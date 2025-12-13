Åìµþ£Ó£Ç¤¬¥ê¡¼¥°¥ï¥ó³«ËëÀï¤ò¾þ¤ë¡¡£Â£ÒÅìµþ¤Ë£²£¹¡½£±£µ¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¡¡
¡þ¥é¥°¥Ó¡¼¡¡¥ê¡¼¥°¥ï¥óÂè£±Àá¡¡£Â£ÒÅìµþ¡½Åìµþ£Ó£Ç¡Ê£±£³Æü¡¢ÃáÉãµÜ¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¡Ë
¡¡¥ê¡¼¥°¥ï¥ó£²£°£²£µ¡½£²£¶¥·¡¼¥º¥ó¤¬³«Ëë¡£ºòµ¨£¶°Ì¤ÎÅìµþ£Ó£Ç¤Ï¡¢Æ±£·°Ì¤Î£Â£ÒÅìµþ¤Ë£²£¹¡½£±£µ¤Ç¾¡¤Á¡¢¥·¡¼¥º¥ó½éÀï¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤Î½øÈ×¤Ï¸ß¤¤¤ËÆÀÅÀµ¡¤ò·ç¤¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤Ï£²£²Ê¬¤Î£Â£ÒÅìµþ¡££Ó£ÏÃæÆï°ì´ü¤¬£Ð£Ç¤ò·è¤á¤Æ£³¡½£°¡£º£µ¨¥È¥é¥¤£±¹æ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±£²£´Ê¬¡££Â£ÒÅìµþ¤¬Å¨¿Ø¤Ç¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢º¸¤ËÅ¸³«¤·¤Æ£Æ£Â¥ë¡¼¥«¥¹¤Ø¡£Ìó£²£µ¥á¡¼¥È¥ë¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤ò¤«¤±¤Ì¤±¤¿¡£Åìµþ£Ó£Ç¤âÆ±£³£²Ê¬¡¢Å¨¥È¥é¥¤¥¨¥ê¥¢Á°¤Î¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¹¶¤á¡¢ºÇ¸å¤Ï£Î£Ï£¸¥¿¥¿¥Õ¤¬¥È¥é¥¤¡££·¡½£¸¤È¤·¤ÆÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤Ï£¹Ê¬¡¢£Â£ÒÅìµþ¤¬Å¨¿Ø¤Ç¤Î¥¹¥¯¥é¥à¤«¤é¡¢£Ó£ÏÃæÆï¡½£Ã£Ô£Â¥á¥¤¥óÊ¿¤È¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¥é¥¤¥ó¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£°ìµ¤¤ËÁö¤ê¤¤Ã¤Æ¥È¥é¥¤¡££±£µ¡½£·¤ÈÆÍ¤Êü¤¹¡£ÄÉ¤¦Åìµþ£Ó£Ç¤Ï¸åÈ¾£±£¹Ê¬¡¢Å¨¿Ø¤Ç¤Î£µ¼¡¹¶·â¤«¤é±¦¤Î£×£Ô£ÂÈøºêÚðÌé¤Ø¡£¥È¥é¥¤¥¨¥ê¥¢¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß£±£²¡½£±£µ¡££³Ê¬¸å¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ£Ó£Ç¤¬Áê¼ê¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤òÊø¤·¡¢£Æ£×¥Þ¥¯¥Þ¡¼¥ó¤Î¥È¥é¥¤¡¢¥¥Ã¥¯¤â·è¤Þ¤ê£±£¹¡½£±£µ¤ÈµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤ëÅìµþ£Ó£Ç¤ÏÁ°È¾£²£¸Ê¬¡¢¥¥Ã¥¯¤»Áê¼ê¿Ø¤ËÆþ¤êº¸¤ØÅ¸³«¡¢º¸¤ÎÂç³°¤ÇÂÔ¤Ä£×£Ô£Â¥³¥ë¥Ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤êÏ¢Â³¥È¥é¥¤¡££²£´¡½£±£µ¤ÈÆÍ¤Êü¤¹¡£
¡¡£Â£ÒÅìµþ¤Ï¸åÈ¾£³£³Ê¬¤È£³£µÊ¬¤Ë¡¢£Æ£×ÂçÀ¾¾»Ë¤È£Ó£È¥Ú¥ì¥Ê¥é¤¬¡¢Â³¤±¤Æ´í¸±¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ë¤è¤ë¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤Ç£±£°Ê¬´Ö¤Î°ì»þÂà¾ì¡£¿ôÅªÉÔÍø¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢ºÇ¸å¤Î¼é¤ê¤Ç¤âÇ´¤ë¤¬¡¢Åìµþ£Ó£Ç¤Î£Ã£Ô£ÂÃæÂ¼Î¼»Î¤¬ºÇ¸å¤Ë¥À¥á²¡¤·¥È¥é¥¤¡£Åìµþ£Ó£Ç¤¬£²£¹¡½£±£µ¤Ç¾¡¤Á¤¤Ã¤¿¡£