º£Ç¯¤ÎM-1¿³ºº°÷¤ÏÃ¯¤À¡©¡Ö82²¯ºÐ¤Î¡ÈÄ¶·»µ®¡É¤¬¿³ºº°÷Ä¹¡×¤«¤Ä¤ÆM-1Í½Áª¤ò¤«¤²ó¤·Â³¤±¤¿¥³¥ó¥Ó¤¬ÌÑÁÛÁ´³«¤ÇÂçÍ½ÁÛ
º£Ç¯¤â12·î21Æü¤ËM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¤Î·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£ÃíÌÜ¤ÎÂç²ñ¤Î¿³ºº°÷¤Ï14ÆüÊüÁ÷Í½Äê¤Î»öÁ°ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê ²¶¤¿¤Á¤À¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¡ª 1ËüÁÈ¤Î¥¨¥ó¥È¥êーÊª¸ì¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Î¿³ºº°÷¤ÏÃ¯¤¬Ì³¤á¤ë¤Î¤«¡£Ì¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡¦¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¤ÎÆó¿Í¤¬¿³ºº°÷¤ÈÂç²ñ¤ÎÅ¸Ë¾¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÌÑÁÛM-1¿³ºº°÷¤ÇºÇ¤âÍ½Â¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿³ºº¤ò¤·¤½¤¦¤ÊM-1Í¥¾¡·Ð¸³¤â¤¢¤ë·Ý¿Í
¥«¥ª¥¹²á¤®¤ëM-1¿³ºº°÷Í½ÁÛ
-Ç¯Ëö¤Ç¤¹¤Í¡£M-1¥°¥é¥ó¥×¥ê·è¾¡¤Î¿³ºº°÷¤¬14Æü¤ËÈ¯É½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÆó¿Í¤Ïº£Ç¯¤Î¿³ºº°÷¤ÏÃ¯¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
-¥Ó¥Ã¥°¥Ðー¥É¤ÏÌ¡ºÍ¤ò¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Í§ÊÝ¡¡¤¤¤ä¤Ç¤â¡¢¤¢¤¤¤Ä¸ÀÍÕ¤ÇÈÓ¿©¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£
¾®ÎÓ¡¡°ì±þ¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤ä¤·¤Ê¡£
Í§ÊÝ¡¡¤¢¤¤¤Ä¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È1¸Ä¤Ç10Ê¬¤°¤é¤¤¥³ー¥Êー»ý¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£»Ê²ñ¤È¤·¤Æ²ó¤·¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Ðー¥É¡£
¾®ÎÓ¡¡¤ß¤ó¤Ê¹¥¤¤ä¤·¡£
Í§ÊÝ¡¡¥Ó¥Ã¥°¥Ðー¥É¤¬70ÅÀ¤È¤«¤Ä¤±¤¿¤é¤á¤Ã¤Á¤ã¥¦¥±¤ë¡£¤ï¤í¤Æ¤Þ¤¦¤Ê¡£¡Ö¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¤¯¤ó¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¸ÀÍÕ¤¬Â¿¤¤¤Í¡×¤È¤«¡£ÀâÆÀÎÏ¤¢¤ë¤Ê¡£
¾®ÎÓ¡¡ºÇ¾®¸Â¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤ï¤é¤«¤»¤È¡£
Í§ÊÝ¡¡¤Ç¡¢¤¢¤¤¤Ä¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ëÎÏ¤â¶¯¤¤¤«¤é¡¢¸À¸ì²½¤Í¡¢¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¤Ê¡£
-¸À¸ì²½Ã´Åö¤Ç¤¹¤Í¡£
Í§ÊÝ¡¡¤Ç¡¢¥Í¥¯¥¿¥¤°ì¸Ä´¬¤¯¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¡£¿³ºº°÷¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç°ì¸Ä¤á¤Ã¤Á¤ã¤Ç¤«¤¤Ä»¤Ã¤Æ¡£
