¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£ÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤è¡×J2¤Ç¤Î»óÉú¡¢¿ô¤¨¤Æ16Ç¯¡Ä¥¸¥§¥ÕÀéÍÕ¤¬Èá´ê¤Î¾º³Ê¡¡
¡¡¢¡J1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡¡¡ÀéÍÕ1¡¼0ÆÁÅç¡Ê13Æü¡¢¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡ÀéÍÕ¤¬¾¡Íø¤ò¼ý¤á17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ÂçµÜ¤È¤Î½à·è¾¡¤ò3ÅÀº¹¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿ÀéÍÕ¤Ï¡¢Á°È¾¤Ï·èÄêµ¡¤òºî¤ë¤âÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º¡£¤¹¤ë¤È¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤ÆÆÁÅç¤ÎÌÔ¹¶¤ËÁø¤¤¡¢¸·¤·¤¤»þ´ÖÂÓ¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·GK¼ã¸¶ÃÒºÈ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤¬Èô¤Ó½Ð¤ë¤Ê¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤³¤Î¶ì¶¤ò¤·¤Î¤¤¤À¡£
¡¡¤¹¤ë¤È69Ê¬¡¢¹â¶¶°íÚð¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤ò»ý¤Á¾å¤¬¤ë¤È¥¯¥í¥¹¤ò½³¤ê½Ð¤·¡¢Áö¤ê¹þ¤ó¤À¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¥¸¥å¥Ë¥ª¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£ÀéÍÕ¤Ï¤³¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤ê»î¹ç½ªÎ»¡£6ÅÙÌÜ¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¾º³Ê¤òÄÏ¤ó¤À¡£
¡¡ÀéÍÕ¤Ï1993Ç¯¤ÎJ¥ê¡¼¥°³«Ëë»þ¤Ë»²Æþ¤·¤¿¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë10¡×¤Î°ì¤Ä¡£2005¡¢06Ç¯¤Ë¤Ï¥Ê¥Ó¥¹¥³¥«¥Ã¥×¤òÀ©¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢09Ç¯¤Ë¹ß³Ê¤·¤Æ°Ê¹ß¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÇÔÂà¤òµÊ¤¹¤ë¤Ê¤É¸·¤·¤¤Àï¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£º£Ç¯¤â¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï°ì»þ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¤â¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï3°Ì¤È¤Ê¤ê¼«Æ°¾º³Ê¤òÆ¨¤¹·ë²Ì¤Ë¡£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½à·è¾¡¤Ç¤â3ÅÀ¤òÀè¹Ô¤µ¤ì¤ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖWin by All(Á´°÷¤Ç¾¡¤Ä)¡×¤Î¥¯¥é¥ÖÍýÇ°¤ÇÈá´ê¤Î¾º³Ê¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¥¸¥å¥Ë¥ª¤Î¥´¡¼¥ë¤òDAZN Japan¸ø¼°X¤¬¸ø³«¡£¡Ö°úÊ¬¤±¤Ç¤â¾º³Ê¤Î¥¸¥§¥Õ¤¬¶Ñ¹ÕÇË¤Ã¤¿¡£¤È¤¦¤È¤¦¥¸¥§¥Õ¤¬¤¯¤ë¤Î¤«¡Ä¡×¡ÖÆþ¤Ã¤¿»þ¤Î´¿À¼¤¬¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤¡×¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥ê¥¨¤ò½ü¤¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë10ÀªÂ·¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥¸¥§¥Õ¤µ¤ó¡£J1¾º³Ê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£ÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£