¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡¡¡ÀéÍÕ1¡½0ÆÁÅç¡Ê2025Ç¯12·î13Æü¡¡¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡ÊPO¡Ë·è¾¡¤¬13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀéÍÕ¡ÊJ2¡¦3°Ì¡Ë¤¬¥Û¡¼¥à¤ÇÆÁÅç¡ÊÆ±4°Ì¡Ë¤Ë1¡¼0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£12¡¢24Ç¯¤ÈJ1¾º³ÊPO·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È»°ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¡É¡£½à·è¾¡ÇÔÂà¤·¤¿13¡¢17¡¢23Ç¯¤ò´Þ¤á¤ì¤Ð6ÅÙÌÜ¤ÎPO¤Ç¡¢Èá´ê¤Î¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°ÊÖ¤êºé¤¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡3ÅÙÃè¤òÉñ¤Ã¤¿¡£¾®ÎÓ·Ä¹Ô´ÆÆÄ¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢Áª¼ê¤é¤«¤é¥¦¥ª¡¼¥¿¡¼¥·¥ã¥ï¡¼¤Ç¼êÀö¤¤½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡½¢Ç¤3Ç¯ÌÜ¤Î¾®ÎÓ·Ä¹Ô´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤Ç¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿Èá´ê¤ÎJ1Éüµ¢¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈè¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËÜ²»¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤ò0¡Ý0¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢ÆÁÅç¤ÎÌÔ¹¶¤ÏÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡ÖÁÛÄê¤è¤ê¤â²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¿¤À¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦Ç´¤ê¶¯¤¯¼éÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¥¥ã¥ó¥×¤«¤é1Ç¯ÌÜ¡¢2Ç¯ÌÜ¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ç¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬ºÇ¸å¤Ë¼Â¤ò·ë¤ó¤À¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡6ÅÙÌÜ¤ÎPO¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯J1Éüµ¢¤ò·è¤á¡¢¡Ö½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¿¤Á¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡Ä¿¿¤Ã²«¿§¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¢ºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÍèÇ¯¤ÎJ1¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤ó¤Ê´ÊÃ±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢¤ª¤½¤é¤¯¡£Æñ¤·¤¤»þ´Ö¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê»þ¤ËËÜÅö¤Ë¥¯¥é¥Ö¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ°¦¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤¿¡£