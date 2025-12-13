¡Ö7ÈÖ½Ð¸ý¡×¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡ª¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¡×¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ë¡ÄµþÅÔ¤ÎÃÏ²¼Å´±Ø¤Çà°ÛÊÑá¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¡¡µþÅÔ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¸Þ¾ò±Ø¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¤ËÃÏ²¼ÄÌÏ©Æâ¤òÃµ¤·¤Æ¤â¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤½Ð¸ý¤¬¤¢¤ë¡£ÃÏ¸µ¤ÎÍøÍÑµÒ¤é¤Ï¡Ö¸Þ¾ò±Ø¤Î¡Ø¼·ÉÔ»×µÄ¡Ù¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¯¤·¤¯¤âº£¡¢Ìµ¸Â¥ë¡¼¥×¥²¡¼¥à¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿±Ç²è¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¡×¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ²¼ÄÌÏ©¤Î¡Ö°ÛÊÑ¡×¤ÎÆæ¤òÃµ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼þÊÕ°ÆÆâ¿Þ¤Ë¤â¡Ö£·ÈÖ½Ð¸ý¡×¤Ï¸«Åö¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ä
¡¡9·îÃæ½Ü¡¢¸Þ¾ò±Ø¼þÊÕ¤òÊâ¤¤¤¿¡£²þ»¥¤ò½Ð¤¿Àè¤Î¹½Æâ¥Þ¥Ã¥×¤ò¸«¤ë¤È7ÈÖ½Ð¸ý¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ë¡×¤Èµ¿Ìä¤òÊú¤¤Ä¤Ä¡¢¼ÂºÝ¤ËÄÌÏ©¤ò1¤«¤é½ç¤Ë¤¿¤É¤êÊâ¤¤¤¿¤¬¡¢±Æ¤â·Á¤â¤Ê¤¤¡£ÄÌ¶Ð¤Ç¸Þ¾ò±Ø¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦½»Ì±¤Ï¡ÖÆ±Î½¤¿¤Á¤È¡Ø7¡Ù¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡Ø¸Þ¾ò±Ø¤Î¼·ÉÔ»×µÄ¡Ù¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡6ÈÖ½Ð¸ý¤«¤éÃÏ¾å¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£¶á¤¯¤Ë¥Ð¥¹Ää¤¬¤¢¤ê¡¢±Ø¼þÊÕ¤Î´Ñ¸÷¥Þ¥Ã¥×¤¬·Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö7ÈÖ½Ð¸ý¡×¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÃÏ¿Þ¤Î»Ø¤·¼¨¤¹¾ì½ê¤ÎÁ°¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥³¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£°ÊÁ°¤Ï7ÈÖ½Ð¸ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡»Ô¸òÄÌ¶É¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡Ö¸Þ¾ò±Ø¤Î7ÈÖ½Ð¸ý¤Ï¸µ¡¹¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Ã´Åö¿¦°÷¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±¨´ÝÀþ¤Î½Ð¸ý¤ÎÈÖ¹æ¤Ï¤É¤Î±Ø¤â¹ñºÝ²ñ´Û±ØÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ±¦Â¦¤Ë´ñ¿ô¡¢º¸Â¦¤Ë¶ö¿ô¤¬ÊÂ¤Ö¡£¸Þ¾ò±Ø¤Ï¤½¤ÎË¡Â§¤Ë½¾¤Ã¤ÆÈÖ¹æ¤ò¿¶¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢7ÈÖ¤¬·çÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸Þ¾ò±Ø¤Ï1981Ç¯¤Î»Ô±ÄÃÏ²¼Å´³«¶È»þ¤Ë¤Ï6ÈÖ½Ð¸ý¤Þ¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢95Ç¯¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼ÀßÃÖ¤ËÈ¼¤¤¡¢¿·¤¿¤Ë¸½ºß¤Î6ÈÖ½Ð¸ý¤¬ÁýÀß¤µ¤ì¤¿¡£¸µ¡¹6ÈÖ¤À¤Ã¤¿½Ð¸ý¤Ï8ÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸½ºß¤Î¤Þ¤ÁÊÂ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥¹Ää¤Ë·Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¡Ö7ÈÖ½Ð¸ý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ¿Ìä¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£¥Þ¥Ã¥×¤ò´ÉÍý¤¹¤ë»Ô´Ñ¸÷MICE¿ä¿Ê¼¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥Ã¥×¤Ï2005Ç¯º¢¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢1¡Á8ÈÖ¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ7ÈÖ½Ð¸ý¤â¤¢¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¤¤¤¦¿ä»¡¤Ç¸í¤Ã¤ÆµºÜ¤·¤¿¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î¤Ê¤¤7ÈÖ½Ð¸ý¤Ï¡Ö¤¦¤Ã¤«¤ê¥ß¥¹¡×¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢»Ô¸òÄÌ¶É¤¬¥Æ¡¼¥×¤òÅ½¤Ã¤Æ½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Â¤Ï±¨´ÝÀþ¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Ë¤âÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤½Ð¸ý¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£º£½ÐÀî±Ø¤Î5ÈÖ½Ð¸ý¤ÈËÌÂçÏ©±Ø¤Î4ÈÖ½Ð¸ý¤À¡£º£½ÐÀî±Ø¤Ï¸Þ¾ò±Ø¤ÈÆ±ÍÍ¤ÇÈÖ¹æ¤Î³ä¤ê¿¶¤ê¤ÎÅÔ¹ç¤¬ÍýÍ³¤À¡£ËÌÂçÏ©±Ø¤ÏÅö½é6ÈÖ¤Þ¤Ç½Ð¸ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢1994Ç¯º¢¤Î¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤ÈÊ£¹ç»ÜÀß¡Ö¥¥¿¥ª¥ª¥¦¥¸¥¿¥¦¥ó¡×¤¬·úÀß¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë2ÈÖ¤È4ÈÖ½Ð¸ý¤¬Åý¹ç¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¡×¤Ï¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÍò¡×¤ÎÆóµÜÏÂÌé¤µ¤ó¤¬¡¢»¦É÷·Ê¤ÊÃÏ²¼ÄÌÏ©¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¡¢É÷·Ê¤äÄÌ¹Ô¿Í¤Ê¤É¤Ë°ÛÊÑ¤¬¤¢¤ì¤Ð°ú¤ÊÖ¤·¡¢ÊÑ¤ï¤ê¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¿Ê¤à¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤Ë½¾¤¤¡¢8ÈÖ½Ð¸ý¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£»Ô¸òÄÌ¶É¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¡ÖÀ»ÃÏ½äÎé¡×¤Ç¾èµÒ¤òÁý¤ä¤½¤¦¤È¥³¥é¥Ü´ë²è¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö7ÈÖ½Ð¸ý¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡Ø°ÛÊÑ¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿µþÅÔ¿·Ê¹¡Ë