¾®ÎÓ¡¡¼¡½Ð¤Æ¤¯¤ë¿Í¡¢·ù¤ä¤í¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
-¿³ºº°÷ÀÊ¤Î¤É¤³¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
Í§ÊÝ¡¡²¼¼ê¤¤¤Ã¤Á¤ã¤óÃ¼¤Î¡Ê»³ÅÄ¡ËË®¤Á¤ã¤óÏÈ¡£
-¤¢¤È¤Ï¤É¤Ê¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Í§ÊÝ¡¡¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ーÀèÀ¸¤ä¤Ê¡¢¥ß¥åー¥¿¥ó¥È¡¦¥¿ー¥È¥ë¥º¤Î¡£¤¢¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æµµ¤Ë¥â¥Î¶µ¤¨¤ì¤ó¤Í¤ó¤Ç¡£ÀâÆÀÎÏ¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¾®ÎÓ¡¡¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¤ÏÎÉ¤µ¤½¤¦¡£
Í§ÊÝ¡¡ºÎÅÀ¤â¤¹¤ë¤·¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¡×¤È¤«¸À¤¦¤·¡£²¶¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ーÀèÀ¸¤¨¤¨¤È»×¤¦¤Ê¡£ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¡¢°¤«¤Ã¤¿¤è¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È¿¤Ð¤»¤ë¿Í´Ö¤Ê¤ó¤Ç¡£
¾®ÎÓ¡¡»Ò¤É¤â¤Î°Õ¸«¤âÍß¤·¤¤µ¤¤Ï¤¹¤ë¤Ê¡£
-»Ò¤É¤âÏÈ¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤Ê¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
¾®ÎÓ¡¡°ìÈÖ¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¸«¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¡Ä¡ÄÉ÷´Ö¤¯¤ó¤«¤Ê¡£
Í§ÊÝ¡¡¥¯¥ì¤·¤ó¡Ê¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ë¤Î¡©¡¡¤¢¤¤¤Ä¥¹¥«¤·¤ä¤Í¤ó¡£ËâË¡»È¤¤¤Î¥«ー¥É½¸¤á¤Æ¤ë¤È¤¤â¥¹¥«¤·¤Æ¤¿¤«¤é¡£¡ÖËÍ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¨¤¨³Ê¹¥¤¹¤ë¤«¤é¡£
-¤ä¤Ï¤ê¿³ºº°÷¤¬¥¹¥«¤¹¤Î¤Ï¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡©
Í§ÊÝ¡¡¤Û¤ó¤Þ¤Î¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤½¤³¤Ç¥¥ã¥é½Ð¤µ¤ì¤¿¤é¤³¤Ã¤Á¤â¸«¤Æ¤Æ¤·¤ó¤É¤¤¤â¤ó¤Ê¡£¤½¤ä¤Ã¤¿¤é¥¢ー¥Î¥ë¥ÉË·¤ä¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤Á¤ã¤¦¡©¡Ö¾éÃÌ¤Ï´é¤À¤±¤Ë¤·¤í¤è¡ª¡×¤¢¤Î»ý¤Á¥®¥ã¥°¤Ç°ìÀ¤É÷óÓ¤·¤¿¡£¤¢¤¤¤Ä¡¢¥Ð¥ó¥Ð¥ó¤â¤Î¸À¤¦¤·¡£¿Íµ¤¤â¤ó¤ä¤·¤Ê¡£»Ò¤É¤â¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±Ô¤¤ÌÜÀþ»ý¤Ã¤Æ¤ë¤·¡£Ã¯¤Ë¤â¶±¤Þ¤Ø¤ó¤·¡£
-É÷´Ö¤¯¤ó¤È¥¢ー¥Î¥ë¥ÉË·¤ä¡¢»Ò¤É¤âÏÈ¤Ï¤É¤Ã¤Á¤Ë¤·¤Þ¤¹¡©
Í§ÊÝ¡¡¤½¤ì¤Ï¥Æ¥ìÄ«¤Ë·è¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£¸õÊä¤Ï¤³¤Ã¤Á½Ð¤»¤ë¤«¤é¡£¾éÃÌ¤Ï´é¤À¤±¤Ë¤·¤í¤è¡ª
¾®ÎÓ¡¡´é¤À¤±¤Ë¤·¤¿¤éº¤¤ó¤Í¤ó¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Í§ÊÝ¡¡¡Ê¥¨¥Ðー¥¹¡ËÄ®ÅÄ¤¬¤É¤¦ÊÖ¤¹¤«¤¬¸«¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£Ä®ÅÄ¤Ï´é¤À¤¤¤Ö¾éÃÌ¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡£
