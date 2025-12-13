ÀõÅÄÈþÂå»Ò¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤È¤Î²á¹ó¤¹¤®¤ëµÙÆü²ó¸Ü¡Ö»à¤Ì¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢ËÜÅö¤Ë¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÀõÅÄÈþÂå»Ò¡Ê69¡Ë¤¬13ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥´¥Ã¥É¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡¡¥¢¥Ã¥³¤Î¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë1000²ó¡×¡ÊÅÚÍËÁ°11¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤È¤Î²á¹ó¤¹¤®¤ëµÙÆü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹Ç¯¤Î¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤È¡¢Æ±¤¸¤¯¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ë¤µ¤ó¤Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¡£ÏÂÅÄ¤¬¡ÖÀÎ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î²È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤Ç¡¢»ä¤â¤ªÀµ·î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¹Ô¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤È¤µ¤ó¤Þ¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÊÌÁñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡ÖÈþÂå»Ò¤¿¤Á¡¢º´Æ£¹À»Ô¤¯¤ó¤È¤«¤µ¤ó¤Þ¤¬¥´¥ë¥Õ¡¢2¥é¥¦¥ó¥É¤â²ó¤ë¤Ã¤Æ¡¢1Æü¤ËÄ«¤ÈÃë¤È¡£2¥é¥¦¥ó¥É²ó¤Ã¤Æ¡¢Ìëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤´ÈÓ¿©¤Ù¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿Éô²°¤Ç¤µ¤ó¤Þ¤ÎÆÈ±é²ñ¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡£¤Ç¡¢2»þ¤«3»þ¤Þ¤Ç¤µ¤ó¤Þ¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡£¤Û¤ó¤ÇÄ«6»þ¤Ëµ¯¤¤Æ2¥é¥¦¥ó¥É²ó¤ë¡£²¿¤·¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Í¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤ä¤±¤É¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢¡Ö¹Ô¤Ã¤¿»þ¡¢»ä¤â¥´¥ë¥Õ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢»à¤Ì¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢ËÜÅö¤Ë¡×¤ÈÀõÅÄ¡£¡Ö¤â¤·»Å»ö¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤éÀäÂÐÃÇ¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤Î¡£»ä¤¬¡È¤µ¤¹¤¬¤Ë¤³¤ìÌµÍý¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¡¢¡È»ä¤Ï¤»¤¤¤¼¤¤1Æü1²ó¤Ë¤µ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¥´¥ë¥Õ¤Ï¡É¤È¤«¡Ê¸À¤Ã¤Æ¡Ë¡£¡Ê¤µ¤ó¤Þ¤¬¡Ë¡È¤Ï¤¢¡©¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ä¤Ê¤¢¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¡È¤¨¤¨¤Ã¡¢¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤Û¤ó¤È¸µµ¤¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¡Ê¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ë¸µµ¤¤Ê¤ó¤À¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤ËÈþÂå»Ò¤Ï¤¤¤Ä¤âÍè¤Æ¤¿¡£ÈþÂå»Ò¤Ï²¿¤·¤ËÍè¤Æ¤ó¤Î¤«¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤Ä¤â¤µ¤ó¤Þ¤Ï°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¡£ÀõÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¥´¥ë¥Õ¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¡Ø¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¤µ¤ó¤ÞÂçÀèÀ¸¡Ù¤Î¡Ê½»µÈ¡Ë¤Á¤Û¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ»Ò¤â¤¤¤ë¤·¡¢¹À»Ô¤¯¤ó¤Î±ü¤µ¤ó¤â¤¤¤ë¤·¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢²È¤Ç¥Ü¥±¥Ü¥±¤·¤Æ¤¿¤ê¤È¤«¡Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤ÎÊÌÁñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²È¤Ç¤¹¤Í¡¢°ì¸®²È¡£¤À¤«¤é¤â¤¦¹ç½É¡¢ËÜÅö¤Ë¡×¤È¾Ð¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¡Ê¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ë¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¡£2¡¢3»þ´Ö¤Ç½½Ê¬¤Ê¤ó¤Ç¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä30Âå¡¢40Âå¤Ê¤ó¤«¤Ï¡£¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¿²¤«¤»¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥í¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ÇÇã¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ë3¤Ä¤°¤é¤¤ÃÖ¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀð¤¤¤Ç¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤í¤¦¤½¤¯¤Î¥¢¥í¥Þ¤ò¡£¡È¤ß¤ó¤Êº£Æü¤ÏÍ¥¤·¤¤¤Ê¤¢¡É¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡¢Á´Á³¸ú¤«¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£