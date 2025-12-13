Éð°æºé¤ÎÉ×¡¦EXILE TAKAHIRO¤ÎÅê¹Æ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡Ö¼«Âð¸ø³«¡©¡×¡Ö¤Þ¤¸¤¤¤¤¤¤¤¤!?¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎEXILE TAKAHIRO¡Ê41¡Ë¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¤¨¡©¼«Âð¸ø³«¡©¡×¡Ö¤¨¡¢¤Þ¤¸¤¤¤¤¤¤¤¤¡ª¡©¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛºÊ¡¦Éð°æºé¤¬¤¤¤¤¤Í¤·¤¿TAKAHIRO¤ÎÅê¹Æ¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡2017Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤ÎÉð°æºé¤È·ëº§¤·¡¢7ºÐ¡¢3ºÐ¡¢À¸¸å10¥«·î¤È3¿Í¤Î½÷¤Î»Ò¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëTAKAHIRO¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇInstagram¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥ï¥¤Î¹¹Ô¤äÍÄ¾¯´ü¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢Éð°æ¤¬¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤òÉÕ¤±È¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¼ñÌ£¤Ç¤¢¤ë¡È½ñ¡É¤È¸þ¤¹ç¤¦TAKAHIRO
¡¡2025Ç¯12·î12Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼«Âð¤Î½ñºØ¤Ç¡¢¼ñÌ£¤Ç¤¢¤ë¡È½ñ¡É¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÍ¼Êë¤ì¤«¤é¡¢Ìë·Ê¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¿´¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ®¤ò¤â¤Á¡¢´ù¤Ë¸þ¤«¤¦ÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö#±³¤Ç¤¹¡£Á´Á³¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê½ñºØ¡Ä¡ª¤È»×¤Ã¤¿¤é¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤·¤¿¤«¡ª¡×¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤«¤¤¡ªÉáÄÌ¤Ë¿®¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö±³¤Ê¤ó¤«¡Á¤¤!!!!¥¹¥Æ¥¤Ê»ú¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë