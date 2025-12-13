¡Ö¥À¥ó¥Ç¥£¤µÁý¤·¤Æ¤ë¡×àºå¿ÀÅÁÀâ¤Î½õ¤Ã¿Íá44ºÐ¤Î¶á±Æ¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¤Û¤ó¤Þ¿Í³Ê¼Ô¡£´é¤Ë½Ð¤Æ¤ë¡×¡ÖÅö»þ¤«¤éÏ·¤±´é¤À¤Ã¤¿¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤ó¤Ê¡×
¸µÆ±Î½¤Î¼íÌî·ÃÊå¤µ¤ó¤È2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ç°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿àÌ¾½õ¤Ã¿Íá¤Î¶á±Æ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Þ¡¼¥È¥ó¤µ¤ó(44)¡£2010Ç¯¤«¤é15Ç¯¤Þ¤Çºå¿À¤ËºßÀÒ¤·¡¢¼ó°ÌÂÇ¼Ô(14Ç¯)¡¢ºÇÂ¿°ÂÂÇ(10¡¢11¡¢13Ç¯)¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó(10¡¢11¡¢13¡¢14Ç¯)¤Ê¤Éµ±¤«¤·¤¤¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÍèÆüÃæ¤Î¥Þ¡¼¥È¥ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¡¢¸µ¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¼íÌî·ÃÊå¤µ¤ó¤¬¾Ò²ð¡£¡Ö¥Þ¥¹¥¯¤·¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤ëËÍ¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¡³Ú¤·¤¤Ìë¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸ª¤òÁÈ¤à2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡¥Þ¡¼¥È¥ó¤µ¤ó¤Î¶á±Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤Þ¿Í³Ê¼Ô¡£´é¤Ë½Ð¤Æ¤ë¡×¡ÖÎ¨¤ò»Ä¤»¤ë¹¥ÂÇ¼Ô¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¡×¡Ö¤è¤¯ÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤ª¸µµ¤¤Ç¡×¡Ö¥À¥ó¥Ç¥£¤µÁý¤·¤Æ¤ë¡×¡Öº£¤ÎÂÇÀþ¤Ë¥Þ¡¼¥È¥ó¤¬¤¤¤¿¤é³Î¼Â¤ËÏ¢ÇÆ¤Ç¤¤ë¡×¡ÖÅö»þ¤«¤éÏ·¤±´é¤À¤Ã¤¿¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤ó¤Ê¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£