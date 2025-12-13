YouTuber¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¡¢2025Ç¯¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¿É¤¤°ìÇ¯¡×ÍèÇ¯¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¡¦¥é¥¹¥È¥°¥é¥Ó¥¢¤Î»×¤¤¸ì¤ë¡Ö²¿¤âÌ¤Îý¤¬¤Ê¤¤¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/13¡ÛÅÐÏ¿¼Ô¿ô76Ëü¿ÍÄ¶¤ÎYouTuber¡¦¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿½¸¡ØAfterglow¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡ËÈ¯ÇäµÇ°²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£¥é¥¹¥È¥°¥é¥Ó¥¢¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¡Èº£Ç¯¤Î´Á»ú¡É¤ò¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿Íµ¤YouTuber¡¢ÁÇÈ©Æ©¤±¤ë¥É¥ì¥¹»Ñ
ËÜºî¤Ï¡¢Î¹¹Ô¤ä¥°¥ë¥á¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Æü¾ï·ÏÆ°²è¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô76Ëü¿ÍÄ¶¤ò¸Ø¤ëYouTuber¡¦¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¤Î¥é¥¹¥È¥°¥é¥Ó¥¢¼Ì¿¿½¸¡£¿¿²Æ¤ÎÆî¹ñ¡¦¥Ù¥È¥Ê¥à¤òÉñÂæ¤Ë»£±Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢Èþ¤·¤¤¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¡¢Âç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÁý¤·¤¿¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤Æ¼«¿ÈºÇÂç¤Î¥Ì¡¼¥Ç¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
È¯Çä¤ò·Þ¤¨¤¿¿´¶¤òÌä¤ï¤ì¤¿¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¥é¥¹¥È¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤â¤¦²¿¤âÌ¤Îý¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£2ºýÌÜ¤òÈ¯Çä¤¹¤ëÍ½Äê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤¹¤È¡¢¿ôÇ¯¸å¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤È¤¤È¤«¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤¬ÁÉ¤Ã¤Æ¤¤Æ´ò¤·¤¤¤Î¤Ç¡£¼Ì¿¿½¸¤È¤«¤Ç¡¢Êª¤Ç»Ä¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿½¸¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿¶Á¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö²ÈÂ²¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£²ÈÂ²¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤È¡¢Í§Ã£¤Ë¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤ËÇÛ¤í¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£²ÈÂ²¤ËÅÏ¤¹Í½Äê¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤Î°ÕÌ£¤òÌä¤ï¤ì¤¿¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖÍ¾±¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Ï¤³¤ì¤Ç°úÂà¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡Ø¤Þ¤À¼¤á¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¸«¤¿¸å¤Ë¡¢¡ØÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤Ç¤â¼¤á¤Á¤ã¤¦¤Î¤«¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡ØAfterglow¡Ù¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÅú¡£¼Ì¿¿½¸¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ç´°Á´¤Ë°úÂà¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤ò3Ç¯È¾¤ä¤Ã¤Æ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£»ä¤Ï³¤³°¥í¥±¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢À¸³è¤Ç¡¢¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤È¤«¤â¤¢¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£½é³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ó¡¼¥Á¤ÇÇò¤¤¿åÃå¤òÃå¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦²¦Æ»Åª¤Ê¼Ì¿¿¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Æþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖºÇ¸å¤ËÁê±þ¤·¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢ºÇ¹â·æºî¤È¤¤¤¦¤«¡¢²¦Æ»Åª¤Ê¼Ì¿¿½¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
4Çñ5Æü¤ÇË¬¤ì¤¿»£±Æ¤Î»×¤¤½Ð¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö³¤¤¬åºÎï¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖºÇ½ªÆü¤Ë1¿Í¤Ç¥Ï¥Î¥¤¼þÊÕ¤ò´Ñ¸÷¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¥°¥ë¥á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖºÇ½ªÆü¤Þ¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Î¿åÃå¤Î°áÁõ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤éÇú¿©¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¿©¤Ù¤¿¤â¤Î¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÀ¸¥é¥¤¥Á¡×¤È¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥«¥Ã¥È¤ËÁª¤ó¤ÀÇò¤¤¿åÃå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤«¤Ç¡¢É½»æ¤¬¿å¿§¤À¤Ã¤¿¤ê»ç¿§¤Î¿åÃå¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê¿¿¤ÃÇò¤Ê¿åÃå¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¹õ¤¤¿åÃå¤Ï¤è¤¯¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Çò¤òµÕ¤ËÃå¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Çò¤Î¿åÃå¤¬Ãå¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¼Ì¿¿½¸¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¡Ê¥¦¥¨¥¹¥ÈÉÕ¶á¤ò»Ø¤·¤Ê¤¬¤é¡Ë¤³¤³¤ÎÆù¤¬½Ð¤Æ¤ë¹õ¤¤¿åÃå¤ò½é¤á¤ÆÃå¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥Ó¥¥Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤Î²¼¤ÎÆù¤ò½é¤á¤Æ½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥°¥é¥Ó¥¢°úÂà¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖÇ¯Îð¤âÇ¯Îð¤Ç¤¹¤·¡¢¤â¤¦¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÖÅú¡£¤½¤·¤Æ¡ÖËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¼Ì¿¿¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó½¸¤á¤¿¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
3Ç¯È¾¤ËµÚ¤ó¤À¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤Ç¡¢À®Ä¹¤·¤¿¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖºòÆü¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¤È¥»¥«¥ó¥É¼Ì¿¿½¸¤ò²È¤ÇÊÂ¤Ù¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬µ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¤¹¤´¤¯Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê·°Ïµ¤Á´¤Æ¤¬¡£¼«Ê¬¤ÇYouTube¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÊÑ²½¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¤¹¤®¤Æµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤¬2Ç¯Á°¤È¤«¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èæ¤Ù¤ë¤È¤³¤ó¤Ê¤Ë°ã¤¦¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤Î´Á»ú¤òÌä¤ï¤ì¤¿¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¶ì¤·¤¤¤È¤«¶ì¤¤¡×¤È¡È¶ì¡É¤À¤ÈÊÖÅú¡£¡Ö¿É¤¤°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¡£¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¿É¤¤°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Â¼¤Î¸ÅÌ±²È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤í¤½¤íÀã²¼¤í¤·¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤Þ¤º¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤í¤½¤í¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
²¿¤¬¿É¤¤°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤¨¡¼¡¢ÁÛÁü¤ËÇ¤¤»¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢ÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö²¿»ö¤â¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ã¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ç¤¹¤Í¡£²¿»ö¤â¤Ê¤¤¹¬¤»¤ò³ú¤ß¤·¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖºÇ¶á¥Þ¥¤¥Ö¡¼¥à¤Ç¥«¥á¥é¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤Æ¡£¥«¥á¥é¤òÇã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£ÅÙ¤Ï»£¤ëÂ¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤ó¼ñÌ£¤Ç¡¢Í§¿Í¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤ë°ÕÍß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¥«¥á¥é¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢ÍèÇ¯¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢²¿»ö¤â¤Ê¤¯²á¤´¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¡¢¥é¥¹¥È¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¡Ö²¿¤âÌ¤Îý¤¬¤Ê¤¤¡×
