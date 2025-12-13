£µÇ¯Ï¢Â³Äê°÷³ä¤ì¤Î³³¤Ã¤×¤Á¹â¹»¡¢¹»Ä¹¤Î²þ³×¤¬¹¥Ä´¡Ä½ÉÇñ¸¦½¤¤Ï£Â£Â£Ñ¡¦½¤³ØÎ¹¹Ô¤Ï¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼
¡¡£µÇ¯Ï¢Â³¤ÇÄê°÷³ä¤ì¤È¤¤¤¦³³¤Ã¤×¤Á¤Î¾õÂÖ¤Ê¤¬¤é¡¢²þ³×¤ò¿Ê¤á¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä¿Íµ¤¤ò²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ëÂçºåÉÜÎ©¹â¹»¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡»þÂå¤Ë¤½¤°¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿À¸ÅÌ»ØÆ³¤Î²þÁ±¤äÀ¸ÅÌ¤ÎÀ¼¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿£Ð£Ò³èÆ°¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¡¢»Ö´ê¼Ô¿ô¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤À¡££²£°£°£²Ç¯¤Î³«¹»»þ¤ËÀ¸ÅÌ»ØÆ³¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿ÀèÀ¸¤¬¹»Ä¹¤È¤·¤ÆÌá¤ê¡¢ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¡£¡ÊÍüÌÚÈþ²Ö¡Ë
¡¡¡Ö½ÉÇñ¸¦½¤¤òÇÑ»ß¡££Â£Â£Ñ¤Ê¤É¤òÆüµ¢¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÏÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥·¡¼¤Ø£²Æü´Ö¹Ô¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÉÜÎ©È¬Èø¿éæÆ¹â¡ÊÂçºåÉÜÈ¬Èø»Ô¡Ë¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢£²Ç¯Á°¤ËÝæ²ìÁï¹»Ä¹¡Ê£¶£¶¡Ë¤¬ÃåÇ¤¤·¤Æ¤«¤é¼ê¤¬¤±¤¿²þ³×¤ÎÆâÍÆ¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡¡Æ±¹â¤Ï£°£²Ç¯¡¢È¬ÈøÅì¤ÈÈ¬ÈøÆî¤Î£²¹»¤òÅý¹ç¤·¤Æ³«¹»¤·¤¿¡£ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿³Ø¹»¤À¤¬¡¢£²£±Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤ÏÄê°÷³ä¤ì¤¬Â³¤¯¡£ÂçºåÉÜÎ©¹â¹»¤Ï¡Ö£³Ç¯Ï¢Â³¤ÇÄê°÷³ä¤ì¡×¤¬ºÆÊÔÀ°È÷ÂÐ¾Ý¤Î»ØÉ¸¤Î¤¿¤á¡È²«¿®¹æ¡É¾õÂÖ¤À¤¬¡¢»Ö´ê¼Ô¿ô¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö£±£³Ç¯Á°¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡Ýæ²ì¹»Ä¹¤Ï£²£³Ç¯½Õ¤Ë¹»Ä¹¤È¤·¤ÆÉëÇ¤¤·¤¿ºÝ¡¢À¸ÅÌ»ØÆ³ÉôÄ¹¤È¤·¤Æ¼«¤é¤¬Äê¤á¤¿¸·¤·¤¤»ØÆ³¤¬º£¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤ÏÃÙ¹ï¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Ê¤É¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¤¬Â¿¤¯¡¢£µÆüÏ¢Â³¤ÎÁáÄ«ÅÐ¹»¤ä£±£°£°£°»ú¤ÎÈ¿¾ÊÊ¸¤Ê¤É¤ò²Ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡££¸Ç¯¶Ð¤á¤ÆÂ¾¹»¤Ø°Ü¤ê¡¢£±£³Ç¯¤ò·Ð¤ÆÌá¤ë¤È¡¢ÃÙ¹ïÎ¨¤Ï²¼¤¬¤ê¡¢À¸³èÂÖÅÙ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿À¸ÅÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»ØÆ³Ë¡¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏ°è¤ÎÉ¾È½¤Ï¡ÖÂ©¶ì¤·¤¤³Ø¹»¡×¡£ÃÊ³¬Åª¤Ê»ä³ØÌµ½þ²½¤äÉÜÎ©¹â¹»¤Î³Ø¶èÀ©ÅÙÅ±ÇÑ¤Ç¼õ¸³À¸¤ÎÁªÂò»è¤¬¹¤¬¤ëÃæ¡¢Æ±¹â¤Ï·É±ó¤µ¤ì¡¢£±£¸¡Á£²£³Ç¯ÅÙÆþ»î¤Ç¤Ï£²£°Ç¯ÅÙ¤ò½ü¤Äê°÷³ä¤ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ýæ²ì¹»Ä¹¤Ï¡¢¡Ö»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤»ØÆ³Ë¡¤¬»Ò¤É¤â¤Î¸µµ¤¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¡¢²þ³×¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£¤Þ¤º¼ê¤òÉÕ¤±¤¿¤Î¤Ï·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î¥ë¡¼¥ë¡£³ØÆâ¤Î»ÈÍÑ¤Ï¶Ø»ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢À¸ÅÌ¤«¤é°Õ¸«¤òÊ¹¤¼è¤ê¡¢Êü²Ý¸å¤À¤±¤Ï»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÊÑ¹¹¡£¥ë¡¼¥ë¤¬¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ÃëµÙ¤ß¤Î»ÈÍÑ¤â²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¼õ¸³¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¤¬Â¿¤¤¶áÎÙ¤Î£¹Ãæ³Ø¹»¤ä³Ø¹»ÀâÌÀ²ñ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢½¤³ØÎ¹¹ÔÀè¤òËÌ³¤Æ»¤ä²Æì¤«¤é¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤ËÊÑ¤¨¤¿¡£¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ï³°Éô¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ËÍê¤ó¤Ç¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¡¢£Ó£Î£Ó¤ä³Ø¹»°ÆÆâ¤Ç¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬¾Ð´é¤Ç²á¤´¤¹ÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
¡¡£²Ç¯¤ÎÀ¸ÅÌ¡Ê£±£¶¡Ë¤Ï¡ÖÆþ³ØÁ°¤Ï¸·¤·¤¤³Ø¹»¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÀèÀ¸¤¿¤Á¤¬À¸ÅÌ¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ø¹»¤¬¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡²þ³×¤Ï»Ö´ê¼Ô³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤Î¡È¿Íµ¤¼è¤ê¡É¤Ë¤â¼è¤é¤ì¤«¤Í¤º¡¢»¿Æ±¤·¤¤ì¤Ê¤¤¶µ°÷¤äÀ¸ÅÌ¤â¤¤¤¿¤¬¡¢Ýæ²ì¹»Ä¹¤Ï¡Ö³Ø¹»¤ò¤Ä¤Ö¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë²¿¤Ç¤â¤ä¤ë¡×¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¿Ê³Ø»ØÆ³¤Ï¶¯²½¤·¡¢ÆÃ¿Ê¥¯¥é¥¹¤òÀß¤±¤¿¡£
