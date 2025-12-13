¡ÚË½É÷·ÙÊó¡Û»³¸ý¸©¡¦²¼´Ø»Ô¡¢Çë»Ô¡¢Ä¹Ìç»Ô¡¢°¤ÉðÄ®¤ËÈ¯É½ 13Æü16:15»þÅÀ
µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸á¸å4»þ15Ê¬¤Ë¡¢Ë½É÷·ÙÊó¤ò²¼´Ø»Ô¡¢Çë»Ô¡¢Ä¹Ìç»Ô¡¢°¤ÉðÄ®¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú·ÙÊó¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÇ§¡Û¡ÚË½É÷·ÙÊó¡Û»³¸ý¸©¡¦²¼´Ø»Ô¡¢Çë»Ô¡¢Ä¹Ìç»Ô¡¢°¤ÉðÄ®¤ËÈ¯É½ 13Æü16:15»þÅÀ
À¾Éô¡¢ËÌÉô¤Î³¤¾å¤Ç¤Ï¡¢13ÆüÌëÃÙ¤¯¤«¤é14ÆüÌÀ¤±Êý¤Þ¤ÇË½É÷¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú·ÙÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û
¢£²¼´Ø»Ô
¢¢Ë½É÷·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡13ÆüÌëÃÙ¤¯¤«¤é14ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡É÷¸þ¡¡À¾
¡¦ÆüËÜ³¤Â¦
¡¡ºÇÂçÉ÷Â®¡¡20m/s
¢£Çë»Ô
¢¢Ë½É÷·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡13ÆüÌëÃÙ¤¯¤«¤é14ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡É÷¸þ¡¡À¾
¡¦³¤¾å
¡¡ºÇÂçÉ÷Â®¡¡20m/s
¢£Ä¹Ìç»Ô
¢¢Ë½É÷·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡13ÆüÌëÃÙ¤¯¤«¤é14ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡É÷¸þ¡¡À¾
¡¦³¤¾å
¡¡ºÇÂçÉ÷Â®¡¡20m/s
¢£°¤ÉðÄ®
¢¢Ë½É÷·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡13ÆüÌëÃÙ¤¯¤«¤é14ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡É÷¸þ¡¡À¾
¡¦³¤¾å
¡¡ºÇÂçÉ÷Â®¡¡20m/s