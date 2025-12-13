¥Ë¥¿¥Þ±ØÄ¹¼ÒÁò¡¢ÊÌ¤ìÀË¤·¤à¡¡ÏÂ²Î»³ÅÅÅ´µ®»Ö±Ø¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤é
¡¡ÏÂ²Î»³ÅÅÅ´µ®»Ö±Ø¡ÊÏÂ²Î»³¸©µª¤ÎÀî»Ô¡Ë¤Î2ÂåÌÜÇ±ØÄ¹¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢11·î¤Ë»à¤ó¤À»°ÌÓÇ¡Ö¥Ë¥¿¥Þ¡×¤Î¼ÒÁò¤¬13Æü¡¢±Ø¤Ç±Ä¤Þ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤é¤¬ÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤ó¤À¡£Áòµ·°Ñ°÷Ä¹¤Î¾®Åè¸÷¿®¼ÒÄ¹¤¬¡ÖÌ¾ÍÀÆÃÊÌ±ØÄ¹¡×¤È¤¹¤ëºÇ¸å¤Î¼Îá¤ò¹ð¤²¤¿¡£
¡¡¸¥²ÖÂæ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î²ÖÂ«¤ä¼ê»æ¡¢¥¥ã¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É¤¬¶¡¤¨¤é¤ì¤¿¡£¼Ì¿¿¤Î¥Ë¥¿¥Þ¤ÏË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢¥Þ¥ó¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤Æ¤ê¤ó¤È¤·¤¿É½¾ð¡£±ØÄ¹Âå¹Ô¤ÎÇ¡Ö¤è¤ó¤¿¤Þ¡×¤â»²Îó¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¸©¾åÉÙÅÄÄ®¤Î³°¹ñ¸ì»ØÆ³½õ¼ê¡ÊALT¡Ë¥µ¥é¡¦¥Ý¥ó¥Á¥ã¡¼¥É¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤Ï¡Ö2Ç¯Á°¤«¤éµ®»Ö±Ø¤Ë²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Í§Ã£¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¤µ¤ß¤·¤¤¡×¤ÈÎÞ¤ò¿¡¤Ã¤¿¡£²¬»³»ÔÆâ¤Ç½¦¤ï¤ì¤¿¥Ë¥¿¥Þ¤Ï2015Ç¯¡¢2ÂåÌÜ¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¡£