¡ÒÂ¿º§¤µ¤ó¡Ó¡ÖÎø°¦¤Î¾ÞÌ£´ü¸Â¤Ï10Ç¯¡×85ºÐ¡È»³¤Á¤ã¤ó¡É¤ÎÇËÅ·¹Ó¿ÍÀ¸¡¡£³ÅÙ¤Î·ëº§¤ÈÊÌÎ¥¡¢¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡ÖºÇ¹â¤ÎÈ¼Î·¡×¤È¤Ï
Åìµþ¡¦Áã³û¤Ë¤¢¤ëÄ«¤«¤é°û¤á¤ë¼ò¾ì¡ÖÄ«¤á¤·¼ò¾ì ¥Ê¥Ë¥³¥ì¿©Æ²¡×¡£¤½¤³¤Ë¡È¥Ð¥Ä£³¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¾ïÏ¢µÒ¡É¤¬¤¤¤ë―¤½¤ó¤Ê±½¤òÊ¹¤¤Ä¤±¡¢µ¼Ô¤¬¤µ¤Ã¤½¤¯¤ªÅ¹¤ØÆÍ·â¡£¡Ö10Ç¯¥¹¥Ñ¥ó¤ÇÁê¼ê¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿·ë²Ì¡¢¥Ð¥Ä£³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤½¤ÎÃË¤ÎÀµÂÎ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¸×¥ÎÌç¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍýÅ¹¤òÇË²õ¤·¤¿¤È¹ë¸ì¤¹¤ëÁã³û¤Î¼ò¾ì¤Î¡È¥Ð¥Ä£³¥ì¥¸¥§¥ó¥É¾ïÏ¢µÒ¡É
¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍýÅ¹¤ò°ìÈÕ¤ÇÇË²õ¡¢¹Äµï¤Î¶á¤¯¤ÇÂç·ö²Þ¡Ä¿ô¡¹¤ÎÉðÍ¦ÅÁ
¤ªÅ¹¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿µÒ¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤ë¥«¥¦¥ó¥¿ー¤ÎÃ¼¤Ë¡¢¿è¤Ê¥Ï¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¿Â»Î¤¬¤Ò¤È¤ê¡£¾ïÏ¢µÒ¤«¤é¤Ï¡È»³¤Á¤ã¤ó¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë85ºÐ¤ÎÌ¾ÊªµÒ¤À¡£
³«¸ý°ìÈÖ¡¢¡ÖÃÏÂ¢ÄÌ¤ê¤Ë¹õ»³¤Î¿Í¤À¤«¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤À¤¤¤¿¤¤²¶¤¬·ö²Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤À¡ª¡×¤È¹ë²÷¤Ë¾Ð¤¦¡£
1940Ç¯¡¢ÆüÃæÀïÁè¤¬·ã²½¤¹¤ë¤µ¤Ê¤«¤ËÀÅ²¬¸©¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿»³¤Á¤ã¤ó¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¡ÈË½¤ì¤óË·¡É¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¡¢¹â¹»¿Ê³Ø¤Ï¼«Á³¾ÃÌÇ¡£16ºÐ¤Ç¾åµþ¤·¡¢¸×¥ÎÌç¤Î¶¾Çþ²°¤Ë½»¤ß¹þ¤ß¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê»³¤Á¤ã¤ó¤Î¾åµþ¤ÎÆ°µ¡¤Ï¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤À¡£
¡Ö²¶¤ÏÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤Ê¡£¤Ò¤Ð¤ê¤Ë²ñ¤¤¤ËÅìµþ¤ËÍè¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤ó¤À¤è¡ª¡×(»³¤Á¤ã¤ó¡¢°Ê²¼Æ±)
¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾åµþ¤·¤Æ¿¿¤ÃÀè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹Äµï¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡£
¡ÖÅÄ¼Ë¤â¤ó¤À¤«¤é‼ ¹Äµï¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è‼¡×
½é¤á¤Æ¸«¤ë¹Äµï¤Ë´¶Æ°¤·¡¢´Ñ¸÷µ¤Ê¬¤Ç¼þÊÕ¤ò¤¦¤í¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÆÍÁ³¡¢¼ã¼Ô£µ¿Í¤ËÍí¤Þ¤ì¤¿¡££±ÂÐ£µ¤Î·ö²Þ¤ò»Ï¤á¡¢¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë»³¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤â¤«¤Ê¤ê¤ÎÄË¼ê¤òÉé¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö£µ¿ÍÁê¼ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é²¶¤â¥À¥áー¥¸Âç¤¤«¤Ã¤¿¤è¡£Ìë¤Ë¥¯¥¿¥¯¥¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Äµï¤Î¹¾ì¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¿¤é¤µ¡¢²ûÃæÅÅÅô¤Ç¥Ðー¥Ã¤È¾È¤é¤µ¤ì¤Æ¤è¡£ÌÜ¤ò³«¤±¤¿¤é¤ª½ä¤ê¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¸òÈÖ¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç°ìÇñ¡£Ä«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¶¾Çþ²°¤Î¼ÒÄ¹¤¬¼Ö¤Ç·Þ¤¨¤ËÍè¤¿¤ó¤À¤è¡×
