¡¡¥Û¥ó¥À¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤ÇÀ¸»º¤·¤¿¼«Æ°¼Ö¤òÆüËÜ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖµÕÍ¢Æþ¡×¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬13ÆüÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤Âç·¿¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥×Â¿ÌÜÅª¼Ö¡ÊSUV¡Ë¤Ê¤É¤¬Ç°Æ¬¤Ë¤¢¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬·Ç¤²¤ëÂÐÆüËÇ°×ÀÖ»ú¤Î½Ì¾®¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡Âç·¿SUV¡Ö¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡×¤ä¡Ö¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¡×¤Î¤Û¤«¡¢¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¡Ö¥ê¥Ã¥¸¥é¥¤¥ó¡×¤¬¸õÊä¤È¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¥Û¥ó¥À¤¬ËÌÊÆ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¢¥¥å¥é¡×¤â¸õÊäÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡µÕÍ¢Æþ¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ÈÆü»º¼«Æ°¼Ö¤â½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÂÐÆü´ØÀÇ¸ò¾Ä¤ÇÆüËÜ¼Ö¤òÅ¨»ë¤·¤Æ¤¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£