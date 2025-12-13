DIESEL¡ßUltrahuman¤ÎºÇÀèÃ¼¥¹¥Þー¥È¥ê¥ó¥°¤¬ÅÐ¾ì¡ª
2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥ÉDIESEL¤È¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥áー¥«ーUltrahuman¤¬¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥Þー¥È¥ê¥ó¥°¡ÖDIESEL ULTRAHUMAN RING¡×¤òÀ¤³¦Æ±»þÈ¯Çä¡ªºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Í»¹ç¤·¤¿¤³¤Î¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢Ä¶·ÚÎÌ¤Ç²÷Å¬¤ÊÁõÃå´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·ò¹¯¥Çー¥¿¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
DIESEL¡ßUltrahuman¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥³¥é¥Ü¥ê¥ó¥°
¡ÖDIESEL ULTRAHUMAN RING¡×¤Ï¡¢Ultrahuman¤¬Äó¶¡¤¹¤ë²Ê³ØÅª¥Çー¥¿ÀºÅÙ¤ÈDIESEL¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤¥¹¥Þー¥È¥ê¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
·ÚÎÌ¤Ç²÷Å¬¤ÊÁõÃå´¶¤È¡¢Æü¡¹¤Î·ò¹¯¥Çー¥¿¤ò²Ä»ë²½¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤ò»ý¤Á¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë³×¿·¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ーGlenn Martens»á¤¬´Æ½¤¤·¤¿¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢DIESEL¤Î¥À¥Ö¥ëD¥í¥´¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¿çÌ²¡¢±¿Æ°¡¢²óÉü¤ò²Ä»ë²½
¤³¤Î¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤äÊâ¿ô¡¢¾ÃÈñ¥«¥í¥êー¡¢¿´Çï¿ô¤Ê¤É¡¢Æü¡¹¤Î¿ÈÂÎ¾õÂÖ¤òÀºÌ©¤Ë²Ä»ë²½¤·¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯¾õÂÖ¤ò´ÊÃ±¤ËÇÄ°®¤·¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÌÌ¤Ç¤âÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¸Ä¡¹¤Î¿ÈÂÎ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Çー¥¿¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Æü¡¹¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò°Õ¼±¤·¤¿À¸³è¤¬²ÄÇ½¤Ë¢ö
¸ÄÀ¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬Í»¹ç
¡ÖDIESEL ULTRAHUMAN RING¡×¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢DIESEL¤é¤·¤¤ÂçÃÀ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
Shiny Silver¡Ê¥·¥ã¥¤¥Ëー¥·¥ë¥Ðー¡Ë¤ÈDistressed Black Blue¡Ê¥Ç¥£¥¹¥È¥ì¥¹¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬Í»¹ç¤·¤¿¤³¤Î¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¼«¸ÊÉ½¸½¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯´ÉÍý¤â¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯¤â¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î°ìÉô¡ªDIESEL¡ßUltrahuman¥ê¥ó¥°
¡ÖDIESEL ULTRAHUMAN RING¡×¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬Í»¹ç¤·¤¿¿·¤·¤¤¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
DIESEL¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸ÄÀÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢Ultrahuman¤ÎÀè¿ÊÅª¤Ê·ò¹¯´ÉÍýµ¡Ç½¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¼«¸ÊÉ½¸½¤È·ò¹¯´ÉÍý¤ÎÎ¾Êý¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
24»þ´Ö²÷Å¬¤ËÁõÃå¤Ç¤¤ë¤³¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢Æü¡¹¤Î·ò¹¯¥Çー¥¿¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£