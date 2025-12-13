¡ÚÂîµå¡Û¾¾Åçµ±¶õ¡õÄ¥ËÜÈþÏÂ¥Ú¥¢¤¬½à·è¾¡ÇÔÂà¡¡Ãæ¹ñ¤Î¶¯¹ë¥Ú¥¢Áê¼ê¤Ë²ù¤·¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¡ÒWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¡Ó
¡þÂîµå WTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¹á¹Á(ÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Á14Æü)
Âîµå¤ÎÇ¯´Ö²¦¼Ô¤ò·è¤á¤ëº£Âç²ñ¡¢º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î½à·è¾¡¤ËÎ×¤ó¤À¾¾Åçµ±¶õÁª¼ê¤ÈÄ¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê¥Ú¥¢¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î²¦Á¿¶ÖÁª¼ê¡¦Â¹±ÏèµÁª¼ê¥Ú¥¢¤Ë0-3¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Í½Áª¥°¥ë¡¼¥×2¾¡1ÇÔ¤Ç½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡È¤½¤é¤ß¤ï¡É¥Ú¥¢¡£½à·è¾¡¤ÎÁê¼ê¤Ï2024Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Îº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¥³¥ó¥Ó¤Î¶¯¹ë¥Ú¥¢¤Ç¤¹¡£¤½¤é¤ß¤ï¥Ú¥¢¤Ï5·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÇÔÀï¡£º£·î¹Ô¤ï¤ì¤¿º®¹çÃÄÂÎWÇÕ·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢ÂçÆ£º»·îÁª¼ê¤È¾¾ÅçÁª¼ê¤Î¥Ú¥¢¤¬¥²¡¼¥à¥«¥¦¥ó¥È0-3¤ÇÇÔÀï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¤ÏÂè1¥²¡¼¥à¡¢½øÈ×¤³¤½Àè¹Ô¤·¤¿¤½¤é¤ß¤ï¥Ú¥¢¤Ç¤·¤¿¤¬ÃæÈ×¤«¤éÁê¼ê¤Ëº¹¤òÉÕ¤±¤é¤ì¡¢Ãæ¹ñ¥Ú¥¢¤Ë¥²¡¼¥à¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£»÷¤¿Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè2¥²¡¼¥à¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤éÇ´¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤â¶¥¤êÉé¤±¡¢Áê¼ê¤Ë2¥²¡¼¥àÏ¢¼è¤òµö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ·Þ¤¨¤¿Âè3¥²¡¼¥à¤ÏÃæÈ×¤Þ¤Ç¤Ï¶¥¤Ã¤¿Å¸³«¤Ë¡£¤·¤«¤·Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤òµö¤·¤Æº¹¤ò¹¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¸å¤âÎ®¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡£»î¹ç½ªÈ×¤ÎÄ¹¤¤¥é¥ê¡¼Àï¤Ç¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼è¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤º¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë8Ï¢Â³¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤Æ0-3¤Ç¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢½à·è¾¡¤Î¤â¤¦1»î¹ç¤Ï¥¤¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¥óÁª¼ê¤È¥·¥ó¡¦¥æ¥Ó¥óÁª¼ê¤Î´Ú¹ñ¥Ú¥¢(º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì)¤¬¾¡Íø¤·¡¢·è¾¡¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦¾¾Åçµ±¶õ¡õÄ¥ËÜÈþÏÂ¥Ú¥¢ ½à·è¾¡·ë²Ì¡ü ²¦Á¿¶Ö¡õÂ¹±Ïèµ(Ãæ¹ñ)
¡¡0-3(6-11/8-11/4-11)