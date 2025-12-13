¤Ä¤¯¤ì¤Ý2.7Ëü·ï¡ªÀ¸¥Á¥ç¥³¤ß¤¿¤¤¤ËÇ»¸ü¤Ê¤·¤Ã¤È¤ê¥±¡¼¥
¤â¤¦¤¹¤°¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡£Í§¤À¤Á¤ä²ÈÂ²¤È¾¯¤·Áá¤á¤Ë³Ú¤·¤àÍ½Äê¤Î¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥±¡¼¥¤Îºî¤êÊý¤ò¤ªÆÏ¤±¡£
¢§°ìÅÙ¿©¤Ù¤¿¤é¥È¥ê¥³¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¡ª
À¸ÃÏ¤ò·¿¤ËÎ®¤·Æþ¤ì¤¿¤é¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç30¡Á40Ê¬¤°¤é¤¤¾Æ¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ý¥ó¥¸¤¬¾Æ¤±¤¿¤é3Ëç¤Ë¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤Æ¡¢ÍÏ¤«¤·¤¿¥Á¥ç¥³¤ò¥µ¥ó¥É¡£»Å¾å¤²¤Ë¥³¥³¥¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¤«¤±¤ì¤Ð¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡Á¡£
¢¨ µ»ö¤Î¥á¥¤¥ó¼Ì¿¿¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò»²¹Í¤ËÄ´Íý¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Çºî¤Ã¤¿¿Í¤Î´¶ÁÛ
¤Ä¤¯¤ì¤Ý¡Ê¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥ì¥Ý¡¼¥È¤Î¤³¤È¡Ë
¤Ë¤â¡¢¡Ö²ÈÂ²¤«¤éÂçÀä»¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÇ»¸ü¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¡×¤Ê¤É¡¢¤Ê¤ó¤È2.7Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë´î¤Ó¤Î¤Ä¤¯¤ì¤Ý¤¬¥É¥Ã¥µ¥ê¡ª
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ÈÂ²¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¥¤¤äµÇ°Æü¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¥±¡¼¥¡£À¸¥Á¥ç¥³¤ß¤¿¤¤¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¥¦¥Ã¥È¥ê¤·¤Á¤ã¤¦¤³¤È¥¦¥±¥¢¥¤¤Ç¤¹¡£(TEXT:¿¹ÃÒ»Ò)
¡Ê»£±Æ¡§¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¥Õ¥©¥È¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥º¡Ë