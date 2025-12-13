Æü»º¤Î¡Ö¡ÈÂç¿Í4¿Í¿²¤é¤ì¤ë¡É¥ß¥É¥ë¥¯¥é¥¹¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤¬¥¹¥´¤¤¡ª Á´Ä¹4.7mµé¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¥¤¥¤¥µ¥¤¥º¡×¤ÇÁ´¹â¤Ï¡Ö3m¡×¤Þ¤Ç³ÈÂç!? ÉáÃÊ¤Å¤«¤¤¤âÊØÍø¤¹¤®¤ë¼ÖÃæÇñ¥â¥Ç¥ë¡Ö¥»¥ì¥Ê P-SV¡×¤ËÃíÌÜ
¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥ë¡¼¥Õ¤òÊÄ¤¸¤ì¤ÐÄÌ¾ï¤Î¡Ö¥»¥ì¥Ê¡×¤È¤Û¤ÜÆ±Åù¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤ò³ÎÊÝ
¡¡Æü»º¥Ô¡¼¥º¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥Õ¥È¤Ï¡¢2025Ç¯11·î8Æü¤«¤é9Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬¡ÊÊ¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÊ¡²¬¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¥·¥ç¡¼2025¡×¤Ë¥Ö¡¼¥¹¤ò½ÐÅ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤âÆü»º¤Î¿Íµ¤¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡Ö¥»¥ì¥Ê¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¡Ö¥»¥ì¥ÊP-SV¡×¤ò¼Â¼ÖÅ¸¼¨¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬Æü»º¤Î¡Ö¡ÈÂç¿Í4¿Í¿²¤é¤ì¤ë¡É¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡Æü»º¥Ô¡¼¥º¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥Õ¥È¡ÊÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢Æü»º¥×¥ê¥ó¥¹ÅìµþÈÎÇä¤Î´Ø·¸²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢1994Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Ï·ÊÞ¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡1997Ç¯¤Ë½é¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È¥¥ã¥ó¥Ñ¡¼HOMY3.2¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢Æü»º¼Ö¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¿·¼Ö¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥»¥ì¥ÊP-SV¤Ï¡¢Æü»º¥Ô¡¼¥º¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥Õ¥È¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¥â¥Ç¥ë¡£¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Æü»º¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥ß¥É¥ë¥¯¥é¥¹¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Î¿Íµ¤¼Ö¼ï¡¢¥»¥ì¥Ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¥»¥ì¥Ê¤Î¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4690¡Á4765mm¡ßÁ´Éý1695¡Á1715mm¡ßÁ´¹â1870¡Á1885mm¡£¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤ÏÂ¸ºß´¶¤ò¶¯Ä´¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤µ¤âÄÉµá¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡ÖÅý¹ç·¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾å¼Á¤ÇÀè¿ÊÅª¤ÊÁõÈ÷¤òÍÑ°Õ¡£Í¥¤ì¤¿ÀÅ½ÍÀ¤ä¹¡¹¤È¤·¤¿¼ÖÆâ¶õ´Ö¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢2¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¡¢1.4¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó3µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¥â¡¼¥¿¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿e-POWER¼Ö¡ÊFF¡Ë¡¢¥ê¥¢¥â¡¼¥¿¡¼¤òÄÉ²Ã¤·¤¿e-POWER¤Î4WD¼Ö¡Öe-4ORCE¡×¤Î3¼ïÎà¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥»¥ì¥ÊP-SV¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¹¡¹¤È¤·¤¿¥µ¥¤¥º¤ò³èÍÑ¤·¡¢¼ÖÃæÇñ¥â¥Ç¥ë¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇÂç¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢²°º¬¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥ë¡¼¥Õ¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï»þ¤ÏÁ´¹â1980mm¡ÊFF¥â¥Ç¥ë¡Ë¤Ë¼ý¤Þ¤ê¡¢Âç·¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Ê¤É¤ËÎÉ¤¯¤¢¤ë¼«Áö¼°¤ÎÎ©ÂÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¤âÆþ¾ì²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡Å¸³«¤¹¤ë¤ÈÁ´¹â¤Ï3020mm¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¥Ù¥Ã¥ÉÄ¹2040mm¡ß¥Ù¥Ã¥ÉÉý1100mm¤È¡¢Âç¿Í2Ì¾¤¬½¢¿²²ÄÇ½¤Ê¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Æ¥ó¥È¤Ï´°Á´¤ËÊÄ¤¸¤¿¾õÂÖ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥Õ¥ë¥¯¥í¡¼¥º¡×¤Î¤Û¤«¡¢¥á¥Ã¥·¥åÃÏ¤ò½Ð¤·¤¿¡Ö¥Ï¡¼¥Õ¥ª¡¼¥×¥ó¡×¡¢¤½¤ì¤ËËÉ¿å»ÅÍÍ¤Î¡Ö¥ì¥¤¥ó¥«¥Ð¡¼¡×¤Ê¤É¤âÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢2ÎóÌÜ¡¦3ÎóÌÜ¥·¡¼¥È¤òÅÝ¤·¤¿¾å¤ËÅ¸³«¤Ç¤¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥Ù¥Ã¥É¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Âç¿Í2¿Í¤¬¤æ¤Ã¤¿¤êÌ²¤ì¤ë¥Õ¥ë¥Õ¥é¥Ã¥È½¢¿²¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÅ¸³«¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Þ¥Ã¥È¤â·ÚÎÌ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½÷À¤ÎÊý¤Ç¤â¥Ù¥Ã¥É¥á¥¤¥¯¤¬´ÊÃ±¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤È²ñ¾ì¤ÎÀâÌÀ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥µ¥Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤äÅÅÁõ·Ï¡¢FF¥Ò¡¼¥¿¡¼¤ä¥Þ¥ë¥Á¥·¥§¡¼¥É¡¢¤½¤ì¤Ë¥µ¥¤¥É¥ª¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ÇÌòÎ©¤Ä¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â¿¿ôÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¤â¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¡ÖX¡×¡Ê¥¬¥½¥ê¥ó¡¦FF¡Ë¤Ç372Ëü9000±ß¤«¤é¡£
¡¡Å¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ï¡ÖXV¡×¡Ê¥¬¥½¥ê¥ó¡¦FF¡Ë¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÁ°½Ò¤Î³Æ¼ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë¥«¡¼¥Ê¥Ó¤äÂç·¿¸åÀÊ¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ê¤É¤ò¥Õ¥ë¤ËÅëºÜ¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢582Ëü5340±ß¤ÈÄó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤ÎÀâÌÀ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥»¥ì¥ÊP-SV¤Ï¡Ö¾¦ÍÑ¼Ö¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤ÏÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÊÀè¿Ê±¿Å¾»Ù±çµ¡Ç½¡Ë¥×¥í¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÁõÈ÷¤¹¤ë¥»¥ì¥Ê¤ÎÎÉ¤µ¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥ë¡¼¥Õ¤òÉÕ¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¥ã¥ó¥×¤ä¥ì¥¸¥ã¡¼¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡×¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÄÌ¾ï»þ¤Ï¥Î¡¼¥Þ¥ë¤Î¥»¥ì¥ÊÆ±ÍÍ¤Ë³¹Ãæ¤Ç¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¾®³ØÀ¸¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë²ÈÂ²¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£