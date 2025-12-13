¶î¤±È´¤±¤ëÇÏ¤ÎÃÏ¾å³¨¡¢°ñ¾ë¡¡´ÑÍ÷¼Ö¤«¤éÄ¯Ë¾
¡¡°ñ¾ë¸©¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«»Ô¤Î¹ñ±Ä¤Ò¤¿¤Á³¤ÉÍ¸ø±à¤¬¡¢¹ÈÍÕ¸å¤Î¥³¥¥¢¤ä¾¾¤Ü¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤É¤ò»È¤¤¡¢ÍèÇ¯¤Î´³»Ù¡Ö¸á¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÃÏ¾å³¨¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÌ¤Íè¤Ø¶î¤±È´¤±¤ëÇÏ¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£½ÄÌó23¥á¡¼¥È¥ë¡¢²£Ìó34¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢±àÆâ¤ÎÂç´ÑÍ÷¼Ö¤«¤éÇ÷ÎÏ¤¢¤ëÁ´ËÆ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¸ø³«¤ÏÍèÇ¯1·î12Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡Æ±±à¤ÎÃÏ¾å³¨¤Ïº£Ç¯¤Ç17ºîÌÜ¡£¤¿¤Æ¤¬¤ß¤ä¤·¤Ã¤Ý¤òÌó1100³ô¤Î¥³¥¥¢¤Ç¡¢µÓ¤Ê¤É¤òÌó2Ëü2Àé¸Ä¤Î¾¾¤Ü¤Ã¤¯¤ê¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡£Ä·¤Ó¤Ï¤Í¤ëÇÏ¤Î¤è¤¦¤ËÈôÌö¤ä³èÌö¤ò´ê¤Ã¤Æ¡ÖÌö¡×¤Î»ú¤âÅº¤¨¤¿¡£
¡¡²ÈÂ²¤ÇË¬¤ì¤¿¿å¸Í»Ô¤Î¸øÌ³°÷Ä¹½£Åµ»Ò¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤Ï¡Ö´ÑÍ÷¼Ö¤«¤é¸«¤ë¤ÈÂçÇ÷ÎÏ¤À¤Ã¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¡£