ÀõÅÄÈþÂå»Ò¡¡ÅÁÀâ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ½Ð±é¤Î·Ð°Þ¡Ö¤»¤¤¤¼¤¤¥ï¥ó¥¯¡¼¥ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤é¤Þ¤µ¤«¤Î22Ç¯
¡¡½÷Í¥¤ÎÀõÅÄÈþÂå»Ò¡Ê69¡Ë¤¬13ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥´¥Ã¥É¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡¡¥¢¥Ã¥³¤Î¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë1000²ó¡×¡ÊÅÚÍËÁ°11¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿TBS¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤ÎSUPER¤«¤é¤¯¤êTV¡×½Ð±é¤Ø¤Î·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÀõÅÄ¤ÎÂåÉ½ºî¤È¤·¤Æ¡Ö¤«¤é¤¯¤êTV¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÀõÅÄ¤Ï¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤È2»þ´Ö¥É¥é¥Þ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î»þ¤Ë¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤¬¡ÈÊÑ¤Ê½÷¤¬¤¤¤ë¡É¤È»×¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê¤µ¤ó¤Þ¤¬¡Ë¡È¤«¤é¤¯¤ê¤ò¤ä¤ë¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¡È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀõÅÄ¤µ¤ó¸ýÀâ¤¤¤Æ¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£»ä¤Ë¤â¡Ê¤µ¤ó¤Þ¤«¤é¡ËÄ¾ÀÜÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢¡È¤ä¤ë¤«¤é¡¢¤â¤·¤è¤«¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ø¤ó¤«¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤ÈÀõÅÄ¡£¡Ö»ä¤Ï¤¦¤Á¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¤½¤ì¤òÅÁ¤¨¤¿¤é¡È¤½¤¦¤¤¤¦ËÜ¿ÍÆ±»Î¤ÎÏÃ¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¢¤ì¤·¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡É¤È¤«¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤½¤·¤¿¤éËÜÅö¤ËTBS¤«¤éÍè¤Æ¡£¤Ç¡¢¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤«¤é¡È¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¡©¡É¤È¤«»×¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤»¤¤¤¼¤¤¥ï¥ó¥¯¡¼¥ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤ä¤Ã¤Æ¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢22Ç¯¤âÂ³¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢¡Ö²¿¿Í¤«¤¤¤ÆÅú¤¨¤ë¿Í¡×¤È¼«¿È¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤òÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¥Ü¥±¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í·Á¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö ¤¢¤ì¤Ï¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤·¤Æ¡¢Í§Ã£¤ó¤Á¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»Å»ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î³À²ÖÀµ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡ÖÀõÅÄÈþÂå»Ò¤µ¤ó¤¬Àµ²ò¤·¤Æ¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¤Û¤È¤ó¤Éµ²±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£ÀõÅÄ¤Ï¡ÖÀµ²ò¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¤¿¤Þ¤Ë¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£