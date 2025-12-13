¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÅö¶É¡ÈÆî¥·¥Ê³¤¤ÇÃæ¹ñ³¤·Ù¶É¤¬´í¸±¤ÊË¸³²¹Ô°Ù¡É¤ÇÈóÆñ¡¡¹â°µ¤ÎÊü¿åË¤¤ÇÈæµù»Õ3¿ÍÉé½ý¡¡Ãæ¹ñÂ¦¤ÏÀµÅöÀ¤ò¶¯Ä´
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÅö¶É¤Ï¡¢Æî¥·¥Ê³¤¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óµùÁ¥¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñ³¤·Ù¶É¤¬Êü¿åË¤¤òÈ¯¼Í¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î´í¸±¤ÊË¸³²¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿Í¤Îµù»Õ3¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¤È¤·¤ÆÈóÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó±è´ß·ÙÈ÷Ââ¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Æî¥·¥Ê³¤¤ÎÆîº»½ôÅç¤Ë¤¢¤ë¥µ¥Ó¥Ê¾Ì¼þÊÕ¤Ç12Æü¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óµùÁ¥¤ª¤è¤½20ÀÉ¤¬Ãæ¹ñ³¤·Ù¶É¤Ê¤É¤«¤é´í¸±¤ÊË¸³²¹Ô°Ù¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Îµù»Õ3¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ãæ¹ñ³¤·Ù¶É¤¬¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óµùÁ¥¤Ë¹â°µ¤ÎÊü¿åË¤¤òÍá¤Ó¤»¤¿¤Û¤«¡¢Á¥¤ò¸ÇÄê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥ó¥«¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤ò°Õ¿ÞÅª¤ËÀÚÃÇ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÂ¦¤Ï¡¢¼«¹ñ¤ÎÇÓÂ¾Åª·ÐºÑ¿å°èÆâ¤Ç¤Î¡Ö¹çË¡Åª¤Êµù¶È³èÆ°¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÃæ¹ñ³¤·Ù¶É¤ÏË¡¼¹¹Ô¤òÁõ¤¤¤Ê¤¬¤éÌµ¹¤¤ÎµùÌ±¤ÎÀ¸Ì¿¤ò´í¸±¤Ë¤µ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ³¤·Ù¶É¤ÎÊóÆ»´±¤Ï¡¢¡Öµù¶È¤òÌ¾ÌÜ¤Ë¤·¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÁ¥ÃÄ¤¬·«¤êÊÖ¤·¤Î·Ù¹ð¤òÌµ»ë¤·¡¢¥µ¥Ó¥Ê¾Ì¤Î³¤°è¤ÇÄ©È¯¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ëÃÌÏÃ¤òÈ¯É½¡£¡ÖË¡¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ·Ù¹ð¤·¡¢¶¯À©ÇÓ½ü¤Ê¤É¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¤È¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Ï¥µ¥Ó¥Ê¾Ì¤ò´Þ¤àÆîº»½ôÅçµÚ¤Ó¤½¤Î¼þÊÕ³¤°è¤ËÂÐ¤·¡¢Áè¤¦Í¾ÃÏ¤Î¤Ê¤¤¼ç¸¢¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñ²È¤ÎÎÎÅÚ¼ç¸¢¤È³¤ÍÎ¸¢±×¤òÃÇ¸Ç¤È¤·¤Æ¼é¤ë¡×¤ÈÃæ¹ñÂ¦¤ÎÀµÅöÀ¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£