¤³¤¦¤·¤ÆÀµ¼°¤Ë¶¾Çþ¿¦¿Í¤È¤·¤Æ¤Î½¤¶È¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿»³¤Á¤ã¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤â´Î¿´¤Î¶¾Çþ¤Ïºî¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢±ä¡¹¤È½ÐÁ°¤ÎËèÆü¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤é¤ì¤ë¤«¡ª¡×¤È¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¡¢£±Ç¯Â¤é¤º¤ÇÅ¹¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤¢¤È¡¢Ï»ËÜÌÚ¤ÎÊÆ·³¸æÍÑÃ£¤ÎÍÎ¿©²°¤ÇÏÓ¤òËá¤¤¤¿¡£
¤½¤Î´Ö¤Ë¤â¡¢µÒ¤È¤·¤ÆË¬¤ì¤¿¸×¥ÎÌç¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍýÅ¹¤ò¡ÖÀÜµÒÂÖÅÙ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤«¤é¡¢¡Ö°ìÈÕ¤Ë¤·¤Æ¤Ö¤Ã²õ¤·¤¿¡×¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¹ë¸ì¤¹¤ë¡£ËÜÅö¤Ë²õ¤·¤¿¤Î¤«¡Ä¿¿µ¶¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢ËÜ¿Í¤¤¤ï¤¯¡Ö±Ä¶È¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢·Á¤¢¤ë¤â¤Î¤ÏÁ´ÉôÊ´¡¹¤Ë¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï·Ù»¡¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Ê¤¼¤«Å¹Â¦¤ÈÏÂ²ò¤¬À®Î©¤·¡¢ÌµºáÊüÌÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¥Ïー¥É¥âー¥É¤Î»³¤Á¤ã¤ó¤Ë¤â¡¢¤Ä¤¤¤ËÎø¤ÎÉ÷¤¬¿á¤¯―¡£
Îø¤ËË°¤¤ëÂ®ÅÙ¤Ï¡Ö10Ç¯¡×
£±²óÌÜ¤Î·ëº§¤Ï20ºÐ¤Î¤È¤¡£¤ªÁê¼ê¤Ï£±ºÐÇ¯¾å¤ÎÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¡£½Ð²ñ¤¤¤ÏÂçÄÍ¤Ë¤¢¤ë¹Ô¤¤Ä¤±¤ÎµÊÃãÅ¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ê¥ó¥Ñ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢
¡Ö°ã¤¦¤è¡ª ²¶¤¬¿§ÃË¤À¤«¤é¡¢¤¢¤Ã¤Á¤¬Í¶ÏÇ¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤è‼¡×¤È¡¢¤Ê¤¼¤«¸Ø¤é¤·¤²¤Ë¸ì¤ë¡£²£ÊÂ¤Ó¤ÎÀÊ¤Ç±Ç²è¤ÎÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤ÇÃÓÂÞ¤Î±Ç²è´Û¤Ø¡£¤½¤³¤«¤é°ìµ¤¤ËÎø¤¬¿Ê¤ß¡¢È¾Ç¯¸å¤Ë¤ÏÈà½÷¤Î¡Ö°ì½ï¤Ë½»¤â¤¦¡×¤Î°ì¸À¤Ç¤½¤Î¤Þ¤ÞÆþÀÒ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÁÇËÑ¤Ê»Ò¤Ç¤µ¡¢¤Þ¤À20ºÐ¤Î·»¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿²¶¤Ï¡¢²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë²Ç¤Î¥Úー¥¹¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤è¡£¤Þ¤¢£±¿Í¤¬£²¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤ÇÀ¸³è¼«ÂÎ¤Ï¤¿¤¤¤·¤ÆÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¡Ø·ëº§¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤«¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×
¤ä¤¬¤Æ£²¿Í¤ÏÂçÄÍ¤ËÍýÈ±Å¹¤ò³«¤¡¢ÃË¤Î»Ò¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢½çÉ÷ËþÈÁ¤Ë¸«¤¨¤¿·ëº§À¸³è¤Ï10Ç¯¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»³¤Á¤ã¤ó¤ÏÃ¸¡¹¤È¸À¤¦¡£
¡ÖÉâµ¤Áê¼ê¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤µ¡£¤½¤ì¤ò²Ç¤Ë¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡£¤¸¤ã¤¢¤½¤Î¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤É¤¦¤¾¡£¤¿¤À¤·ÍýÈ±Å¹¤Ï»ä¤¬¤â¤é¤¦¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×
