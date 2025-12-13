µÆÃÓÍºÀ±¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÉñÂæ¤ÇÈà¤é¤ÈºÆ²ñ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Îº£°æÃ£Ìé¡õ¹â¶¶¸÷À®¤Ë¥¨¡¼¥ë
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎµÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤¬£±£³Æü¡¢¼«¿È¤¬ÀßÎ©¤·¤¿´ä¼ê¡¦²Ö´¬»Ô¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¡Ö£ë£é£î£ç¡¡£ï£æ¡¡£ô£è£å¡¡£È£é£ì£ì¡×¡Ê£Ë¡¥£Ï¡¥£È¡Ë¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¤ÏÀ¾Éð¤Î¸åÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ëº£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¡¢¹â¶¶¸÷À®Åê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤Ë¤â¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿ÍºÀ±¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¹âÂ´¤ÇÀ¾Éð¤Ë¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤ÆÊâ¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¶¦ÄÌÅÀ¤â¤¢¤ê¡Ö¡Ø°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¡¢Èà¤é¤¬¼ã¤¤»þ¤«¤é¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¤È¤â¤Ë¼«¼ç¥È¥ì¤ò¤·¤Æ¤¤¿Ê¿ÎÉ¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤éÂ¾¤Î¸åÇÚ¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¹þ¤á¡Ö¤³¤³¡Ê£Ë¡¥£Ï¡¥£È¡Ë¤ËÍè¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼»Ö¸þ¤Î¶¯¤¤Áª¼ê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ËÍ¤â¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÉñÂæ¤ÇÈà¤é¤ÈºÆ²ñ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯£³·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤Î½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤¿º¸ÏÓ¤Ï¡Ö¾®¡¢Ãæ¡¢¹â¡¢Âç¡¢¥×¥í¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÇÂåÉ½¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢º£¤Þ¤Ç¤´±ï¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Ìîµå¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç£±ÅÙ¤Ï¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¼¤ÒÁ°¤Î¤á¤ê¤Ç¡¢¹Í¤¨¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÍß¡£½Ð¾ì¤ËÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤Ç¡ÖÀ¤³¦°ì¤·¤«ÌÜÉ¸¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤Ä¤ªÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë¤¤¤Þ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ð¤«¤ê¤ÏËÍ¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç½àÈ÷¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£