M-1Í¥¾¡¥³¥ó¥Ó¤«¤é¤Ï¤¢¤ÎÌ¡ºÍ»Õ¤òÍ½ÁÛ
-»Ò¤É¤âÏÈ¤È¤ÏÂÐ¶Ë¤Î¡¢½ÅÄÃÏÈ¤âÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Í§ÊÝ¡¡²¶¡¢¤³¤ì°ì¿Í¤¤¤Þ¤¹¡¢½ÅÄÃ¡£½Å¤ß¤¬¤¢¤Ã¤ÆÁ´°÷¤¬¤¹¤´¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ³Ø¤Ó¤¬¤¢¤ë¿Í¡¢¡Ø¥Ù¥¹¥È¡¦¥¥Ã¥É¡Ù¤Î¥ß¥ä¥®ÀèÀ¸¤Ç¤¹¡£¥ß¥ä¥®Æ»¶õ¼ê¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÇÎ®ÇÉ¤âºî¤Ã¤Æ¤ë¤·¶µ¤¨¤ë¤Î¾å¼ê¤¤¤·¡£
-È¤¤Ç¥Ï¥¨¤È¤ì¤ë¤·¡£
Í§ÊÝ¡¡¥Ú¥ó¥¤âÅÉ¤ë¤·¡£°ì¸«²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«¤ï¤«¤é¤ó¤±¤É¡¢¸å¤Ç¸ú¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤³¤Î¸ª¤ÎÆ°¤¤ä¤Ã¤¿¤ó¤ä¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£¤¢¤Î¥À¥Ë¥¨¥ë¤â¶¯¤¯¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤Î¥·¥ã¥Ð¥¬¥¤ò¡£º£¤äÎ©ÇÉ¤Ê¤Í¡¢Ãæ¸Å¼Ö¥Ç¥£ー¥éー¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¤µ¤ó¡£·ÀÌó¤·¤¿¿Í¤ËËßºÏÇÛ¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¡£
¾®ÎÓ¡¡½ÅÄÃÏÈ¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢½÷ÀÏÈ¤âÍß¤·¤¤¤è¤Ê¡£
-¥¸¥§¥ó¥Àー¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¤¹¤Í¡£
¾®ÎÓ¡¡¡Ê³¤¸¶¡Ë¤È¤â¤³¤µ¤ó¤¬»ÐËåÌ¡ºÍ»Õ¤Î½÷ÀÏÈ¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¹Ô¤¯¤Ê¤é¡Ä¡Ä¥é¥é¤«¤Ê¡£¥¥¥é¥é¤Î¥é¥é¡£¤¢¤Î¥³¥ó¥Ó¡¢¥é¥é¤¬¼´°®¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£
Í§ÊÝ¡¡³Î¤«¤Ë¥µ¥ó¥ê¥ª¤Ã¤Æ¤ª¾Ð¤¤¹¥¤¤ä¤â¤ó¤Ê¡£µí¤Ú¤Ú¤Î³¨½Ð¤·¤Æ¤¿¤â¤ó¤Ê¡£
¾®ÎÓ¡¡¤¢¤ì¤¬º£²ó¤Î¿³ºº°÷µ¯ÍÑ¤ÎÆ÷¤ï¤»¤ä¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
-¥¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¤Ç¤Ï¥À¥á¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Í§ÊÝ¡¡¥¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¸ý¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¡£
¾®ÎÓ¡¡¤½¤¦¤ä¡£
Í§ÊÝ¡¡¤½¤ì¤À¤È¡¢º£¤³¤Î¥¸¥§¥ó¥Àー¥ì¥¹¤Î»þÂå¤Ë¡Ö½÷¤ÏÌÛ¤Ã¤È¤±¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤·¤Æ²¶¤Ï¼õ¤±»ß¤á¤Á¤ã¤¦¤Ê¡£²¶¤Ï¤½¤Ã¤Á¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤Ê¡£
