¡Úµù»ÕÄ®À¸¤Þ¤ì¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡Û¡ô¤è¡¼¤è¡¼¤è¡¼¡¦Í³ÎÉ¤æ¤é¤ÎÆÀ°ÕÎÁÍý¤Ï¡Ö¥¥ó¥á¤Î¼ÑÉÕ¤±¡×¡¡Ì´¤ÏÁÄÉãÊì¤Ø¤Î¡ÖÂç¤¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦#¤è¡¼¤è¡¼¤è¡¼¤ÎÍ³ÎÉ¤æ¤é¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È»¨»ï¥°¥é¥Ó¥¢¤ÎÎ¾Êý¤Çµ±¤¤òÊü¤Ä¿ô¾¯¤Ê¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¤Î°ì¿Í¤À¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î¼«¿È¤ò¡Ö¤æ¤é¤æ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¤Û¤É"¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ"¤ÊÂ¸ºß¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅìµþ¡¦¹â±ß»û¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¶õ´Ö¤òÉñÂæ¤Ë¡¢É÷ÊÑ¤ï¤ê¤Ê»£±Æ¤ËÄ©¤ó¤ÀÍ³ÎÉ¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥à¥Ã¥¯¡ÖPARADE¡Ê¥Ñ¥ì¡¼¥É¡Ë¡×2025½©¹æ¤Ç¤âÅìµþ¡¦¹â±ß»û¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¶õ´Ö¤òÉñÂæ¤Ë¡¢É÷ÊÑ¤ï¤ê¤Ê»£±Æ¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£¡Öµù»ÕÄ®À¸¤Þ¤ì¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æº£¸å¤É¤ó¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¨¡¨¡Í³ÎÉ¤µ¤ó¤Ï¸½ºß7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦#¤è¡¼¤è¡¼¤è¡¼¤Ç³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡#¤è¡¼¤è¡¼¤è¡¼¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡Ö¤³¤Î·²¤ì¤¿¤À¤¸¤ã½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£ÍÓ¤¿¤Á¤ÎÈ¿µÕ¡¢»Ï¤Þ¤ë¡×¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï»öÌ³½ê¤ÎÍî¤Á¤³¤Ü¤ì¤ò½¸¤á¤Æºî¤é¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é3Ç¯È¾·Ð¤Á¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¡¢Íî¤Á¤³¤Ü¤ì¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÇ³¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¨¡¨¡#¤è¡¼¤è¡¼¤è¡¼¤Î¶¯¤ß¤äÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤É¤³¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¡¡¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯Á´ÎÏ¡ª¡¡´À¤À¤¯¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¡Ö±þ±ç¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ï2025Ç¯6·î¤Ë¿·ÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò3¿Í·Þ¤¨¤Æ¡¢²Î³ä¤ê¤ä¿¶¤êÉÕ¤±¤â°ÊÁ°¤È¤«¤Ê¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï·ëÀ®»þ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Åö»þ¤Î»ä¤¿¤Á¤Ï¼ÂÎÏÉÔÂ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½é´ü¤Ë1²ó¤À¤±¸«¤Æ»É¤µ¤é¤ºÎ¥¤ì¤¿Êý¤â¤¤Ã¤ÈÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤â¤¼¤Ò¤â¤¦1²ó¸«¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤½¤ÎÃæ¤ÇÍ³ÎÉ¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡»ä¤Ï¡¢¤æ¤é¤æ¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ö²¿¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢¾ì¤òÅà¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Í¥¤·¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¿¤Ó¿¤Ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¨¡¨¡#¤è¡¼¤è¡¼¤è¡¼¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡©
¡¡º£¡Ê¼èºàÆü»þÅÀ¡Ë¤ÎÌÜÉ¸¤ÏZepp¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡£10·î26Æü¤ËZepp Shinjuku¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬½Ð¤ëº¢¤Ë¤ÏÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ø¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤µ¤ÆÍ³ÎÉ¤µ¤ó¤Ï¡Öµù»ÕÄ®À¸¤Þ¤ì¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤ÎÄÌ¤ê¡¢µûÎÁÍý¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£YouTube¤ÇÍ³ÎÉ¤µ¤ó¤¬Âç¤¤Êµû¤ò¤µ¤Ð¤¯Æ°²è¤òÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏÀéÍÕ¸©Ä¸»Ò»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬µù»Õ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Âæ½ê¤Ë¤¤¤ë¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢»ä¤â¤ªµû¤ò¤µ¤Ð¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¤â¤¦¤µ¤Ð¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£»ä¤¬Åìµþ¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤â¡¢ÃÏ¸µ¤Î³¤»ºÊª¤òÎäÅà¤ä´³Êª¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤ª¤«¤²¤Çº£¤âÃÏ¸µ¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤ªµû¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡Í³ÎÉ¤µ¤ó¤ÎÆÀ°Õ¤ÊµûÎÁÍý¤Ï¡©
¡¡Ä¸»Ò»Ô¤Ï¥¥ó¥á¥À¥¤¤¬ÍÌ¾¤Ç¡¢¥¥ó¥á¥À¥¤¤Î¼ÑÉÕ¤±¤ÏÆÀ°Õ¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿¡¢»ä¤¬¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¥á¥Ò¥«¥ê¡ª¡¡¤«¤éÍÈ¤²¤Ë¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢ºî¤Ã¤¿²ó¿ô¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¥à¥Ë¥¨¥ë¤âºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¡ÖµûÎÁÍý¤¬ÆÀ°Õ¡×¤È¸À¤¦¤È¶Ã¤«¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡¡¤Ï¤¤¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£½éÂÐÌÌ¤ÎÊý¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¡¢¤æ¤é¤Á¤ã¤ó¤ªÎÁÍý¤Ç¤¤ë¤Î¡©¡¡ÀäÂÐ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡Á¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤Ë¡ÖYouTube¸«¤Æ¤ß¤Æ¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÖÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡×¡Ö¥Ï¥ó¥Þ¡¼»ý¤Ã¤Æ¡×