¡¡»Ö´ê¼Ô¿ô¤Ï£²£³Ç¯ÅÙ¤Î£±£¶£´¿Í¤«¤é¡¢£²£´Ç¯ÅÙ¤Ï£±£·£¹¿Í¡¢£²£µÇ¯ÅÙ¤Ï£±£¹£²¿Í¤ÈÁý²Ã¡£¾¯»Ò²½¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ£²£µÇ¯ÅÙ¤ÏÄê°÷¤ò£±¥¯¥é¥¹¸º¤é¤·¡¢ÇÜÎ¨¤ÏºÇ¤âÄã¤«¤Ã¤¿£²£³Ç¯ÅÙ¤Î£°¡¦£¶£¸ÇÜ¤«¤é£°¡¦£¹£¶ÇÜ¤Þ¤Ç²óÉü¡£Äê°÷½¼Â¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¤À¡£
¡¡£±£±·î¾å½Ü¤Ë¤Ï¡Ö¥é¡¼¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ò½é¤á¤Æ¼Â»Ü¡£¡Ö¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ê³Ø½¬¡Ë¡×¤È¡Ö¥Ð¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊµÙ²Ë¡Ë¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¡¢À¸ÅÌ¤Ï³Ø¹»¤Ë¤ÏÍè¤º¡¢²ÈÂ²¤é¤ÈÇîÊª´Û¤Ê¤É¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤ê¡¢½Ð¿ÈÃæ³Ø¹»¤Ç¶µ°÷¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤ò¸«³Ø¤·¤¿¤ê¤·¤¿¡£Ã´Åö¤·¤¿¾åºä·¼ÂÀ¶µÍ¡¡Ê£³£¸¡Ë¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬¼çÂÎÅª¤Ë·×²è¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡Ýæ²ì¹»Ä¹¤Ï¡Öºß¹»À¸¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¼«Å¾¼Ö¤ÇÄÌ³Ø¤¹¤ëÃÏ¸µ¤Î»Ò¡£ÊÙ¶¯¤·¤¿¤¤»Ò¤âÉô³è¤ò¤·¤¿¤¤»Ò¤âÀ¸¤À¸¤¤È³Ø¤Ù¤ëÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¸øÎ©¹â¹»¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¡¢²þ³×¤ò´Ë¤á¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸«¿ø¤¨¤ë¡£
ÉÜÎ©¹â¹»¤Ê¤·¤Ï£´£³»ÔÄ®Â¼Ãæ£±£±»ÔÄ®Â¼¤Ë
¡¡¾¯»Ò²½¤ÏµÞÂ®¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¹â¹»ºÆÊÔ¤ÏÉÔ²ÄÈò¤À¡£
¡¡£²£°£²£µÇ¯£³·î¤ÎÂçºåÉÜÆâ¤Î¸øÎ©Ãæ³Ø¹»Â´¶È¼Ô¿ô¤ÏÌó£¶Ëü£¶£°£°£°¿Í¤È¡¢¥Ô¡¼¥¯¤ÎÌó£±£´Ëü£¸£°£°£°¿Í¡Ê£±£¹£¸£·Ç¯£³·î¡Ë¤Î£´£´¡ó¡£ÉÜ¤Ï¾òÎã¤Ç¡¢£³Ç¯Ï¢Â³Äê°÷³ä¤ì¤·¡¢²óÉü¤Î¸«¹þ¤ß¤¬¤Ê¤¤ÉÜÎ©¹â¹»¤òºÆÊÔÀ°È÷¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£±£²Ç¯¤Î¾òÎã»Ü¹Ô°Ê¹ß¡¢£²£³¹»¤ÎÊÄ¹»¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Á´¹ñ¤ËÀè¶î¤±¤Æ»Ï¤á¤¿»äÎ©¤ÎÌµ½þ²½¤â¡¢¸øÎ©ÉÔ¿Íµ¤¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡¡ÉÜ¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ÏÃÏ°è¤Î¼Â¾ð¤ä³Ø¹»¤ÎÆÃ¿§¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÄ¹»¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿³Ø¹»°Ê³°¤Ç¡¢º£½Õ¤Þ¤Ç¤Ë£³Ç¯°Ê¾åÏ¢Â³¤ÇÄê°÷³ä¤ì¤·¤¿¹â¹»¤Ï£²£°¹»¤¢¤ë¡£
¡¡ÉÜ¤Ï£´£°Ç¯¤ÎÉÜÎ©¹â¹»¤ÎÅ¬Àµ¿ô¤ò¡¢¸½ºß¤è¤ê£³£²¹»¾¯¤Ê¤¤£±£°£´¹»ÄøÅÙ¤È»î»»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Î³Ø½¬´Ä¶¤Ø¤Î±Æ¶Á¤äÃÏ°è¤Î³èÎÏÄã²¼¤À¡££±£±·î¤Ë¿·¤¿¤ÊÊç½¸Ää»ß¹»¤¬·è¤Þ¤ê¡¢ÉÜÎ©¹â¹»¤¬°ì¤Ä¤â¤Ê¤¤¼«¼£ÂÎ¤Ï¡¢£´£³»ÔÄ®Â¼Ãæ£±£±»ÔÄ®Â¼¤È¤Ê¤ë¡£