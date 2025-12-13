µÄ°÷Äê¿ô¸º¡ÖÁªÂò¤ÎÉý¶¹¤á¤ë¡×¡¡ÂçÅç»á¡¢¹ñ²ñÁ´ÂÎ¤ÇµÄÏÀ¤ò
¡¡ÂçÅçÍý¿¹¸µ½°±¡µÄÄ¹¤Ï13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬Äó½Ð¤·¤¿½°±¡µÄ°÷Äê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤Ë·üÇ°¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡ÖÂçÊÑ¿´ÇÛ¤·¤Æ¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µÄ°÷¿ô¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ï¼ç¸¢¼Ô¤ÎÁªÂò¤ÎÉý¤ò¶¹¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ö1³ä¸º¤é¤¹¤Ê¤éÄê¸«¤ò»ý¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Ã±¤Ë¡Ø¿È¤òÀÚ¤ë²þ³×¡Ù¤È¸À¤¦¤À¤±¤Ç¤ÏÀõ²á¤®¤ë¡×¤È¤â»ØÅ¦¡£½°»²Î¾±¡¤Îºß¤êÊý¤ò´Þ¤á¡¢¹ñ²ñÁ´ÂÎ¤Ç¤ÎÁªµóÀ©ÅÙ¤ÎµÄÏÀ¤òÄó¾§¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¹ñ²ñ¤Ï¹ñ¸¢¤ÎºÇ¹âµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¤Îº¬´´¤À¡×¤È¶¯Ä´¡£Äê¿ôºï¸ºÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£µÄ°÷¿ô¤äÁªµóÀ©ÅÙ¤ÎµÄÏÀ¤Ï¥×¥í¥»¥¹¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£µÄÏÀ¤·¤Ê¤¬¤é¹ç°Õ·ÁÀ®¤ËÅØÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÃíÊ¸¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡ÖÍ¿ÅÞ¤À¤±¤Ç·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ä¤ä¸¢°Ò¼çµÁÅª¤À¡£¹ñ²ñ¤Ï³ÆÅÞ¤¬µÄÏÀ¤¹¤ë¾ì¤À¡×¤È¸ÀµÚ¡£Í¿ÅÞ¤Ë¤ÏÄê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤Î°ÕµÁ¤äÆâÍÆ¤ò¹ñÌ±¤Ë¤â½½Ê¬ÀâÌÀ¤¹¤ëÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤ÎÁªµóÀ©ÅÙ¶¨µÄ¤Ç¤â¡Ö²ñÇÉ¤Ë¤è¤ë¹ç°Õ·ÁÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢·ëÏÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£