¤³¤¦¤·¤Æ»³¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢ÍýÈ±Å¹¤âºâ»º¤â¤¹¤Ù¤ÆÃÖ¤¤¤Æ¡¢¿È°ì¤Ä¤Ç²È¤ò½Ð¤¿¡£
30ºÐ¤Ë¤·¤Æ£²²óÌÜ¤Î·ëº§¤Î¤ªÁê¼ê¤Ï¡¢Éâµ¤Áê¼ê¤À¤Ã¤¿£´ºÐ²¼¤Î½÷À¡£¡Ö¾®ÊÁ¤Ç¥¥åー¥È¤Ê»Ò¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢ÃË¤Î»Ò¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Î·ëº§À¸³è¤â¤Þ¤¿10Ç¯¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£Î¥º§ÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢»³¤Á¤ã¤ó¤ÏÌ¯¤ËÀ¶¡¹¤·¤¤É½¾ð¤Ç¡¢
¡ÖÀµÄ¾¡¢¡ØË°¤¤¿¡Ù¤Î°ì¸À¤Ê¤ó¤À¤è¡×
¤ÈÃÇ¸À¡£
¡Ö£µÇ¯ÌÜ¤Þ¤Ç¤Ï¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç²á¤´¤»¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤³¤ò²á¤®¤ë¤ÈµÞ¤ËÌ£µ¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ²È¤Ë¤âµ¢¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢·ö²Þ¤âÁý¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢·ë¶É¡¢ÊÌ¤Î¿Í¤ËÁö¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£²¶¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎø°¦¤äÉ×ÉØ¤Î¾ÞÌ£´ü¸Â¤Ï10Ç¯¡£¤½¤ì°Ê¾å¤Ï¸Â³¦¤À¤Ê¡×
¤½¤Îº¢¡¢ºÊ¤«¤é¡ÖÅÄ¼Ë¤Î»¥ËÚ¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢»³¤Á¤ã¤ó¼«¿È¤â»¥ËÚ¤ÏÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¯Ç®ÎÌ¤Ï¤â¤¦¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤Î¥º§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤³¤¦¤·¤Æ40ºÐ¤Ç£²²óÌÜ¤ÎÎ¥º§¤ò·Ð¸³¤·¤¿»³¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À£³²óÌÜ¤Î¥É¥é¥Þ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
40ºÐ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¡ÈºÇ¹â¤ÎÁêËÀ¡É
£³²óÌÜ¤Î·ëº§¤Ï¡¢»³¤Á¤ã¤ó¤¬40ºÐ¤Î¤È¤¤ËÆÍÁ³¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï¡¢¹Ô¤¤Ä¤±¤ÎµÊÃãÅ¹¤ËÍ§¿Í¤¬Ï¢¤ì¤Æ¤¤¿½÷À¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¾®¤µ¤¤¤±¤ÉÌÀ¤ë¤¯¤Æ¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤ÆÌÌÇò¤¤ÅÛ¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¤¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¡Ö£³¿ÍÌÜ¤Î·ëº§Áê¼ê¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦»Ò¤¬¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¡¢¿´¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Àª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤¹¤°¤Ë¸òºÝ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢È¾Ç¯¤â¤·¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¶ð¹þ¤ÇÆ±À³¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£¤Û¤Ü·ëº§¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¤è¤¦¤Ê´Ø·¸À¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ëÆü¡¢£²¿Í¤¬ÄÌ¤¦¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Î¥Þ¥Þ¤«¤éÆÍÁ³¤ÎÀâ¶µ¤¬Èô¤ó¤À¡£¡ÖÀÒ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ±ü¤µ¤ó¤¬¶òÃÔ¤Ã¤Æ¤¿¤è¡£»³¤Á¤ã¤óÀÒÆþ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Î¡©¡×
