1989Ç¯ÊüÁ÷³«»Ï¤Î¶å½£¥í¡¼¥«¥ëÈÖÁÈ
¡¡¤«¤Ä¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Îà½é´ü¥á¥ó¥Ð¡¼½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡²¬¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¼Ä®·òÆóÏº(63)¡áÊ¡²¬»Ô½Ð¿È¡á¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö½é´ü¥É¥©¡¼¥â¤ÎÆ±ËºÇ¯²ñ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¶å½£ÃÏÊý¤Ç32Ç¯´ÖÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥É¥©¡¼¥â¡×(¶å½£Ä«ÆüÊüÁ÷¡¢1989~2021Ç¯)¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡£
¡¡¿¼Ä®¤È¤È¤â¤Ëà½éÂåMCá¤È¤·¤ÆÈÖÁÈ¤ò»Ù¤¨¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀî¾å¹ã°ìÏº(68)¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ì¥Ý¡¼¥¿¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³ËÜ¥«¥è(61)=Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡á¤äÀÆÆ£¤Õ¤ß(51)¡áÊ¡²¬»Ô½Ð¿È¡á¡¢¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î±àÅÄÅ¯Ìé(62)¤µ¤ó¤é¤¬Â·¤Ã¤¿º£²ó¤ÎºÅ¤·¤Ë¡Ö´ÔÎñ±Û¤¨¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³§¤µ¤ó¸µµ¤¤Ç¤Ê¤Ë¤è¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈºÆ²ñ¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Û¤«¡¢»³ËÜ¤âSNS¤ÇÊÌ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¶¦¤Ë¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡¼¡ª¤È¤â¤ß¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬»ÄÇ°¡×¤È¤â¤¦1¿Í¤ÎMC¤À¤Ã¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂ¼Ãç³§Èþ(56)¡á·§ËÜ¸©½Ð¿È¡á¤ÎÉÔ»²²Ã¤òÃ²¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡°ìÏ¢¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢Åö»þ¤òÃÎ¤ë¿Í¡¹¤«¤é¤Ï¡Ö¤ó¤®¤ã¤¡²û¤«¤·¤«¤¡¡ª¡×¡Ö¥É¥©¡¼¥âÂç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¥¨¥â¤¹¤®¤ë¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ó¡×¡Ö¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÖÃ±È¯¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÉü³è¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÊ¡²¬¤ÇÂç³Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¿Åö»þ¤Û¤ÜËèÆü¸«¤Æ¤¿¤Ê¤¡¡Ä¡×¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬SNS¾å¤Ë½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£