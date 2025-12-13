final¤«¤é¿·Ì©ÊÄ·¿¡ÖDX4000 CL¡×¡¢BA¤Î²ÄÇ½À°ú¤½Ð¤¹S seriesºÇ¾å°Ì¡ÖS6000¡×
finalÌ©ÊÄ·¿¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¡ÖDX4000 CL¡×
¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥ªー¥Ç¥£¥ª¤Î»îÄ°¡¦ÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ý¥¿¥Õ¥§¥¹ 2025 Åß ½©ÍÕ¸¶¡×¤¬13Æü³«Ëë¡£²ñ´ü¤Ï12·î13Æü¡¢14Æü¤Î2Æü´Ö¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Ï¥Ù¥ë¥µー¥ë½©ÍÕ¸¶ B1F¡¦1F¡¦2F¡£Æþ¾ìÎÁ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¡¢»öÁ°ÅÐÏ¿¤Ê¤·¤Î¥Õ¥êーÆþÂà¾ì¡£¤³¤³¤Ç¤Ïfinal¤È¥Ó¥¯¥¿ー¥Öー¥¹¤ò¥ì¥Ýー¥È¤¹¤ë¡£
finalÌ©ÊÄ·¿¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¡ÖDX4000 CL¡×
DX4000 CL
DX¥·¥êー¥º¤«¤é¿·¤¿¤ÊÌ©ÊÄ·¿¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤¬ÃÂÀ¸¡£Ì©ÊÄ·¿¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢11·îËö¤Ë¡ÖDX3000 CL¡×(79,800±ß)¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢¤½¤Î¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢Ãæ¹â°è¤Î°ì²»°ì²»¤¬¤è¤ê¥¯¥ê¥¢¤Ë¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥¹¥Æー¥¸¤Î¹¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
ÏÂ»æ¤È¥«ー¥Ü¥ó¤Î¥³¥ó¥Ý¥¸¥Ã¥È¿¶Æ°ÈÄDU¤È¡¢ÉÔÍ×¤Ê¶¦¿¶¤òÍÞ¤¨¹þ¤à¡Ö¥ê¥¢¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ー¡¦¥¢¥ì¥¤¹½Â¤¡×¤òÅëºÜ¡£³°´ÑÅª¤Ë¤ÏDX3000 CL¤ÈÎÉ¤¯¤Ë¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥·¥Ü²Ã¹©¤òÉ½ÌÌ¤Ë»Ü¤·¤¿¤ê¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ñー¥Ä¤ò»È¤¦¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¹âµé´¶¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢·ÚÎÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£12·î²¼½Ü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¡£²Á³Ê¤ÏÌ¤Äê¤À¤¬¡¢12Ëü±ß¤Û¤É¤Î¥¤¥áー¥¸¤À¤È¤¤¤¦¡£
ÍÀþ¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¡ÖS6000¡×
S6000
BA¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò°ú¤½Ð¤¹¡ÖS series¡×ºÇ¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¡ÖS6000¡×¤âÅÐ¾ì¡£BA2´ð¹½À®¤Ç¡¢¥¯¥í¥àÆ¼ãþÂÎ¤Ë¤è¤ëË¤«¤Ê¶Á¤¤ÈÇ»Ì©¤Ê¶õ´ÖÉ½¸½¤¬ÆÃÄ¹¤È¤¤¤¦¡£12·î19ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï79,800±ß¡£
finalÀ½ÉÊ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÁÇºà¤Î°ì¤Ä¤È¤¤¤¦¡¢¥¯¥í¥àÆ¼¤òåÌÌ©¤ËÀÚºï¤·¤¿¥Ñー¥Ä¤Ç¹½À®¡£¥¯¥í¥àÆ¼¤Ï¿¤Ó¤¬Âç¤¤¯¡¢²Ã¹©¤ÎÆñ¤·¤¤ÁÇºà¤À¤¬¡¢¤½¤Î¹äÀ¤È½ÅÎÌ¤Ë¤è¤êÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ÎÂ®¤¤²»¤ÈË¤«¤Ê¶Á¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢Á¡ºÙ¤Ê¶õ´ÖÉ½¸½¤ÎÃæ¤Ç¥Üー¥«¥ë¤ÎÍ¾±¤¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤Þ¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÆâÉô¤Ë¤Ï¥Õ¥ë¥ì¥ó¥¸BA¡ß2´ð¤ò¿åÊ¿ÂÐ¸þÇÛÃÖ¤ÇÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Sonion¤ÎÊÌÃíÉÊ¤òºÎÍÑ¡£¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ë¤Ï¡Öfinal¡×¤Î¥í¥´¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÍÀþ¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¡ÖA2000¡×
A2000
12Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎA2000¤Ï¡¢9,800±ß¤È¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤¬ÆÃÄ§¡£°ì²»°ì²»¤¬ÎØ³Ô¤ò»ý¤Ã¤ÆÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤ËÄê°Ì¤·¡¢¶Ë¤á¤ÆÌÀÎÆ¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ÈÃÆ¤à¤è¤¦¤ÊÄã²»¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤òÆÃÄ§¤È¤¹¤ëÍÀþ¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¡£
A¥·¥êー¥º¤Î³«È¯¤Ï¡¢²»¼Á¤ÈÊªÍýÆÃÀ¤Î´Ø·¸¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÉ¾²ÁË¡¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤¬¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¡ÖA10000¡×¤È¤·¤Æ·ë¼Â¡£
½¾Íè¤ÎÉ¾²ÁË¡¤Ç¤Ï¡¢²»°µ¤Ê¤É¤ò¸ÇÄê¤·¤¿¾ò·ï¤Ç¼ç´ÑÉ¾²Á¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ê¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀ½ÉÊ»îÄ°¤ËÂ¨¤·¤¿ÎÉ¤¤²»¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤À¤Ã¤¿¡£A2000¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î²»³ÚÄ°¼è¾õ¶·¤Ë±è¤Ã¤¿¿·¤¿¤ÊÉ¾²ÁË¡¤òºÎÍÑ¤·¡¢²»ºî¤ê¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿¶Æ°ÈÄ¡¢¥Ü¥¤¥¹¥³¥¤¥ë¡¢¼§ÀÐ¡¢¼§µ¤²óÏ©¡¢³ÆÉôÀÜÃåºÞ¤Ê¤É¤Î¥É¥é¥¤¥ÐーÉôÉÊ¤Î¤Û¤«¡¢À¸»ºµ¡´ï¤â¼«¼Ò¤ÇÀß·×¤·¡¢´°Á´¿·Àß·×¤Î6mm·Â¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Öf-Core DU¡×(¥¨¥Õ¥³¥¢DU)¤ò³«È¯¡£¥É¥é¥¤¥Ðー¥Õ¥í¥ó¥È¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¤ÎÁÇºà¤Ë¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤è¤ê¤â¼§ÎÏ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¯¡¢Èæ½Å¤Î¹â¤¤¿¿ï«¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡£
TONALITE¤Ë¤âÃíÌÜ
final¤Î¥Öー¥¹¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢12·î19Æü¤Þ¤ÇGREEN FUNDING¤Ë¤Æ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¡ÖTONALITE ¥È¥Ê¥ê¥Æ¡×¡£
¹â¤¤²»¼Á¤ÈANC¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢finalÆÈ¼«¤Î²»¿§¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥ºµ»½Ñ¡ÖDTAS¡×¤òÅëºÜ¡¢¥¢¥×¥ê¤ÈÉÕÂ°ÉÊ¤ò»È¤Ã¤Æ¥æー¥¶ー¤Î¾åÈ¾¿È¤ä¼ª¼þ¤ê¤ò»£±Æ¤·¡¢»È¤¦¿Í¤ËºÇÅ¬¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ËºÇÅ¬²½¤Ç¤¤ë¡£
¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢»þ´Ö¤È´Ä¶¤ËÀ©¸Â¤Î¤¢¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢DTAS¤Ë¤è¤ë²»¿§¤ÎºÆ¸½À¤ò´°Á´¤ËÂÎ´¶¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤¿¤á¡¢TONALITE¤ò²ñ¾ì³°¤Ø»ý¤Á½Ð¤·¡¢¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¤Ç»î¤»¤ë¡ÖÆÃÊÌ¥ì¥ó¥¿¥ë¥×¥é¥ó¡×¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
TONALITE
¥Ó¥¯¥¿ー
¥Ó¥¯¥¿ー¥Öー¥¹¤Ç¤ÎÃíÌÜ¤Ï¡¢¥Ó¥¯¥¿ー»Ë¾åºÇ¹â²»¼Á¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¡ÖWOOD master¡ÊHA-FW5000T¡Ë¡×¡£
¡ÖWOOD master¡ÊHA-FW5000T¡Ë¡×
Åö¼ÒÆÈ¼«µ»½Ñ¡ÖÌÚ¡×¤Î¿¶Æ°ÈÄ¤òÂç¤¤¯¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢WOOD¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤¢¤ë¥Üー¥«¥ë¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Á´¤Æ¤ÎÂÓ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸¶²»¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¡£¥Ó¥¯¥¿ー¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡¢Èþ¤·¤¯¿´ÃÏ¤è¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£