¡Ö°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤ó¤À¤·¡¢´Ø·¸¤Íー¤À¤í¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿»³¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö½÷À¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤è¡×¤È¥Þ¥Þ¤«¤é°ì³å¤µ¤ì¡¢¡Ö¤ï¤«¤Ã¤¿¤è～¡×¤È´ÑÇ°¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÆþÀÒ¡£·ë²Ì¡¢Æ±À³³«»Ï¤«¤é£±Ç¯°ÊÆâ¤Ç£³²óÌÜ¤Î¥´ー¥ë¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ£³²óÌÜ¤Î·ëº§À¸³è¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö£³¿ÍÌÜ¤¬°ìÈÖÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Í¡£°û¤ß¤Ë¤¤¤¯¤È¾ÆÃñ¤ò¤¬¤Ö°û¤ß¤·¤Æ¡¢¤½¤Î°û¤ß¤Ã¤×¤ê¤¬ºÇ¹â¤Ê¤ó¤À¤è¡£Îø°¦¤È¤«É×ÉØ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Í§Ã£¤Î±äÄ¹¤ß¤¿¤¤¤Ê´Ø·¸¤Ç¤µ¡£¤³¤¤¤Ä¤¬ÃË¤À¤Ã¤¿¤éÀäÂÐÂç¿ÆÍ§¤À¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ³Ú¤À¤·¡¢¤è¤¯£²¿Í¤Ç°û¤ßÊâ¤¤¤Æ¤¿¤è¡×
¤½¤ó¤Ê¡ÈºÇ¹â¤ÎÁêËÀ¡É¤È¤Ï¡¢¤Ê¤¼Î¥¤ìÎ¥¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö10Ç¯Á°¤Ë¤¯¤âËì²¼½Ð·ì¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂçÄÍ¤Ç°û¤ó¤Ç¤¿¤éÅÅÏÃ¤¬¤¤Æ¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤ËµÞ¤¤¤Ç¶î¤±¹þ¤ó¤À¤±¤É¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤Ê¡Ä¡×
¤½¤ì¤Þ¤Ç¹ë²÷¤ËÃý¤Ã¤Æ¤¤¤¿»³¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ¼¤¬¡¢¾¯¤·ÄÀ¤à¡£¤½¤ÎÎÔ¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¤Ë¶»¤òÆÍ¤«¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â³ÎÇ§¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ã¤Æ¡ÄÎ¥º§¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ»àÊÌ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ä¤Þ¤ê»³¤Á¤ã¤ó¡¢¥Ð¥Ä£²¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¤¹¤ë¤È»³¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢ÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤Æ°ì¸À¡£
¡Ö¤¨¤Ã²¶¤Ã¤Æ¥Ð¥Ä£²¤Ê¤Î¡© ¤¢～¤½¤Ã¤«¡Ä¤´¤á¤ó¤´¤á¤ó¡ª¡×
¥Ð¥Ä£³°Ê¾å¤ÎÃË½÷¤Î¿ÍÀ¸¤òÊ¹¤¯ËÜÏ¢ºÜ¡ØÂ¿º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¼«¸Ê¿½¹ð¥ß¥¹¤Ëµ¼Ô¤ÏÆ°ÍÉ¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¼èºà¤â½ªÈ×¡ÄºÇ¸å¤Î¼ÁÌä¤È¤·¤Æ¡ÖÎø°¦¤âÉ×ÉØ¤â¾ÞÌ£´ü¸Â¤Ï10Ç¯¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿»³¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¤Ê¤¼£³²óÌÜ¤Î·ëº§À¸³è¤Ï35Ç¯Â³¤¤¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢
¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤ÆÈè¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢·ö²Þ¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Æ¤º¤Ã¤È±ßËþ¤À¤Ã¤¿¡££²¿ÍÌÜ¤Þ¤Ç¤Ï¸þ¤³¤¦¤«¤é¥¢¥¿¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¤±¤É¡¢£³¿ÍÌÜ¤Ï²¶¤¬¹û¤ì¤¿¤ó¤À¤è¡£ºÇ¸å¤Ë°ìÈÖ¤¤¤¤¿Í¤Ë¹Ô¤Ãå¤¤¤¿¤Ê¡×
¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡££³¼þ¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡ÈËÜÊª¤ÎÈ¼Î·¡É¡£»³¤Á¤ã¤ó¤ÎÇËÅ·¹Ó¿ÍÀ¸¤Ë¤âÁÇÅ¨¤Ê¥í¥Þ¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÌÚ²¼Ì¤´õ¡¡½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸ÉôÆÃ½¸ÈÉ