï¤Ï¡ÖÁ°¡¹·î16Æü¡ÁÁ°·î15Æü¤Î´Ö¤Ë³ÚÅ·¥Ú¥¤¥¢¥×¥êÆâ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¤·¤Æ¡¢1¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾å¤ò2²ó³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤òËþ¤¿¤¹¤È1.5¡ó´Ô¸µ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤Ï20ÇÜ¤Ç30¡ó´Ô¸µ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥¿¥Ð¥³¤Ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾Ý³°¤Ê¤Î¤Ç¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡´Ô¸µ¾å¸Â¤Ï1,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢ÍèÇ¯5·î31Æü¡ÊÆü¡Ëº¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢Í¸ú´ü¸Â¤Ï6¥«·î¤Ç¤¹¡£´ü´Ö¸ÂÄê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï³ÚÅ·»Ô¾ì¤ä³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ê¤É¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤¿¤é¡¢Ëè²ó³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ë½¼¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£