-³Î¤«¤Ë¡£¤½¤ì¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¡£¤¢¤È¤Ï¤É¤Ê¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Í§ÊÝ¡¡¤½¤Î¥á¥ó¥Ä¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¤¤ÈÓ¡ËÅ¯É×¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Å¯É×¤µ¤ó¤Ï¤É¤³¹Ô¤Ã¤Æ¤âÅ¯É×¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¡£¤³¤Î¥á¥ó¥Ä¤Ë¡Ö²¿¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¡¢¤³¤Î¿Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤¯¤é¤¤ÊÑ¤Ê¤³¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¤éÅ¯É×¤µ¤ó¡£
-¤³¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¤ÎM-1Í¥¾¡·Ð¸³¼Ô¤Ç¤¹¡£
¾®ÎÓ¡¡¤¢¤È¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢ÅÁÅý·ÝÇ½·Ï¡©
Í§ÊÝ¡¡¤À¤Ã¤¿¤é¡Ø¥µ¥à¥é¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡Ù¤ÎÀéÎ¾¶¸»àÏº¡£
¾®ÎÓ¡¡À¸¿è¤Î²ÎÉñ´ì¤ä¤Ê¡£
Í§ÊÝ¡¡¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤È¤«¥Öー¥à¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤³¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¿þÌî¤ò¹¤²¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÀéÎ¾¶¸»àÏº¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¾®ÎÓ¡¡¸«¤»Êý¤¬¤¦¤Þ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¿Í¤Ï¡£»ÅÁð¤À¤È¤«¡£»ØÀè¤Þ¤Ç°Õ¼±¤òÇÛ¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
Í§ÊÝ¡¡ÀéÎ¾¶¸»àÏº¡¢¥«¥¨¥ë½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤é¤Ê¡£
-¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¿³ºº°÷Ä¹¤Ï¤É¤Ê¤¿¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾®ÎÓ¡¡¤ä¤Ã¤ÑÇ¯¾å¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Í§ÊÝ¡¡ÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡£¤À¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤ÈÇ¯¾å¤¬¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¡£Ä¶·»µ®¤È¤«¡£
¾®ÎÓ¡¡Ä¶·»µ®¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¾å¤ä¤Ã¤¿¡©
Í§ÊÝ¡¡¤¿¤Ö¤ó1ÃûºÐÄ¶¤¨¤Æ¤ë¤è¡ÊÃí¡§¼ÂºÝ¤Ï82²¯ºÐ¡Ë¡£¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤ÇÄ¶·»µ®¤¬¿³ºº°÷Ä¹¤«¤Ê¡£ÀâÆÀÎÏ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
-¤¤¤Ã¤½¤¦Å¯É×¤µ¤ó¤¬°Û¼Á¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Í§ÊÝ¡¡¤¿¤ÀÅ¯É×¤µ¤ó¡¢Ä»¿Í¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£Ä»¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¿Í´Ö¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÆóËçÈ´¤¡£
