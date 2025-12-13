¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÛÁáÂç¡¢£±£µÇ¯¤Ö¤ê£Ö¤Ø¡¡²ÖÅÄ´ÆÆÄ¡ÖÀÄ³ØÂç¤Î¸¶´ÆÆÄ¤ÎÁ°¤òÁö¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡Âè£±£°£²²óÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÊÍèÇ¯£±·î£²¡¢£³Æü¡Ë¤Ç£µ£°Ç¯Ï¢Â³£¹£µ²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÅÁÅý¹»¤ÎÁáÂç¤¬£±£³Æü¡¢ºë¶Ì¡¦½êÂô»Ô¤Î½êÂô¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¹çÆ±¼èºà²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÅÁÅý¹»¤òÎ¨¤¤¤Æ£´Ç¯ÌÜ¤Î²ÖÅÄ¾¡É§´ÆÆÄ¡Ê£µ£´¡Ë¤Ï¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë£±Ç¯´Ö¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Áí¹çÍ¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï±ýÏ©¤Ç¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£±ýÏ©¤Ç¤É¤³¤ì¤À¤±Ãù¶â¤òºî¤ì¤ë¤«¡¢¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ð´é¤ÇÂç¼êÄ®¤Ë¥´¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤Ï£´°Ì¡£º£µ¨¤Ï³ØÀ¸£³Âç±ØÅÁ½éÀï¤Î½Ð±À±ØÅÁ¡Ê£±£°·î£±£³Æü¡Ë¤Ç£²°Ì¡¢Æ±£²Àï¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¡Ê£±£±·î£²Æü¡Ë¤Ç£µ°Ì¡£°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢£³´§¤òÃ£À®¤·¤¿£²£°£±£°Ç¯ÅÙ°ÊÍè¡¢£±£µÇ¯¤Ö¤ê¡¢»Ë¾åºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î£±£´ÅÙÌÜ¤ÎÈ¢º¬Ï©À©ÇÆ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤ë¡£
¡¡½Ð±À±ØÅÁ£²¶è¤Ç£¹¿Í¤´¤Ü¤¦È´¤¤Ç¼ó°Ì¤Ë²¡¤·¾å¤²¤¿¥¨¡¼¥¹»³¸ýÃÒµ¬¡Ê£´Ç¯¡Ë¡¢Á°²ó¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ£µ¶è£²°Ì¤Ç¡Ö»³¤ÎÌ¾ÃµÄå¡×¤Î°¦¾Î¤ò»ý¤Ä¹©Æ£¿µºî¡Ê£³Ç¯¡Ë¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÎëÌÚÎ°°ý¡Ê¤ë¤¤¡Ë¤¬¡Ö£³ËÜÃì¡×¡£Á°²ó£³¶è£³°Ì¤È¹¥Áö¤·¤¿»³¸ý½×Ê¿¡Ê£²Ç¯¡Ë¤Ïº£µ¨¤Î±ØÅÁ£²Àï¤ò·ç¾ì¤·¤¿¤¬¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤Ï½çÅö¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤·¤¿¡£»³¸ý½×Ê¿¤Ï¡Ö¸½¾õ¡¢£´¡Á£µ³ä¤Ç¤¹¡£Áö¤ì¤¿¤é´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î³ØÀ¸£³Âç±ØÅÁ½éÀï¤Î½Ð±À¤Ï¹ñ³Ø±¡Âç¤¬²÷¾¡¤·¡¢Æ±£²Àï¤ÎÁ´ÆüËÜ¤Ï¶ðÂç¤¬´°¾¡¤·¤¿¡£ºòµ¨¤ÎÈ¢º¬¤ÏÀÄ³ØÂç¤¬Âç²ñ¿·µÏ¿¤Ç°µ¾¡¡£Ä¾¶á¤Î£³Âç±ØÅÁ¤òÀ©¤·¤¿£³¹»¤È¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÇúÈ¯ÎÏ¤¬¤¢¤ëÃæÂç¤¬¡Ö£´¶¯¡×¤È¤·¤ÆÂè£±£°£²²óÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÎÍÎÏ¤ÊÍ¥¾¡¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ë¡£
¡¡²ÖÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤â¶¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¡¢ÀÄ³ØÂç¤¬°ìÈÖ¶¯¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶¿¸´ÆÆÄ¡Ê£µ£¸¡Ë¤È¤Ï¼Â¶ÈÃÄ¤Î£Ç£Í£Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¤Ç£¶Ç¯´Ö¡¢°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê²ÖÅÄ´ÆÆÄ¤¬´ÆÆÄ¡¢¸¶´ÆÆÄ¤¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë¡£¸¶´ÆÆÄ¤Î¥Á¡¼¥à¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë³Ø¤Ö¤³¤È¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£º£²ó¡¢¸¶´ÆÆÄ¤ÎÁ°¤òÁö¤ê¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍßÅª¤ËÏÃ¤·¤¿¡£