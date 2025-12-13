¡Ö£Ê£±ÀéÍÕ¡×¤Ï£²£°£°£¹Ç¯°ÊÍè£±£·Ç¯¤Ö¤ê¡ÄÌ±¼çÅÞ°µ¾¡¤ÇÀ¯¸¢¸òÂå¡Ö»ö¶È»ÅÊ¬¤±¡×¡Ö¤³¤É¤âÅ¹Ä¹¡×¤Ê¤ÉÏÃÂê¤ÎÇ¯°ÊÍè
¢¡£Ê£±¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¢¦·è¾¡¡¡ÀéÍÕ£±¡½£°ÆÁÅç¡Ê£±£³Æü¡¦¥Õ¥¯¥¢¥ê¡Ë
¡¡·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ê¡¼¥°Àï£³°Ì¤ÎÀéÍÕ¤¬Æ±£´°Ì¤ÎÆÁÅç¤ò£±¡½£°¤Ç²¼¤·¡¢£²£°£°£¹Ç¯°ÊÍè¡¢£±£·¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë£Ê£±Éüµ¢¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡£±£·¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤Î£Ê£±Éüµ¢¤Ï¡¢ÎòÂåºÇÄ¹¥Ö¥é¥ó¥¯¤Ç¤ÎÉüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾®ÎÓ·Ä¹Ô´ÆÆÄ¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¸«²ó¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤ï¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡ÄºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÀéÍÕ¤¬ºÇ¸å¤Ë£Ê£±¤ò²á¤´¤·¤¿£°£¹Ç¯¤Ï¡¢Âè£´£µ²ó½°±¡Áª¤ÇÌ±¼çÅÞ¤¬°µ¾¡¤·¤¿Ç¯¡£ºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤Ï¡ÖÀ¯¸¢¸òÂå¡×¡£¥È¥Ã¥×¥Æ¥ó¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤É¤âÅ¹Ä¹¡×¡¢¡Ö»ö¶È»ÅÊ¬¤±¡×¡¢¡ÖÇÉ¸¯ÀÚ¤ê¡×¡¢¡ÖÎò½÷¡×¤Ê¤É¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡¡³¤³°¤Ç¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¥ª¥Ð¥ÞÂçÅýÎÎ¤¬¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¼øÍ¿¡£¥Þ¥¤¥±¥ë¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤µ¤ó¤Î»àµî¤ÏÂç¤¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ç¤ÏÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¾¾°æ½¨´î¤µ¤ó¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡Ê£Í£Ö£Ð¡Ë¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£