-¤³¤Î¿³ºº°÷¤ÎÉÛ¿Ø¤Ç¤¹¤È¡¢·è¾¡¥á¥ó¥Ðー¤ÏÃ¯¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Í§ÊÝ¡¡Ã¯¤¬»É¤µ¤ó¤Í¤ó¤ä¤í¤Ê¡£
¾®ÎÓ¡¡Í×¤ÏÃ¯¤¬Ä¶·»µ®¤Ë»É¤µ¤ë¤«¤ä¤Ê¡£
Í§ÊÝ¡¡¥Ó¥Ã¥°¥Ðー¥É¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤ä¤í¡£¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¤«¤Ê¡©
¾®ÎÓ¡¡¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¤«¥è¥Í¥À2000¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£
-ÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤Î¥¹¥¿¥ß¥Ê¥Ñ¥ó¤â¹¥¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
Í§ÊÝ¡¡¤á¤¾¤ó¤â¤Ê¡¢¤ª¤Ü¤³¤¤¤«¤é¤Ê¡¢´é¡£»Ò¤É¤â¤Ï¤¹¤°¥Ó¥Ã¥°¥Ðー¥É°Ï¤à¤«¤é¤Ê¡£
¥È¥ó¥Ç¥â¿³ºº°÷¤¬ÊÂ¤ÖM -1¤Î»Ê²ñ¼Ô¤Ï¡©
-¥é¥é¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¾Ð¤¤¹¥¤½÷»Ò¤ÎÆ÷¤¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
Í§ÊÝ¡¡¹ë²÷¡Ê¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡Ë¤Î¤³¤È¤òÉÝ¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤ä¡¢¤Ç¤âµí¤Ú¤Ú¤È¤«¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢´ØÀ¾¤ª¾Ð¤¤¤Ë¤ÏÌÀ¤ë¤¤¤«¡£¤È¤Ê¤ë¤È¹õÂÓ¤ÎÇÔ¼ÔÉü³è¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤³¤½¥ß¥ä¥®ÀèÀ¸¤Ï¹õÂÓ¤Î¤³¤È¤ò¸«¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ーÀèÀ¸¤â¡£¡Ö¡È¹õÂÓ¡É¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤ó¤ä¡×¤È¡£
¾®ÎÓ¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Í§ÊÝ¡¡¥ß¥ä¥®ÀèÀ¸¤È¤«¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ーÀèÀ¸¤ÏÄ©¤ó¤Ç¤¯¤ë¤ä¤Ä¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ÄÂç¹¥¤¤ä¤«¤é¡£Çç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÎÂç¹¥¤¤ä¤«¤é¡£
¾®ÎÓ¡¡¶¯¤µµá¤á¤Æ¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤±¤É¡£
Í§ÊÝ¡¡¤¤¤ä¡¢¤ªÁ°¤½¤ì¤Û¤ó¤Þ¤ËÃÎ¤é¤ó¤¹¤®¤ë¡£¥ß¥ä¥®ÀèÀ¸¤È¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ーÀèÀ¸¤Î¤³¤È¤ò¡ª
-µÕ¤Ë¹õÂÓ¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ïー¥É¥ë¤¬¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡£
Í§ÊÝ¡¡¥Ïー¥É¥ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢Éé¤±¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤ì°ìÈÖ¥ß¥ä¥®ÀèÀ¸¤Î¹¥¤¤Ê¥Ñ¥¿ー¥ó¡£¥À¥Ë¥¨¥ë¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤ä¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡£ÊÒÂ¥±¥¬¤·¤Æ¤â¡¢¤¸¤ã¤¢Äá¤Î¹½¤¨¤Ç¹Ô¤±¤Ã¤Æ¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¹¥¤¤ä¤«¤é¡£