¨¡¨¡¤½¤·¤ÆÍ³ÎÉ¤µ¤ó¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤â³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤È¤¤¤¦»Å»ö¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤¤¤ëÍ³ÎÉ¤æ¤é¤äÉáÃÊ¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ³ÎÉ¤æ¤é¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¬»¨»ï¤ò¸«¤¿¤È¤¤â¡¢»¨»ï¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¬¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤¿¤È¤¤â¡¢¤É¤Á¤é¤â¡Ö¤¹¤´¤¤¥®¥ã¥Ã¥×¤À¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¤Ê¤Î¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê´é¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤·¡¢¥À¥Ö¥ë¤Ç°ú¤¹þ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡³Î¤«¤Ë¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤°áÁõ¤òÃå¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¤°¤Ã¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤»Ñ¤â¸«¤»¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Çº£²ó¡ØPARADE¡Ù¤µ¤ó¤Î»£±Æ¤Ç¡¢¤Þ¤¿»ä¤Î¿·¤·¤¤ÌÌ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤¬¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡º£²ó¤ÏÆÈÁÏÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ç¤Î»£±Æ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£²þ¤á¤Æ¡¢»£±Æ¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡¤Þ¤º»£±Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¼«ÂÎ¤¬º£¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¤·¡¢°áÁõ¤âÃå¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä·Á¤Î¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¡£¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎÆ£ËÜ¡ÊÏÂÅµ¡Ë¤µ¤ó¤Î±é½Ð¤â¤¹¤´¤¯ÆÈÆÃ¡£½é¤á¤Æ¤À¤é¤±¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡ª
¨¡¨¡¤É¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡©
¡¡Á´ÉôÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆÃ¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¹õÃÏ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¿åÃå¡£´Á»ú¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤¹¤®¤Æ¡ª
¨¡¨¡¤Ê¤«¤Ê¤«ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿åÃå¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Æ£ËÜ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤ÏÉáÄÌ¤Î»£±Æ¤À¤È¤Þ¤º»£¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥¢¥ó¥°¥ë¤«¤é¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥é¥¤¥È¤â»È¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ï¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÆ£ËÜ¤µ¤ó¤À¡ª¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¡¼¥º¤Î»Ø¼¨¤âÊÑ¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¡ÖÊÑ¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤Ï¤¤¡£¡ÖÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡×¤È¤«¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¡Ö¥Ï¥ó¥Þ¡¼»ý¤Ã¤Æ¡×¤È¤«¡¢ÊÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤±¤É¡ÖÊÑ¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢»ä¤â¼«Ê¬¤ÎÍßË¾¤Î¤Þ¤Þ¤ËÆ°¤¤¤¿¤ê¾®Æ»¶ñ¤ò»ý¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤Ç°ìÈÖ¼«Í³¤ËÆ°¤¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª
¨¡¨¡Ìë¤ÎÏ©¾å¤Ç¾ö¤òÇØÉé¤¦¤È¤¤¤¦ÉÔ»×µÄ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡±Ø¤Î¶á¤¯¤Ç»£¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿ÍÄÌ¤ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÆ²¡¹¤È¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£½Å¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢Í³ÎÉ¤µ¤ó¤Îº£¸å¤ÎÌ´¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡»ä¤ÎÌ´¤Ï¡¢Âç¹¥¤¤Ê¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ª²È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¡£²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤¤ª²È¤òÄ¸»Ò»Ô¤Î³¤ÊÕ¤Ë·ú¤Æ¤Æ¤¢¤²¤¿¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤ª»Å»ö¤ò´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£#¤è¡¼¤è¡¼¤è¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ì´¡£¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤Ê²ñ¾ì¤Ç¥é¥¤¥Ö¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
Í³ÎÉ¤æ¤é¡Ê¤æ¤é¡¦¤æ¤é¡Ë¡¿6·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹151cm¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡ô¤è¡¼¤è¡¼¤è¡¼¡×¤Î¥Ô¥ó¥¯Ã´Åö¡£»¨»ï¤ä¼Ì¿¿½¸¤Ê¤É¤Ç¤âÂ¿ÊýÌÌ¤Ë³èÌö¤¹¤ë¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡Ø¤æ¤é¥É¥¥Ã¡ª¡Ù¤¬È¯ÇäÃæ¡£PARADE¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡ØÍ³ÎÉ¤æ¤é¡¡¤æ¤é¤æ¤éÀ±¿Í¥Û¥¤¥Ý¥¤ÂÚºßµ¡Ù¤¬³ÆÅÅ»Ò½ñÅ¹¤ÇÈ¯ÇäÃæ
¸ø¼°X¡§¡÷yurayura_yuraa
¸ø¼°Instagram¡§@yurayura_yuuura
»£±Æ¡¿Æ£ËÜÏÂÅµ
¼èºà¡¦Ê¸¡¿º¸Æ£ Ë