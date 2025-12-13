ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡×ÙÇÃ×ÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±·è°Õ¤ò¸ì¤ë
ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¤¤ç¤¦¡¢ÙÇÃ×ÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤Î1Æü¤âÁá¤¤µ¢¹ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤È¤·¤Æ¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
À¯ÉÜ¤Ï¡¢ÙÇÃ×ÌäÂê¤Ê¤ÉËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤ë¿Í¸¢¿¯³²ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´Ø¿´¤ÈÇ§¼±¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¡¢ËèÇ¯12·î10Æü¤«¤é16Æü¤Þ¤Ç¤ò¡ÖËÌÄ«Á¯¿Í¸¢¿¯³²ÌäÂê·¼È¯½µ´Ö¡×¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÙÇÃ×ÌäÂê¤òÃ´Åö¤¹¤ëÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¤¤ç¤¦¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿À¯ÉÜ¼çºÅ¤Î¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤Î1Æü¤âÁá¤¤µ¢¹ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±·è°Õ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÚ¸¶Ì ´±Ë¼Ä¹´±
¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤Ï¶âÀµ²¸°Ñ°÷Ä¹¤ÈÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¦·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â¤½¤ÎÁíÍý¤Î¤â¤È¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤Ç¤¹¡×
ÌÚ¸¶Ä¹´±¤Ï¡Ö»ä¼«¿È¤¬ºÇ¸å¤ÎÙÇÃ×ÌäÂêÃ´ÅöÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È³Ð¸ç¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¾å¤Ç¡¢²ò·è¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿²£ÅÄ¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤ÎÄï¤ÎÂóÌé¤µ¤ó¤Ï¡¢¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î·èÃÇ¤ò¤â¤Ã¤ÆÂ®¤ä¤«¤Ë²òÊü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£