-ÅÁÅý·ÝÇ½ÏÈ¤Ç¤¢¤ëÀéÎ¾¶¸»àÏº¤Ï¤É¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬¹¥¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡£
Í§ÊÝ¡¡¤¢¤¤¤Ä¡¢·ì¤¬Âç¹¥¤¤ä¤«¤é¤Ê¡£·ì¤È¶âÈ±¤¬Âç¹¥¤¡£
¾®ÎÓ¡¡¶âÈ±¹¥¤¤è¤Ê¡£¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¤Î¥¬¥¯¤«¡£
Í§ÊÝ¡¡¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥È¤¬Âç¹¥¤¤ä¤«¤é¤Ê¡£
¾®ÎÓ¡¡ÀéÎ¾¶¸»àÏº¤Ï¿¿¶õ¤ËÉ¼¤òÆþ¤ì¤ë¤Ê¡£
-Ä¶·»µ®¿³ºº°÷Ä¹¤ÏÃ¯¤¬µ¤¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Í§ÊÝ¡¡¤³¤ì¤ÏÀäÂÐ¡¢¹ë²÷¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ùー¤ä¤ó¤¬¤Í¡¢¥à¥¥à¥¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤Î¶ÚÆù¤Ç¤¿¤Ö¤ó¹Ô¤¯¤È»×¤¦¤«¤é¡£¥Í¥¿¤Ê¤ó¤«¤â¤¦¸«¤Æ¤Ê¤¤¤ä¤í¡£
¾®ÎÓ¡¡Ä¶·»µ®¤Ï¸«¤Æ¤Ê¤¤¤Í¡£
-¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¾Ð¤¤ÈÓ¤ÎÅ¯É×¤µ¤ó¤Ï¤É¤Ê¤¿¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤«¡©
Í§ÊÝ¡¡Å¯É×¤µ¤ó¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤³¤ì¤Ï¡£Å¯É×¤µ¤ó¤À¤±¤¬°ìÈÖ¤ï¤«¤é¤Ø¤ó¤Ê¡£
¾®ÎÓ¡¡Å¯É×¤µ¤ó¤Ï¤½¤ÎÆü¤Î½ÐÍè¤Ç¸«¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
-Å¯É×¤µ¤ó¤¬¤É¤³¤ËÆþ¤ì¤ë¤«¤¬¸°¤ò°®¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Í§ÊÝ¡¡¥äー¥ì¥ó¥º¡¢¥É¥ó¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¢¤¿¤ê¤Î¤É¤Á¤é¤¬Å¯É×¤µ¤ó¤ò¼êäÆ¤á¤Ë¤¹¤ë¤«¡£
-¡Ä¡Ä¤³¤ì·ë¶ÉMC¤Îº£ÅÄ¡Ê¹Ì»Ê¡Ë¤µ¤ó¤¬°ìÈÖÂçÊÑ¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
Í§ÊÝ¡¡¤½¤¦¤À¡¢º£ÅÄ¤µ¤ó¤âÂå¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¨¤¨¤ó¤«¤Ê¡¢¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡£¤¸¤ã¤¢¥Ó¥Ã¥°¥Ðー¥É¤¬¤½¤Ã¤Á¹Ô¤¯¤ó¤«¡¢º£ÅÄ¤µ¤ó¤È¤³¤Ë¡£MC¤¦¤Þ¤¤¤«¤é¡£
¾®ÎÓ¡¡¾å¸ÍºÌ¤âÂå¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤«¤Ê¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Ðー¥É¤ä¤«¤é¡£
-¥Ó¥Ã¥°¥Ðー¥É¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÂ½¿§¤Î¤Ê¤¤Êý¤Ï¡Ä¡£
¾®ÎÓ¡¡Îï»Ò¤«¤Ê¡¢¤³¤Áµµ¡Ê¤³¤Á¤é³ë¾þ¶èµµÍ¸ø±àÁ°ÇÉ½Ð½ê¡Ë¤Î¡£
Í§ÊÝ¡¡±Ñ¸ì¤âÃý¤ì¤ë¤·¡¢ÅÜ¤ì¤ë¤·¤Ê¡£
¾®ÎÓ¡¡°ì±þ¡¢·Ù»¡´±¤ä¤·¡£Ä¶·»µ®¤ÈÀéÎ¾¶¸»àÏº¤¬Ùæ¤á¤Æ¤â¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ä¤í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿À¾ß·Àé±û¡¡