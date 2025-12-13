¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÂì²»¡×½©ÄêÎËÂÀÏº¤¬·ëº§Êó¹ð¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Âì²»¤Î½©ÄêÎËÂÀÏº¡Ê38¡Ë¤¬¡¢13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿ÈÄ¹185¥»¥ó¥Á¡ª¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÂì²»¡×¤Î½©ÄêÎËÂÀÏº
¡¡½©Äê¤Ï¡Ö¤¢¤¿¤·¤È¤¢¡¼¤¿¤Ç¤â¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬º£Ç¯·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¡ÖÀè¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤ÎÀ¼¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡½©Äê¤Ï¡¢1987Ç¯10·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©¡¦¿À¸Í»Ô½Ð¿È¡£NSCÂçºå33´üÀ¸¡£¼ñÌ£¤Ï¡¢Ìîµå´ÑÀï¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¥Õ¥¡¥óÎò29Ç¯¡Ë¡¢ÆÉ½ñ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢±Ç²è´Õ¾Þ¡¢¾ë½ä¤ê¡£ÁêÊý¤Î¤µ¤¹¤±¤È16Ç¯¤«¤éÂì²»¤ò·ëÀ®¡£¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡Ù¤Ç¤Ï¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¤Ç¤Î½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿ÈÄ¹185¥»¥ó¥Á¡ª¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÂì²»¡×¤Î½©ÄêÎËÂÀÏº
¡¡½©Äê¤Ï¡Ö¤¢¤¿¤·¤È¤¢¡¼¤¿¤Ç¤â¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬º£Ç¯·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¡ÖÀè¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤ÎÀ¼¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡½©Äê¤Ï¡¢1987Ç¯10·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©¡¦¿À¸Í»Ô½Ð¿È¡£NSCÂçºå33´üÀ¸¡£¼ñÌ£¤Ï¡¢Ìîµå´ÑÀï¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¥Õ¥¡¥óÎò29Ç¯¡Ë¡¢ÆÉ½ñ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢±Ç²è´Õ¾Þ¡¢¾ë½ä¤ê¡£ÁêÊý¤Î¤µ¤¹¤±¤È16Ç¯¤«¤éÂì²»¤ò·ëÀ®¡£¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡Ù¤Ç¤Ï¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¤Ç¤Î½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£